Демна Гвасалия оставляет пост креативного директора Vetements

Дизайнер Демна Гвасалия оставляет пост креативного директора бренда Vetements, который он основал вместе с братом Гурамом в 2014 году. При этом Гурам Гвасалия остается генеральным директором марки. «Vetemens всегда был коллективом творческих умов, — комментирует он изданию WWD. — Мы продолжим раздвигать границы, следуя кодам и аутентичным ценностям бренда, а также поддерживать честный творческий потенциал и подлинный талант людей».