18+

Демна Гвасалия оставляет пост креативного директора Vetements

Дизайнер Демна Гвасалия оставляет пост креативного директора бренда Vetements, который он основал вместе с братом Гурамом в 2014 году. При этом Гурам Гвасалия остается генеральным директором марки. «Vetemens всегда был коллективом творческих умов, — комментирует он изданию WWD. — Мы продолжим раздвигать границы, следуя кодам и аутентичным ценностям бренда, а также поддерживать честный творческий потенциал и подлинный талант людей».

Причина ухода Демны не разглашается. Но он продолжает оставаться креативным директором бренда Balenciaga, показ новой коллекции которого пройдет в Париже 29 сентября. 

  • Vetements, весна-лето 2020

  • Vetements, весна-лето 2020

  • Vetements, весна-лето 2020

  • Vetements, весна-лето 2020

  • Vetements, весна-лето 2020

  • Vetements, весна-лето 2020

Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также