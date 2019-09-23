«Эмми-2019»: первые гости красной дорожки
Сегодня в Театре Майкрософт в Лос-Анджелесе проходит «Оскар» в мире телевидения — церемония «Эмми». Ее вручают звездам прайм-тайма, а также самым выдающимся сериалам года. В этот раз в списке номинантов — «Острые предметы», «Убивая Еву», «Чернобыль», «Поза», «Игра престолов» и «Удивительная миссис Мейзел», а в числе первых гостей — Эми Уоттс, Гвендолин Кристи, Патрисия Кларксон и Рэйчел Броснахэн.
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Эмилия Кларк в Valentino
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Софи Тернер в Louis Vuitton
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Наоми Уоттс в Dior
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Тараджи Хенсон
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Мэйси Уильямс в JW Anderson
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Мэнди Мур в Brandon Maxwell
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Патрисия Кларксон
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Мариса Томей
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Рени Барг
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Гвендолин Кристи в Gucci
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Рэйчел Броснахэн в Elie Saab
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РуПол
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Кэрри Вашингтон в Alexandre Vauthier
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Джулия Гарнер в Cong Tri
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Эми Адамс в Fendi
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Индия Мур в Louis Vuitton
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Келли Осборн
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Майя Рудольф
Фото: REX/Shutterstock
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