13 модников из Петербурга рассказывают о своих главных покупках на этот сезон
Можно (зачеркнуто) модно все! Как ориентироваться в реальности, где теперь существуют сразу все тенденции, рассказывают знатоки — те, кто привозит моду в город, и те, кто носит ее лучше всех. Надеваем винтаж с розовыми шубами из экомеха, гигантские шарфы, массивные золотые цепи и кожаные плащи! Справедливости ради заметим, что сезон получился очень красивым, каждый найдет в нем лук по душе и пропорциям. Всем фэшн!
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Слева направо: Анна Озеркова основатель литературного клуба #i_see_spb_literature, Дмитрий Гусар, владелец винтажного магазина Dualist studio, Арина Сумкина, актриса МДТ, Елена Боброва, дива. На Анне: жакет, блуза и джинсы Gerard Darel, сапоги Gianvito Rossi (ДЛТ), сумка Chloè (ДЛТ), браслеты и кольца Tous. На Диме: шуба Neil Barrett, брюки, «казаки» и сумкаSaint Laurent Paris (все — ДЛТ), бадлон Strellson. На Арине: жилет, блуза и юбка Gerard Darel, сапоги Celine (ДЛТ), сумкаStaud (ДЛТ), браслеты и кольца Tous. На Елене: куртка, блуза и юбка Gerard Darel, сапоги Vic Matie (ДЛТ), очки Louis Vuitton, колье Tous
Анна Озеркова
основатель литературного клуба #i_see_spb_literature
«Что у вас на осень? Может, вытащим свои внутренние империи наружу? Вдохновимся любимыми книгами и фильмами 1970-х. Пересмотрим "Голову-ластик", "Большую жратву", "Агирре, гнев божий", "Дух улья", "Ночного портье". Перечитаем "Волхва"? А потом подчеркнем свои строгие костюмы ремнем из питона и повяжем бант на груди? Можно одеться как угодно, но, чур, осознанно!»
Дмитрий Гусар
владелец винтажного магазина Dualist.studio
«Сложно представить 1970-е без капельки эпатажа в образе — будь то леопардовая шуба Neil Barrett или замшевые казаки Saint Laurent. На мой вкус, тренды осени, как и тренды в целом, это все, что у вас в голове. Главное — не стесняться выражать себя. Этим занимаемся в частности и мы в нашем магазине Dualist.studio — разучиваем людей стесняться!»
Арина Сумкина
актриса МДТ
«1970-е — разгар сексуальной революции в странах Запада, поэтому в осеннем сезоне я беру на вооружение сапоги "кверху мехом", как у Celine, а если что-то пойдет не так, вешаю на стену чеховское ружье, а в ванную ставлю амбаровские вилы. Главной тенденцией считаю антитренды и разговоры с бобрами наедине потому, что капля безумия нужна даже гению. Всех зову на осенние спектакли Театральной Олимпиады, и, конечно, на премьеру спектакля "Флобер. Кровь книги" в МДТ».
Елена Боброва
дива
«Я с удовольствием экспериментирую со стилем. Винтаж, на мой взгляд, космическим образом сочетается с вещами из последних коллекций. После выставки "Тонкие материи" в Главном штабе, мечтаю о платье-кольчуге от Paco Rabanne. Кто хотел спросить, но еще не успел: очки — Louis Vuitton».
Ростислав Ловков
персональный шопер, стилист, модель, @puhloland
It-bag сезона — кобура Dior Homme (уже коплю) и, конечно, belt-bag от Bottega Veneta. Самые классные дизайнеры — Крис ван Аш для Berluti и Дэниел Ли для Bottega Veneta. Покупка сезона — это джинсы московского дизайнера Chiveskella. Он отлично работает с силуэтом и ресайклом, дает вещам новую жизнь. Топ-аксессуар — массивная цепь на шее и замысловатый карабин. Только увольте, можно без этих металлических колец на ремнях? По-настоящему модно — чувствовать актуальный силуэт. Маркер эстетичности — это микс классических форм с «уродливыми». Мне всегда
нравилась эклектика: строгие пиджаки, пальто, простая белая рубашка в сочетании с широкими бесформенными джинсами, футболкой с кислотным принтом и рваными кедами. The next big thing — 2000-е и Posh style. Самый лицемерный тренд у крупных компаний — экологичность. Еще в 2010 году мне достались сникерсы Saucony, которые были полностью эко-френдли, то есть биоразлагаемыми. Вивьен Вествуд всегда боролась за экологию. Интерес к этой теме был задолго до всеобщего помешательства. Наиболее перспективная технология — 3D-печать. Самые интересные референсы — это аллюзии на фильмы «Заводной апельсин» у Undercover и «Синий бархат» у Рафа Симонса, а также на живопись у Dior Homme и графику у Off-White.
Мария и Петр Родионовы
стилист и бизнесмен
Маст-хэв сезона — оверсайз-костюм мужского кроя с гипертрофированно подчеркнутой талией, как у Chanel. It-bag осени — сумка-багет. Самые интересные бренды — Jil Sander, Dior, Valentino. Покупка сезона — светлая укороченная дубленка мехом наружу Isabel Marant или Sportmax. Для Петра — свободная черная косуха с широкими лацканами. Аксессуар — пояс-корсет и шарф-лента из струящейся ткани, а Петр выберет очки в необычной оправе. Самая актуальная тенденция — на разумное потребление. Как ни странно, эта тенденция очень близка русскому человеку: у нас вообще не принято выбрасывать вещи, мы их, скорее, кому-то отдаем или на дачу увозим. Мы всегда брали от вещей по максимуму. А глобально — нужно составить функциональный и качественный гардероб из вещей, которые между собой работают, и избегать эмоциональных, непродуманных покупок. Понимать свои пропорции, цвета, изучать себя и любить, тогда покупки перестанут быть компенсацией, когда все складируется, но легче не становится. Наиболее интересная технология — это минимизация воздействия на окружающую среду и использование тканей, которые обладают повышенной прочностью, жаростойкостью, ударопрочностью.
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Жакет и брюки Celine, ботильоны и перчатки Balenciaga (все — ДЛТ), часы Rolex (Mercury), серьги Tous
Виктория Портфолио
блогер и дизайнер, @victoriaportfolio
Бренд сезона — Bottega Veneta. Самый интересный тренд — осознанное потребление! Уменьшение коллекций до двух сезонов — основной шаг, который могли бы сделать модные дома, чтобы минимизировать стоки. В люкс-сегменте настоящий экобоец — Стелла Маккартни: она пропагандирует отказ от химчисток, все вещи ее бренда можно отправлять в стиральную машинку. Дизайнер Хельмут Ланг вернул жизнь бывшим в употреблении изделиям прошлых лет, выпустив коллекцию Certified Pre-owned, в которую вошли редкие винтажные экземпляры бренда. Вещи отобраны из личных гардеробов избранных поклонников Helmut Lang, их аутентичность подтверждена паспортом.
Евгения Сероусова
куратор, @_serous_
Маст-хэв — дождевик GATE31 модели «Рейкьявик» — свободного силуэта, с регулируемой кулисой по талии, капюшоном и рукавами реглан. It-bag — кросс-боди Bottega Veneta, модель Cassette. Если быть еще круче, то The Sponge. Новый креативный директор Дэниел Ли взорвал консервативную ДНК бренда с его фирменным плетением intrecciato. Покупка сезона — черное пальто без лацканов с пиджаком от Christian Dior. Аксессуар — классическая фетровая федора Saint Laurent. Тренд — жить во времена логомании мне не кажется интересным: я не против лого, но кричащие буквы отталкивают, а вот разные стритовые символики и тексты Off-White и Vetements любопытно сочетать с базой. Мода сочиняет забавные мифы: играет с перебором и с преувеличением, лепит аляпистое на аляпистом. Я люблю покупать «спокойные» бренды, вокруг которых нет оглушительного ажиотажа. Технология — Instagram с магазином Yoox создали виртуального консультанта . Технология «одевает» 3D-модель в выбранные вещи и показывает, как они будут смотреться, например, в интерьере кафе. Осознанное потребление и экология пока больше занимают масс-маркет: нежелание люкса поддержать детоксикацию стало откровением для многих. Но вот в Burberry заявили, что к 2025 году откажутся от пластика, Vivienne Westwood выпускает переработанные коллекции, Issey Miyake использует переработанную нить. Тема экологии приводит нас к тренду кастомизации вещей. Коллаборация — в UNIQLO выпустили лимитированную коллекцию с принтами Энди Уорхола, Жан-Мишеля Баскии и Кита Харинга.
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Тося Чайкина, музыкант, Виталий Дмитраш, cовладелец ресторана Ezo Izakaya. На Тосе: шуба Stella McCartney, платье Alice + Olivia, «казаки» Gucci (все — ДЛТ), джинсы и ветровка Levi’s, серьги Tous. На Виталии: шуба и свитер Balenciaga (все –ДЛТ), джинсы Levi’s
Тося Чайкина
музыкант
«Внешний вид — это чистое творчество: с помощью образа мы можем рассказывать о своем состоянии, о своих ощущениях, вдохновлять окружающих. Мы в каком-то смысле холсты и художники одновременно!»
Виталий Дмитраш
совладелец ресторана Ezo Izakaya
«Неустроенность и апатия в стиле американского кино 1970-х — мой тренд на эту осень».
Анастасия Ножина
стилист, модный консультант, @nojinasty
Маст-хэвы осени — я остаюсь верна своему любимому Vetements, розовый пуховик из новой коллекции осень-зима уже едет ко мне. Еще я заказала джинсы и кроссовки Maison Margiela: не испытывала к этому бренду особой страсти, но из последних сезонов мне хочется купить все. It-bag — к покупке сумки я отношусь серьезно, для меня это не вещь на сезон, а вложение средств, поэтому я собираюсь прикупить Hermes Birkin. Что же сейчас все-таки модно? В одной из моих любимых книг «Жизнь взаймы» очень правильно сказано: нужно носить не то, что нравится, а то, что вам идет. Если вещь вас украшает, то какая разница — модно или нет? Я люблю, когда в человеке все смотрится ладно и работает как единый механизм. Это могут быть и розовые волосы, и немыслимые ботинки, но если все это смотрится гармонично, то для меня это эстетично. Не стоит смотреть на то, что может ранить ваше чувство прекрасного, поэтому я, например, по сторонам смотрю крайне редко. Тренд — мы живем в Петербурге, где зима девять месяцев из двенадцати, поэтому вещь сезона — это одежда, в которой тепло, но при этом ты еще не похожа на капусту. Вот бы хорошо, если бы дизайнеры над этим подумали! За какими русскими брендами стоит следить? За дизайнером Ольгой Маки — нескромное обаяние петербургской буржуазии в каждой детали, за брендом Grash — всем платьям платья. Am'Werkstatt — лучшие в области кожаных изделий и аксессуаров. И у Miestilo, без вариантов, — самые классные украшения эвер.
Ника Куваева
дизайнер бренда IVA, коллекционер винтажа, @kuvaevanika
Маст-хэв сезона — длинное пальто Saint Laurent. Покупка сезона — мотоботинки Bottega Veneta. Что сейчас максимально интенсивно влияет на модный процесс? Мода — это искусство, поэтому на нее влияет практически все, что важно человечеству в конкретный период: политика, экология, инновации.
Фото: Саша Чайка
Стиль: Эльмира Тулебаева
Визаж и прически: Елена Попова, Алена Кондратьева
Благодарим компанию «Мир теплоходов» за помощь в организации съемки
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