The Business of Fashion опубликовали список 500 самых влиятельных людей в мире моды

Издание The Business of Fashion опубликовало ежегодный рейтинг «500 самых влиятельных людей в мире моды». К владелице сети бутиков Babochka Хатуле Авсаджанашвили, дизайнеру Гоше Рубчинскому, модели Крис Грикайте и актрисе Ренате Литвиновой, которая на днях прошлась на показе Balenciaga в Париже , присоединились соосновательница Aizel.ru Айсел Трудел и дизайнер бренда WOS (Walk Of Shame) Андрей Артемов.

В этом году издание решило не собирать список из 500 людей заново, а просто добавить к ранее оглашенным именам новые, которые, по мнению экспертов, изменили отечественную и мировую индустрию за последнее время. В списке также значатся владелица концепт-стора «Кузнецкий мост 20» Ольга Карпуть, стилист и правая рука Демны Гвасалия Лотта Волкова, основатели Bosco di Ciliegi Михаил Куснировичи и Екатерина Моисеева, идеолог Garage Magazine Дарья Жукова, главный редактор Elle Russia Екатерина Мухина, главный редактор Harper’s Bazaar Russia Дарья Веледеева и «активный филантроп» Наталья Водянова.