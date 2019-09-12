13 модников из Петербурга рассказывают о своих главных покупках на этот сезон

Можно (зачеркнуто) модно все! Как ориентироваться в реальности, где теперь существуют сразу все тенденции, рассказывают знатоки — те, кто привозит моду в город, и те, кто носит ее лучше всех. Надеваем винтаж с розовыми шубами из экомеха, гигантские шарфы, массивные золотые цепи и кожаные плащи! Справедливости ради заметим, что сезон получился очень красивым, каждый найдет в нем лук по душе и пропорциям. Всем фэшн!

Слева направо: Анна Озеркова основатель литературного клуба #i_see_spb_literature, Дмитрий Гусар, владелец винтажного магазина Dualist studio, Арина Сумкина, актриса МДТ, Елена Боброва, дива. На Анне: жакет, блуза и джинсы Gerard Darel, сапоги Gianvito Rossi (ДЛТ), сумка Chloè (ДЛТ), браслеты и кольца Tous. На Диме: шуба Neil Barrett, брюки, «казаки» и сумкаSaint Laurent Paris (все — ДЛТ), бадлон Strellson. На Арине: жилет, блуза и юбка Gerard Darel, сапоги Celine (ДЛТ), сумкаStaud (ДЛТ), браслеты и кольца Tous. На Елене: куртка, блуза и юбка Gerard Darel, сапоги Vic Matie (ДЛТ), очки Louis Vuitton, колье Tous

Анна Озеркова

основатель литературного клуба #i_see_spb_literature

«Что у вас на осень? Может, вытащим свои внутренние империи наружу? Вдохновимся любимыми книгами и фильмами 1970-х. Пересмотрим "Голову-ластик", "Большую жратву", "Агирре, гнев божий", "Дух улья", "Ночного портье". Перечитаем "Волхва"? А потом подчеркнем свои строгие костюмы ремнем из питона и повяжем бант на груди? Можно одеться как угодно, но, чур, осознанно!»

Дмитрий Гусар

владелец винтажного магазина Dualist.studio

«Сложно представить 1970-е без капельки эпатажа в образе — будь то леопардовая шуба Neil Barrett или замшевые казаки Saint Laurent. На мой вкус, тренды осени, как и тренды в целом, это все, что у вас в голове. Главное — не стесняться выражать себя. Этим занимаемся в частности и мы в нашем магазине Dualist.studio — разучиваем людей стесняться!»

Арина Сумкина

актриса МДТ

«1970-е — разгар сексуальной революции в странах Запада, поэтому в осеннем сезоне я беру на вооружение сапоги "кверху мехом", как у Celine, а если что-то пойдет не так, вешаю на стену чеховское ружье, а в ванную ставлю амбаровские вилы. Главной тенденцией считаю антитренды и разговоры с бобрами наедине потому, что капля безумия нужна даже гению. Всех зову на осенние спектакли Театральной Олимпиады, и, конечно, на премьеру спектакля "Флобер. Кровь книги" в МДТ».

Елена Боброва

дива

«Я с удовольствием экспериментирую со стилем. Винтаж, на мой взгляд, космическим образом сочетается с вещами из последних коллекций. После выставки "Тонкие материи" в Главном штабе, мечтаю о платье-кольчуге от Paco Rabanne. Кто хотел спросить, но еще не успел: очки — Louis Vuitton».