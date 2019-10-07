ДЛТ Fashion Show-2019: Яна Милорадовская, Юлия Воронова, Покрас Лампас и еще 20 самых модных гостей

Агафья, предприниматель, Ольга Рузакова, основательница и дизайнер бренда Cocoshnick, и Анастасия Петрук, телеведущая

Агафья: «Я не слежу за трендами, ношу только то, что мне нравится. Это шляпы, оверсайзовые вещи, одежда в черном цвете, грубые ботинки и пальто. По-петербургски!»

Ольга: «Первый тренд — кожаные рубашки (любовь с первого взгляда!), второй — кислотные цвета (цветотерапию в Петербурге никто не отменял!) и третий — панамы из кожи, денима и других материалов (они придают шарм любому образу!)»

Анастасия: «Мне очень нравятся звериный принт, оверсайз и казаки. Во всем этом чувствую себя комфортно, а это главное. Ведь за трендами не стоит гоняться — чаще всего человеку они попросту не идут».