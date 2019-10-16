Коллекция Barbie «Role Models» («Образцы для подражания»), в рамках которой выходят куклы в образах выдающихся женщин из разных стран, пополнилась сразу двадцатью новыми игрушками. Среди них — миниатюрные копии модели Адвоа Абоа, теннисистки Наоми Осаки, серфингистки Майи Габейры, фотографа Чень Мэн и ученой NASA Элени Антониаду. Barbie из России в коллекции тоже есть — страну представляет гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева.
Mattel выпустили Barbie в образах выдающихся женщин из разных стран
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Barbie в образе Ляйсан Утяшевой — справа
«На протяжении 60 лет Barbie вдохновляет девочек по всему миру и раскрывает их безграничный потенциал. Она помогает детям быть более свободными в выборе профессии и образа жизни, мечтать и воплощать самые смелые идеи. Играя с куклой и представляя себя на ее месте, каждая малышка с юных лет способна поверить, что может стать тем, кем захочет», — рассказывают представители Mattel. В прошлые коллекции «Образцов для подражания» вошла кукла в образе Натальи Водяновой — ее можно было купить в прошлом году в ДЛТ.
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