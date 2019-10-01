Игги Поп, Сиенна Миллер и Гуччи Мэйн стали героями новой рекламной кампании Gucci
Кажется, мы нашли лучший светский репортаж с вечеринки — рекламную кампанию круизной коллекции Gucci! Для ее съемок креативный директор бренда Алессандро Микеле и режиссер Хармони Корин арендовали дом с бассейном, массажным кабинетом и парковкой для лимузинов и пригласили рэпера Гуччи Мэйна, актрису Сиенну Миллер и «крестного отца» панк-рока Игги Попа. Звезды устроили веселье похлеще, чем в фильме «Проект X: Дорвались» (и даже с прыжками с самолета!).
Героями съемки также стали актриса Бенедетта Барзани, графиня Марисела Федеричи и итальянские художники Орландо Миани и Анджело Букарелли. Все они позируют в новых вещах от Gucci: вязаных шапочках, фиолетовых казаках, полосатых шубах и с сумками с изображением Микки Мауса.
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