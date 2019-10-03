Плюс-сайз модель из Гатчины дебютировала на Неделе моды в Париже

К петербургскому десанту на парижской Неделе моды в лице Маши Скоковой, Алины Болотиной и сестер Павловых в этот раз присоединилась плюс-сайз модель из Гатчины Лидия фон Кистер. Девушка приняла участие в показе канадского бренда Devotion Designs — и это был ее первый выход на подиум. «Я очень горда быть первой русской девушкой категории плюс-сайз, которая смогла покорить подиум на парижской Неделе моды. [...] И я очень горда, что я родом из чудесного города Гатчины. Я рада внести свою лепту в культурный облик моей любимой страны и города. И да, красота не имеет размера! Любите себя такими, какие вы есть! Неважен размер, главное, как вы его носите!», — написала она.

Как рассказывает Лидия, она переехала из Гатчины в Петербург в 2004 году. Во время прогулки по улицам города ее заметил фотограф и предложил поучаствовать в съемке, но тогда девушка отказалась. Дебютировать в роли модели Лидия решилась, избавившись от комплексов, которые довели ее до анорексии, и вернувшись в прежнюю форму, но тогда уже модельные агентства отказывали ей. Приглашение на участие в шоу канадского бренда Devotion Designs, который делает одежду больших размеров, пришло ей в сентябре этого года. «Я не могла поверить, что это происходит со мной», — рассказала она об этом моменте.