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Дочь Кейт Мосс снялась для новой книги о модном доме Dior

Фотограф (и бойфренд модели Кейт Мосс!) Николай фон Бисмарк выступил автором книги «The Dior Sessions», которая рассказывает о первом годе работы Кима Джонса на посту креативного директора мужской линии Dior. В его инстаграме регулярно появляются кадры из монографии, в том числе с участием Вирджила Абло, Роберта Паттинсона, Бена Кингсли, Эдди Редмэйна и Раймонда Петтибона, каждый из которых позирует в костюмах от Кима Джонса. Вчера Николай фон Бисмарк представил другой взгляд на творения дизайнера, доказав, что его одежда отлично смотрится и на девушках: он опубликовал фото 17-летней дочери Кейт Мосс Лилы Грейс, которое также вошло в книгу «The Dior Sessions». 

 

 

Напомним, ранее девочка появлялась на обложке итальянского Vogue, в съемке для Dazed, издательство которого возглавляет ее отец Джефферсон Хак, а также в рекламной кампании бренда Marc Jacobs Beauty, который два года назад дал старт карьере Кайи Гербер.

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  • Лила Грейс и Кейт Мосс на обложке итальянского Vogue, 2016

  • Лила Грейс Мосс в рекламной кампании Marc Jacobs Beauty 

  • Лила Грейс и Кейт Мосс на показе Dior Men, 2019

  • Лила Грейс Мосс в рекламной кампании Marc Jacobs Beauty 

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Алина Малютина,
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