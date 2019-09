The Business of Fashion опубликовали список 500 самых влиятельных людей в мире моды

Издание The Business of Fashion опубликовало ежегодный рейтинг «500 самых влиятельных людей в мире моды». К владелице сети бутиков Babochka Хатуле Авсаджанашвили, дизайнеру Гоше Рубчинскому, модели Крис Грикайте и актрисе Ренате Литвиновой, которая на днях прошлась на показе Balenciaga в Париже, присоединились соосновательница Aizel.ru Айсел Трудел и дизайнер бренда WOS (Walk Of Shame) Андрей Артемов.