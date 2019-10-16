Mattel выпустили Barbie в образах выдающихся женщин из разных стран

«На протяжении 60 лет Barbie вдохновляет девочек по всему миру и раскрывает их безграничный потенциал. Она помогает детям быть более свободными в выборе профессии и образа жизни, мечтать и воплощать самые смелые идеи. Играя с куклой и представляя себя на ее месте, каждая малышка с юных лет способна поверить, что может стать тем, кем захочет», — рассказывают представители Mattel. В прошлые коллекции «Образцов для подражания» вошла кукла в образе Натальи Водяновой — ее можно было купить в прошлом году в ДЛТ.