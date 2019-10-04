9 моделей (безумно красивых девушек!), которые представили Петербург на прошедшей Неделе моды

На Неделе моды сезона весна-лето 2020 мы отметили не только новые тренды и яркие моменты, но и участвовавших петербургских моделей. Катя Быбина из Andy Fiord Models вышла под руку с Джорджо Армани, а Алина Болотина из Aurora Model Management сделала рекордное количество шоу. «Собака.ru» рассказывает подробнее о каждой.

Алина Болотина на показе Chanel

Алина Болотина на показе Dries Van Noten

Алина Болотина на показе Louis Vuitton

Алина Болотина на показе Valentino

Алина Болотина на показе Dior

Алина Болотина на показе Givenchy

Алина Болотина Супермодель из Петербурга (сестра пианиста и внучка святого!) сделала свой самый успешный модельный сезон. 33 показа, в числе которых JW Anderson, Prada, Fendi, Versace, Dior, Dries Van Noten, Valentino, Chanel и Givenchy, — это едва ли не больше, чем у Беллы Хадид, Кайи Гербер и Кендалл Дженнер. Вот уж не знаем, как после такого списка можно сойти с дистанции, — в первом интервью, которое Алина Болотина дала «Собака.ru» в 17 лет, она рассказала, что моделинг является лишь средством заработка: «Хочу заработать денег, пока есть возможность, а потом поступать в институт. Планирую работать в игровой индустрии, концепт-художником».

Катя Матвеева на показе Antonio Marras

Катя Матвеева на показе Maryling

Екатерина Матвеева Как и Алина Болотина, Екатерина Матвеева состоит в петербургском агентстве Aurora Model Management, в которое попала из другой команды — Twig Model. Пробоваться в нее 17-летняя девушка пришла два года назад «за компанию» с подругой, которая грезила о карьере модели, однако букеры заметили (и моментально влюбились!) именно в Катю. После были показы для Tatyana Parfionova, Leonid Alexeev, Igor Chapurin и David Koma, шоу Mario Dice и Francesco Liberatore в рамках Недели моды в Милане, а когда петербурженка достигла «легального» для модели возраста и попала под крыло «Авроры», стала сотрудничать с более крупными марками — в этом сезоне, к примеру, с Antonio Marras.

Катя Быбина и Джорджо Армани на показе Giorgio Armani в Милане

Катя Быбина закрывает шоу Marc Jacobs

Катя Быбина на показе Dolce & Gabbana

Катя Быбина на показе Blumarine

Катя Быбина на показе Redemprtion

Катя Быбина на показе Zimmermann

Катя Быбина Иногда для моделей важнее не количество сделанных шоу, а выход в их начале или финале. Так, подписантка агентства Andy Fiord Models, помимо участия в показах Dolce & Gabbana, Redemption, Blumarine и Zimmermann, в этом сезоне закрыла дефиле Marc Jacobs и Giorgio Armani. Причем — какая честь! — появилась перед гостями фронт-роу и тысячами камер за руку с 85-летним дизайнером. Джорджо Армани заметил Катю Быбину еще в 2017-м, спустя год после финала конкурса Elite Model Look. До нее престижное модельное состязание открыло миру моды Алессандро Амбросио, Жизель Бундхен и еще одну петербурженку — Ольгу Пантюшенкову.

Алена Фролова на показе Giorgio Armani

Алена Фролова У модели Алены Фроловой с Джорджо Армани и вовсе эксклюзивный контракт: она участвует в шоу итальянской марки с 2017 года, а недавно добавила в портфолио фирменный лукбук. Чаще фотографии девушки можно увидеть разве что в свадебных каталогах и репортажах с Недели высокой моды: именно Алена закрывает шоу Alexis Mabille, Zuhair Murad и Stéphane Rolland в платьях невесты, игнорируя примету «до настоящей свадьбы нельзя».

Елизавета Романова на показе Gucci

Елизавета Романова Еще один эксклюзив в этом сезоне — у проживающей в Амстердаме петербурженки Лизы Романовой. Алессандро Микеле, команда которого вышла на нордическую красавицу через агентство по поиску талантов в 2018 году (Лиза пишет тексты и играет на инструментах под псевдонимом Foxy), отпускать ее совершенно не готов. Модель продолжает совмещать сессии в Амстердамском университете, занятия музыкой и регулярные поездки на съемки: помимо уже четырех шоу Gucci, ее можно увидеть в рекламной кампании круизной коллекции (ради которой Лиза даже смогла оседлать поросенка!).

Катя Лапочкина на показе Saint Laurent

Катя Лапочкина на показе Ralph & Russo

Катя Лапочкина на показе Redemption

Катя Лапочкина А вот Катя Лапочкина (в мировой индустрии ее знают как Кейт Кина), которая в течение двух сезонов имела эксклюзивный контракт с Saint Laurent, в этот раз прошлась по подиумам еще и Ralph & Russo и Redemption. С такими темпами платиновая блондинка свою популярность в мировой индустрии скрывать уже не сможет: «О моей карьере знают лишь родные, друзья и сокурсники в Политехническом институте, — рассказывала она «Собака.ru». — Остальным говорю, что работаю в сфере рекламы и торговли. Ведь в России к моделингу относятся неоднозначно — завидуют, набрасывают на тебя определенные ярлыки. К тому же в условиях огромной конкуренции среди моделей ты можешь в этом сезоне сделать десять шоу, а в следующем — ни одного. Дизайнерам нужны новые лица!» Хотя думаем, Кате это пока (и еще долго) не грозит.

Маша Скокова на показе Louis Vuitton

Маша Скокова 19-летняя Маша Скокова отвергает предложения от других дизайнеров, храня верность маэстро Николя Гескьеру. Еще бы: креативный директор Louis Vuitton предлагает ей участие не только в сезонных показах, но и рекламных кампаниях — сначала сумки Twist, а затем осенне-зимней коллекции. На площадке последней Маша Скокова столкнулась с именитым фотографом Колльер Шорр и с «девушкой Джеймса Бонда» Леа Сейду — по сюжету они показывали отличия бэкстейджа моделей от закулисья актрис.

Вика Павлова на показе Chanel

Юля Павлова на показе Chanel

Вика Павлова на показе Celine

Юля Павлова на показе Celine

Вика Павлова на показе Dries Van Noten

Юля Павлова на показе Salvatore Farregamo

Сестры Павловы Если в прошлом сезоне мы писали только о Юле Павловой (Вика предпочла показам съемки в эдиториалах), то в этом наблюдали в Париже обеих сестер. Например, на шоу Celine под руководством Эди Слимана, который заприметил их еще во время работы в Saint Laurent, или Chanel, в рамках которого модели прогулялись по крышам. Также в копилке Юли — показы The Row, Ermanno Scervino, Salvatore Ferragamo и Vera Wang (ранее сестры участвовали в кампании бренда), а у Вики — Dries Van Noten (который уже вошел в историю беспрецедентной коллаборацией с Christian Lacroix!).