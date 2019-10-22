Как прошел совместный перфоманс дизайнера Тиграна Аветисяна и компании glo?

В рамках московской Недели моды прошел совместный перфоманс дизайнера Тиграна Аветисяна и технологии нагревания табака glo. Уроженец Петербурга и выпускник Central Saint-Martins, прошедший стажировки в Acne Studios и Lanvin и получивший стипендию LVMH, расставил на подиуме кубы и залил их эластичной экспансионной пеной в разных оттенках. Особенность пены в том, что она выглядит как густая жидкость, но разбухает 15 раз за 15-20 минут. На такую «живую субстанцию» и были помещены чехлы и сумки с внешним карманом для девайса glo, также разработанные Тиграном Аветисяном.