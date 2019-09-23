«Эмми-2019»: первые гости красной дорожки

Сегодня в Театре Майкрософт в Лос-Анджелесе проходит «Оскар» в мире телевидения — церемония «Эмми». Ее вручают звездам прайм-тайма, а также самым выдающимся сериалам года. В этот раз в списке номинантов — «Острые предметы», «Убивая Еву», «Чернобыль», «Поза», «Игра престолов» и «Удивительная миссис Мейзел», а в числе первых гостей — Эми Уоттс, Гвендолин Кристи, Патрисия Кларксон и Рэйчел Броснахэн.