В прошлую пятницу в ДЛТ прошел традиционный Fashion Show, в рамках которого были продемонстрированы главные вещи наступившего сезона. «Собака.ru» расспросила гостей фронт-роу о том, что из показанного они планируют купить и какие осенние тренды им наиболее симпатичны.
ДЛТ Fashion Show-2019: Яна Милорадовская, Юлия Воронова, Покрас Лампас и еще 20 самых модных гостей
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На Агафье (слева): блуза UNIQLO, шляпа Cocoshnick, сумка Fendi, ботинки & Other Stories. На Ольге (в центре): бомбер Saint-Tokyo, кожаная куртка Zara, джинсы Levi’s, шляпа Cocoshnick, сумка Louis Vuitton, туфли Gianvito Rossi. На Анастасии (справа): плащ Prada, шляпа Cocoshnick, сумка Balenciaga, туфли Francesco Russo
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На Ольге: бомбер Saint-Tokyo, кожаная куртка Zara, джинсы Levi’s, шляпа Cocoshnick
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На Ольге: бомбер Saint-Tokyo, кожаная куртка Zara, джинсы Levi’s, сумка Louis Vuitton, туфли Gianvito Rossi
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На Анастасии: плащ Prada, шляпа Cocoshnick, сумка Balenciaga
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На Анастасии: плащ Prada, сумка Balenciaga, туфли Francesco Russo
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На Агафье: блуза UNIQLO, шляпа Cocoshnick, сумка Fendi
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На Агафье: блуза UNIQLO, сумка Fendi
Агафья, предприниматель, Ольга Рузакова, основательница и дизайнер бренда Cocoshnick, и Анастасия Петрук, телеведущая
Агафья: «Я не слежу за трендами, ношу только то, что мне нравится. Это шляпы, оверсайзовые вещи, одежда в черном цвете, грубые ботинки и пальто. По-петербургски!»
Ольга: «Первый тренд — кожаные рубашки (любовь с первого взгляда!), второй — кислотные цвета (цветотерапию в Петербурге никто не отменял!) и третий — панамы из кожи, денима и других материалов (они придают шарм любому образу!)»
Анастасия: «Мне очень нравятся звериный принт, оверсайз и казаки. Во всем этом чувствую себя комфортно, а это главное. Ведь за трендами не стоит гоняться — чаще всего человеку они попросту не идут».
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На Покрасе: рубашка и брюки Polar Skate Co x Iggy Alternative Youth, длинная рубашка Zara, очки Gentle Monster, шарф Balenciaga, обувь adidas Yeezy 350V2
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На Покрасе: брюки Polar Skate Co x Iggy Alternative Youth, шарф Balenciaga, обувь adidas Yeezy 350V2
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На Покрасе: рубашка и брюки Polar Skate Co x Iggy Alternative Youth, длинная рубашка Zara, очки Gentle Monster, шарф Balenciaga
Покрас Лампас, каллиграф
«Больше кэжуала в образах — брюки и рубашки можно смело сочетать со стритвиром! Также все чаще встречаю аксессуары из нержавеющей стали — обратите внимание, например, на новые перстни Louis Vuitton от Вирджила Абло. Кроме того, массивные кроссовки заменяются еще более массивными ботинками, поэтому самое время вспомнить про старые "мартинсы", тем более что кожу можно легко кастомизировать — краской или аксессуарами из металла. Ну и главный тренд — это винтажные вещи в сочетании с новыми коллекциями. Его поддерживают даже крупные модные дома: например, Burberry будет поощрять перепродажу своей одежды — пользователи, которые выставят ее на сайт TheRealReal, получат возможность персонального шопиинга и скидки!»
Яна Милорадовская, главный редактор журнала «Собака.ru»
«Мне нравится, что в моду вернулись армейские ботинки. Я также люблю вещи в черно-красную клетку, потому что, как правило, они фланелевые, очень уютные и отлично вписываются в атмосферу серого Петербурга. И всегда красиво — архитектура + нью-лук, который во всей полноте проявит себя через пару сезонов, и овесрайзовые базовые вещи, как в новой коллекции Ami».
Юрий Питенин, основатель и дизайнер бренда Saint-Tokyo
«Три тренда нового сезона, которые мне кажутся наиболее симпатичными, это кожаные плащи, супер-объемные джинсы и обувь с квадратным мысом, конечно!»
Мария Грудина, создательница курорта «Первая Линия»
«Меня восхищает все, что связано с Ренессансом и оттенками лазурного (это цвета "Первой линии"), поэтому настроение на сезон — флорентийская принцесса! Мой список покупок на ближайшее время: это пальто цвета Tiffany из новой женской коллекции Ami, кружевные платья, которые буду носить с готическим чокером Gucci, и украшения ручной работы от талантливейших ребят Hardy Wolf (их жемчужный чокер с винтажной камеей и чертополохом идеально сочетается с новым костюмом Armani!). Однако помимо лазурного, я этой осенью выбираю и другие светло-пастельные оттенки: в молочных ботинках, белоснежных брюках и бежевом свитере Celine буду прогуливаться вдоль Финского залива, а в костюме сливового цвета — выступать на конференциях. Мечтаю о фото Юлдус Бахтиозиной, которая в одном образе воплощает все мои фэшн-предпочтения этого сезона!»
Юрий Дормидошин, основатель салона красоты «Частный клуб»
«Я вне трендов и вообще слово "тренд" ненавижу. Просто одеваюсь по интуиции и в соответствии со своими эстетическими рецепторами!»
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На Лизе: свитер ADER error, обувь Palm Angels, сумка Mango, ремень от сумки Manyu Moscow. На Демиде: бомбер Cheap Monday, свитшот Acne Studios, рубашка Alexander McQueen, брюки UShatava, шарф Stussy, обувь ADER error
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На Лизе: свитер ADER error, ремень от сумки Manyu Moscow
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На Лизе: свитер ADER error, обувь Palm Angels
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На Демиде: бомбер Cheap Monday, свитшот Acne Studios, шарф Stussy
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На Демиде: рубашка Alexander McQueen, брюки UShatava, обувь ADER error
Лиза Гусевская, фэшн-блогер, и Демид Попов, стилист и модель
Лиза: «Большие свитеры, яркие акценты и кроссовки — это, конечно, не супер-тренды, но этой осенью я одеваюсь именно так!»
Демид: «Хиты сезона — свитеры с V-образным вырезом и утрированно длинными рукавами, одежда кораллового и коричневого цветов, а также верхняя одежда с видоизмененными структурированными плечами».
Виктория Быкова, Youtube и Instagram-блогер
«В этом сезоне я выбираю сапоги Prada с карманами, обувь Bottega Veneta с "раздавленным" мысом и их же одежду и аксессуары с плетением. Красота!»
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На Андрее (слева): свитшот Versace, джинсы Levi's, браслеты Cartier и Louis Vuitton, часы Rolex, обувь Balenciaga. На Дэниеле (справа): кофта Gucci, футболка Loro Piana, джинсы Michael Kors, обувь Yeezy Boost
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На Андрее: свитшот Versace
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На Дэниеле: кофта Gucci, футболка Loro Piana
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На Андрее (слева): джинсы Levi's, обувь Balenciaga. На Дэниеле (справа): джинсы Michael Kors, обувь Yeezy Boost
Андрей Беляев, работает в компании отца, и Дэниел Торин, сооснователь компании Torin Enterprises
Андрей: «В коллекциях каждого понравившегося бренда я выбираю одежду и обувь классических, не кричащих расцветок. Как эти кроссовки Balenciaga, например».
Дэниел: «Я не считаю себя супер-модником, но могу точно сказать, что моду делает Gucci. Они продумывают каждую, даже самую незначительную на первый взгляд деталь! Также мне очень нравится одежда бренда Loro Piana, ведь самая главная красота — в простоте».
Ольга Смирнова, предприниматель
«Тренды осенне-зимнего сезона соответствуют 80 процентам уже имеющегося у меня гардероба. Это минималистичная одежда в бежевых и хаки цветах. Также мне очень нравятся массивные и даже "агрессивные" ботинки, как у Prada или Dr. Martens».
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На Насте (слева): куртка Celine, платье Loewe, сумка Chanel, ботинки R13. На Марии: тренч из мужской коллекции Burberry, платье Zara, сумка Chanel, босоножки Saint Laurent
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На Насте: куртка Celine, платье Loewe, сумка Chanel
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На Насте: платье Loewe, ботинки R13
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На Марии: тренч из мужской коллекции Burberry, платье Zara, сумка Chanel
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На Марии: тренч из мужской коллекции Burberry, платье Zara, сумка Chanel, босоножки Saint Laurent
Анастасия и Мария Ножины, стилист и мастер-лэшмейкер
Анастасия: «Три тренда: естественность во всем — начиная с волос и заканчивая цветами и фактурами в одежде, шубы в стиле старого Голливуда и объемные кардиганы. Последние рекомендую носить вместе с рубашкой, а также галстуком или шарфом».
Мария: «Главный тренд этой осени — позитивный настрой. Когда ты даришь окружающим улыбку и заряжаешь их хорошим настроением! А если говорить об одежде, то я выбираю блеск во всем (одежде, сумках и даже каблуках), и комбинезоны (от стиля милитари до спортивных вариантов с капюшонами)».
Юлия Воронова, владелица салона дизайнерской оптики Optics Gallery
«Я подсела на мужские пиджаки, причем чем большего они размера – тем лучше. Также мне очень нравятся громоздкие армейские сапоги. Но если мы берем одежду из мужского гардероба, то нужно обязательно уравновешивать ее подчеркнуто женственными вещами: например, к оверсайзовому пальто подобрать узкую мини-юбку».
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На Антоне: костюм Pierre Balmain, рубашка Alchemist, футболка напечатана на заказ, дань уважения режиссеру Ларсу фон Триеру, ботинки Maison Martin Margiela, очки Vuarnet Legend 06, выпущенные к выходу фильма «Бассейн». На Алене: костюм 404 NOT FOUND, туфли Saint Laurent
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На Антоне: костюм Pierre Balmain, рубашка Alchemist, футболка напечатана на заказ, дань уважения режиссеру Ларсу фон Триеру, очки Vuarnet Legend 06, выпущенные к выходу фильма «Бассейн»
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На Алене: костюм 404 NOT FOUND
Антон Рудзат и Алена Феликсова, креативный директор и дизайнер бренда 404 NOT FOUND
Антон: «Я рад возвращению на подиум формального костюма, так как в принципе люблю носить костюмы в повседневной жизни. Еще одна вещь сезона, которая попала ко мне в руки, это тренч Helmut Lang, подарок близкого человека. Также хочу купить кожаный плащ или пальто: пара кожаных пиджаков всегда есть в моем гардеробе, а вот такой верхней одежды я еще не пробовал!»
Алена: «А я в этом сезоне обращаю особое внимание на кожу (цветную или стеганую), цветочный принт и жемчужный цвет».
Мария Дризик, музыкант
«Сегодня я выбираю сочетание комфорта и роскоши: старую кожанку предпочитаю носить с сорочкой а-ля 19 век и ботинками Guidi — это классика для моих ног, я уже и забыла, что такое Dr. Martens! Панки из фильма "Юбилей" — это навечно мои иконы стиля!»
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На Гале: бадлон Jana Segetti, жакет Proenza Schouler, брюки Ianis Chamalidy, сумка Chanel, серьги StoneAffair, ботильоны Valentino. На Николае: одежда от молодых китайских дизайнеров
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На Гале: бадлон Jana Segetti, жакет Proenza Schouler, серьги StoneAffair
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На Гале: жакет Proenza Schouler, брюки Ianis Chamalidy, сумка Chanel
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На Гале: брюки Ianis Chamalidy, сумка Chanel, ботильоны Valentino
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На Николае: одежда от молодых китайских дизайнеров
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На Николае: одежда от молодых китайских дизайнеров
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На Николае: одежда от молодых китайских дизайнеров
Галина Голованова и Николай Дворянкин, фэшн-режиссер и предприниматель
Галя: «Мне очень нравятся вещи из овчины, а также стиль из сериала "Беверли-Хиллз, 90210". Ну и вечное — естественность и натуральность в одежде, макияже и прическах».
Фото: Дмитрий Колесов
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