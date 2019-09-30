«Собака.ru» отмечает 20-летие — посмотрите обложку юбилейного номера!

Октябрьский номер «Собака.ru» — с обложкой от графического дизайнера Алексея Дмитриева, увенчанной бриллиантовым кольцом от Mercury, — посвящен 20-летию журнала. И, как рассказывает его главный редактор Яна Милорадовская, это «тотальный фит!»: «Впервые мы сделали журнал с нашими друзьями — ньюсмейкерами и героями. Покрас Лампас поговорил с Леной Шейдлиной, Алексей Онацко — с Марией Евневич, Катя IOWA — с Эдитой Пьехой, Алексей Гориболь — с Марком де Мони, Ника Белоцерковская — с Олегом Тиньковым, а Юлдус Бахтиозина сфотографировала Анну Семак.

"Одни и те же лица!" и "Кто все эти люди?!" — вот два самых распространенных комплимента в наш адрес, когда вы смотрите журнал "Собака.ru". Находясь в состоянии перманентного Петроградного Меркурия, мы размениваем третий десяток, не изменяя жанру. В юбилейном номере — автор нового языка программирования Андрей Бреслав и психолингвист Татьяна Черниговская, основатель городского паблика "Пять углов" Вера Врубель и историк Лев Лурье, оператор выдвинутой на "Оскар" "Дылды" Ксения Середа и рэпер Boulevard Depo.

Обожаем, когда все складывается само собой: юбилей "Собака.ru" отмечаем в год Собаки, а в самый разгар съемок из кустов боярышника выходит жантильный розовый слон, столь необходимый для цветопостроения кадра. "Собака.ru" — первый журнал (и сайт! и соцсеть!) о людях Петербурга: мы влияем на город так же, как город влияет на нас. Совпадение? Не думаем!»