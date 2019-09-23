«Эмми-2019»: 35 самых красивых образов церемонии

В Лос-Анджелесе проходит 71-я церемония «Эмми», которую называют телевизионным эквивалентом «Оскара». Свои награды уже получили Питер Динклэйдж из «Игры Престолов, Мишель Уильямс, сыгравшая Гвен Вердон в биографическом сериале, и Алекс Борштейн, исполнившая роль менеджера «Удивительной Миссис Мейзел». Теперь показываем триумфаторов ковровой дорожки.

Гвендолин Кристи в Gucci

Эмилия Кларк в Valentino

Элайза Сканлен в Miu Miu

Рэйчел Броснахэн в Elie Saab

Тараджи Хенсон

Хотя сегодняшняя церемония не такая насыщенная, как прошлогодняя (70-ю премию «Эмми» посетили Джастин Тимберлейк, Бенедикт Камбербэтч, Сара Полсон, Милли Бобби Браун, Дакота Фаннинг и Клэр Фой), действительно красивых образов на ней было немало. Например, у «Матери драконов» Эмилии Кларк, появившейся в декольтированном платье Valentino и массивных сережках, актрисы из «Острых предметов» Элайзы Сканлен, выбравшей нежный (как и ее возраст) наряд Miu Miu, и шоу-стоппера Венецианского кинофестиваля Маргарет Куэлли, променявшей любимый Dior на консервативный Chanel.

Патрисия Кларксон

Мариса Томей

Мэйси Уильямс в JW Anderson

Мэнди Мур в Brandon Maxwell

Мишель Уильямс

Наоми Уоттс в Dior

Кристен Белл в Dior

Реджина Кинг в Jason Wu

Зои Казан в Gucci

Индия Мур в Louis Vuitton

Если на недавно прошедших киносмотрах звезды делились на «team Armani» и «клан Dior», то на церемонии «Эмми» негласное распределение было не по брендам, а по цветам нарядов. Многие гостьи — будь то Тараджи Хенсон, Мэнди Мур, Зои Казан или «тетушка Мэй» из фильма «Человек Паук» Мариса Томей — остановились на сочетании красного и розового оттенков, которые особо выигрышно смотрелись на фоне золотой стены и фиолетовой ковровой дорожки.

Софи Тернер в Louis Vuitton

Маргарет Куэлли в Chanel

Джулия Гарнер в Cong Tri

Кит Харингтон

Вера Фармига в Ryan Roche

Падма Лакшми

Патрисия Аркетт

Эмили Хэмпшир

Лесли Бибб

Джои Кинг в Zac Posen

Но по-настоящему «победный» красный принадлежит Гвендолин Кристи, сыгравшей в «Игре престолов» Бриенну Тарт и самостоятельно выдвинувшей себя на премию «Эмми». «Я хочу сама нести ответственность за свою судьбу. Особенно когда самоотверженно работаю над чем-то удивительным и даже выхожу за пределы своих возможностей», — объяснила свой поступок актриса. Перед репортерами она появилась в «иисусоподобном» образе, состоящем из белого платья, алого кейпа и золотой броши от Gucci, что вызвало небывалый ажиотаж в социальных сетях. «Бог — это женщина!», — писали пользователи «Твиттера».

Билли Портер в Michael Kors

Зендая в Vera Wang

Бриттани Сноу в J. Mendel

Кендалл Дженнер в Richard Quinn

Айла Фишер

Гвинет Пэлтроу в Valentino Vintage

Робин Райт в Saint Laurent

Бетти Гилпин в Jason Wu

Джамила Джамиль

Николь Шерзингер