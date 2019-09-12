Бренд Henderson проведет для петербуржцев бесплатные экскурсии по Русскому музею

Бренд мужской одежды Henderson запустил масштабную акцию «Диалог искусства и моды». Сначала снял рекламную кампанию в Пушкинском музее в Москве и Русском музее в Петербурге, а теперь приглашает всех желающих на экскурсии по местам съемок. Попасть на прогулки по Михайловскому дворцу Русского музея, которые пройдут 14, 21 и 28 сентября в 13:00, можно совершенно бесплатно. Однако сперва нужно заполнить анкету на сайте henderson.ru и правильно ответить на несколько вопросов.

Напомним, ранее бренд Henderson объявил о старте акции по сбору ненужной одежды, партнерами которой стали благотворительный фонд «Второе дыхание» и крупнейшая сеть почтовых терминалов России PickPoint. Цель кампании — до 30 сентября 2019 года собрать одну тонну вещей для малообеспеченных семей, а также замотивировать общество на осознанное и ответственное потребление.

Чтобы передать ненужную одежду на благотворительность, нужно найти оранжевый поcтамат с брендингом PickPoint, выбрать опцию «Отправить заказ», нажать кнопку акции «Освободите гардероб с пользой!» и следовать дальнейшей инструкции. Каждый участник акции получит купон на скидку 15%, который будет действовать на покупку вещей из новой осенне-зимней коллекции Henderson.