Дочь Кейт Мосс снялась для новой книги о модном доме Dior

Фотограф (и бойфренд модели Кейт Мосс!) Николай фон Бисмарк выступил автором книги «The Dior Sessions», которая рассказывает о первом годе работы Кима Джонса на посту креативного директора мужской линии Dior. В его инстаграме регулярно появляются кадры из монографии, в том числе с участием Вирджила Абло, Роберта Паттинсона, Бена Кингсли, Эдди Редмэйна и Раймонда Петтибона, каждый из которых позирует в костюмах от Кима Джонса. Вчера Николай фон Бисмарк представил другой взгляд на творения дизайнера, доказав, что его одежда отлично смотрится и на девушках: он опубликовал фото 17-летней дочери Кейт Мосс Лилы Грейс, которое также вошло в книгу «The Dior Sessions».