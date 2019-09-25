Компания Mattel представила гендерно-нейтральных кукол Barbie

Компания Mattel, которая занимается производством кукол Barbie, представила линию «Creatable World» («Созидаемый Мир»). В нее вошли игрушки, не ограниченные гендерными стереотипами: им можно менять не только одежду (от брюк с камуфляжным принтом до розовых балетных пачек), но и прическу (в комплекте идут парики с короткими и длинными волосами). Кроме того, куклы не имеют явно выраженных гендерных признаков — например, длинных ресниц или пышной груди, которыми обладали ранее выпущенные «Барби».

«В нашем мире куклы так же безграничны, как и дети, которые с ними играют, — комментируют представители Mattel. — Новая линейка была разработана для того, чтобы перестать вешать ярлыки на людей, чтобы позволить детям свободно создавать персонажей — снова и снова».

В коллекцию «Creatable World» вошли шесть кукол с разными оттенками кожи, которые будут продаваться в ритейлерах. Стоимость одной игрушки, заявленная на сайте компании, — 29,99 долларов (чуть больше 2000 рублей).