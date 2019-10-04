9 моделей (безумно красивых девушек!), которые представили Петербург на прошедшей Неделе моды
На Неделе моды сезона весна-лето 2020 мы отметили не только новые тренды и яркие моменты, но и участвовавших петербургских моделей. Катя Быбина из Andy Fiord Models вышла под руку с Джорджо Армани, а Алина Болотина из Aurora Model Management сделала рекордное количество шоу. «Собака.ru» рассказывает подробнее о каждой.
Алина Болотина
Супермодель из Петербурга (сестра пианиста и внучка святого!) сделала свой самый успешный модельный сезон. 33 показа, в числе которых JW Anderson, Prada, Fendi, Versace, Dior, Dries Van Noten, Valentino, Chanel и Givenchy, — это едва ли не больше, чем у Беллы Хадид, Кайи Гербер и Кендалл Дженнер. Вот уж не знаем, как после такого списка можно сойти с дистанции, — в первом интервью, которое Алина Болотина дала «Собака.ru» в 17 лет, она рассказала, что моделинг является лишь средством заработка: «Хочу заработать денег, пока есть возможность, а потом поступать в институт. Планирую работать в игровой индустрии, концепт-художником».
Екатерина Матвеева
Как и Алина Болотина, Екатерина Матвеева состоит в петербургском агентстве Aurora Model Management, в которое попала из другой команды — Twig Model. Пробоваться в нее 17-летняя девушка пришла два года назад «за компанию» с подругой, которая грезила о карьере модели, однако букеры заметили (и моментально влюбились!) именно в Катю. После были показы для Tatyana Parfionova, Leonid Alexeev, Igor Chapurin и David Koma, шоу Mario Dice и Francesco Liberatore в рамках Недели моды в Милане, а когда петербурженка достигла «легального» для модели возраста и попала под крыло «Авроры», стала сотрудничать с более крупными марками — в этом сезоне, к примеру, с Antonio Marras.
Катя Быбина
Иногда для моделей важнее не количество сделанных шоу, а выход в их начале или финале. Так, подписантка агентства Andy Fiord Models, помимо участия в показах Dolce & Gabbana, Redemption, Blumarine и Zimmermann, в этом сезоне закрыла дефиле Marc Jacobs и Giorgio Armani. Причем — какая честь! — появилась перед гостями фронт-роу и тысячами камер за руку с 85-летним дизайнером. Джорджо Армани заметил Катю Быбину еще в 2017-м, спустя год после финала конкурса Elite Model Look. До нее престижное модельное состязание открыло миру моды Алессандро Амбросио, Жизель Бундхен и еще одну петербурженку — Ольгу Пантюшенкову.
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Алена Фролова на показе Giorgio Armani
Алена Фролова
У модели Алены Фроловой с Джорджо Армани и вовсе эксклюзивный контракт: она участвует в шоу итальянской марки с 2017 года, а недавно добавила в портфолио фирменный лукбук. Чаще фотографии девушки можно увидеть разве что в свадебных каталогах и репортажах с Недели высокой моды: именно Алена закрывает шоу Alexis Mabille, Zuhair Murad и Stéphane Rolland в платьях невесты, игнорируя примету «до настоящей свадьбы нельзя».
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Елизавета Романова на показе Gucci
Елизавета Романова
Еще один эксклюзив в этом сезоне — у проживающей в Амстердаме петербурженки Лизы Романовой. Алессандро Микеле, команда которого вышла на нордическую красавицу через агентство по поиску талантов в 2018 году (Лиза пишет тексты и играет на инструментах под псевдонимом Foxy), отпускать ее совершенно не готов. Модель продолжает совмещать сессии в Амстердамском университете, занятия музыкой и регулярные поездки на съемки: помимо уже четырех шоу Gucci, ее можно увидеть в рекламной кампании круизной коллекции (ради которой Лиза даже смогла оседлать поросенка!).
Катя Лапочкина
А вот Катя Лапочкина (в мировой индустрии ее знают как Кейт Кина), которая в течение двух сезонов имела эксклюзивный контракт с Saint Laurent, в этот раз прошлась по подиумам еще и Ralph & Russo и Redemption. С такими темпами платиновая блондинка свою популярность в мировой индустрии скрывать уже не сможет: «О моей карьере знают лишь родные, друзья и сокурсники в Политехническом институте, — рассказывала она «Собака.ru». — Остальным говорю, что работаю в сфере рекламы и торговли. Ведь в России к моделингу относятся неоднозначно — завидуют, набрасывают на тебя определенные ярлыки. К тому же в условиях огромной конкуренции среди моделей ты можешь в этом сезоне сделать десять шоу, а в следующем — ни одного. Дизайнерам нужны новые лица!» Хотя думаем, Кате это пока (и еще долго) не грозит.
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Маша Скокова на показе Louis Vuitton
Маша Скокова
19-летняя Маша Скокова отвергает предложения от других дизайнеров, храня верность маэстро Николя Гескьеру. Еще бы: креативный директор Louis Vuitton предлагает ей участие не только в сезонных показах, но и рекламных кампаниях — сначала сумки Twist, а затем осенне-зимней коллекции. На площадке последней Маша Скокова столкнулась с именитым фотографом Колльер Шорр и с «девушкой Джеймса Бонда» Леа Сейду — по сюжету они показывали отличия бэкстейджа моделей от закулисья актрис.
Сестры Павловы
Если в прошлом сезоне мы писали только о Юле Павловой (Вика предпочла показам съемки в эдиториалах), то в этом наблюдали в Париже обеих сестер. Например, на шоу Celine под руководством Эди Слимана, который заприметил их еще во время работы в Saint Laurent, или Chanel, в рамках которого модели прогулялись по крышам. Также в копилке Юли — показы The Row, Ermanno Scervino, Salvatore Ferragamo и Vera Wang (ранее сестры участвовали в кампании бренда), а у Вики — Dries Van Noten (который уже вошел в историю беспрецедентной коллаборацией с Christian Lacroix!).
Фото: архивы пресс-служб , REX/Shutterstock
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