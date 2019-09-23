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«Эмми-2019»: первые гости красной дорожки

Сегодня в Театре Майкрософт в Лос-Анджелесе проходит «Оскар» в мире телевидения — церемония «Эмми». Ее вручают звездам прайм-тайма, а также самым выдающимся сериалам года. В этот раз в списке номинантов — «Острые предметы», «Убивая Еву», «Чернобыль», «Поза», «Игра престолов» и «Удивительная миссис Мейзел», а в числе первых гостей — Эми Уоттс, Гвендолин Кристи, Патрисия Кларксон и Рэйчел Броснахэн. 

  • Эмилия Кларк в Valentino

  • Софи Тернер в Louis Vuitton

  • Наоми Уоттс в Dior

  • Тараджи Хенсон

  • Мэйси Уильямс в JW Anderson

  • Мэнди Мур в Brandon Maxwell

  • Патрисия Кларксон

  • Мариса Томей

  • Рени Барг

  • Гвендолин Кристи в Gucci

  • Рэйчел Броснахэн в Elie Saab

  • РуПол

  • Кэрри Вашингтон в Alexandre Vauthier 

  • Джулия Гарнер в Cong Tri

  • Эми Адамс в Fendi

  • Индия Мур в Louis Vuitton

  • Келли Осборн

  • Майя Рудольф

Фото: REX/Shutterstock 

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