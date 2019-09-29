Рената Литвинова вышла на подиум показа Balenciaga в Париже

Рената Литвинова вышла на подиум весенне-летнего шоу Balenciaga в Париже, поддержав своего друга — креативного директора бренда — Демну Гвасалия. На актрисе было многослойное кружевное платье, напоминающее сорочку, — пожалуй, одно из самых спокойных в коллекции.

В нее также вошли платья-пиджаки, лишенные пуговиц, кожаные куртки с приподнятым воротом, мужские футболки с надписью «Топ-модель Balenciaga», белые шубы с животным окрасом и фирменные дутые пуховики, в которых не замерзнешь даже при 30 градусах мороза. Стилизовали образы серьги в виде кредитных карт, сумки с отсылкой к Hello Kitty, кроссовки с ультрамодным квадратным мысом и даже пышные букеты васильков.

В конце шоу Демна Гвасалия напомнил присутствующим, что весенне-летний сезон — время выпускных вечеров и свадеб. На подиуме появились девушки в пышных (очень пышных!) платьях и парни в классических костюмах с бутоньерками. Хотя Демна не был бы самим собой, если бы не показал альтернативу традиционным образам — например, комбинезон с леопардовым или змеиным принтом.

Фото: Filippo Fior / Gorunway.com