Почему мы получаемся на фотографиях хуже, чем выглядим в зеркале?

В издательстве «Азбука-Аттикус» выходит книга Анушки Риз «Красота без прикрас», которая рассказывает о боди-имидже — части самооценки, которая относится к нашей внешности. «Собака.ru» публикует отрывок о том, почему наше изображение на фотографиях не соответствует представлениям о себе и как начать любить (и перестать редактировать) свои селфи.

Почему вы ненавидите свои фотографии Нам всем это знакомо: вы рассеянно пролистываете ленту в соцсетях и вдруг получаете уведомление — кто-то поставил тег, вас отметили на фотографии. И фотография неудачная. В каком бы настроении вы ни были до этого, вы чувствуете, как у вас сводит печенки от ужаса, стыда и отчаяния. «Неужели я тогда так выглядела? — думаете вы. — А мне казалось, что все нормально. Оказывается, я ошибалась. Боже, какой кошмар!» Мы знаем, какое огромное значение может иметь всего одна фотография и как трудно порой бывает преодолеть длительный эмоциональный дискомфорт вследствие негативных впечатлений от неудачного фото. «Среди моих друзей поднимается страшная суета, когда они видят камеру, — рассказывала мне одна собеседница, — кто-то вообще отказывается фотографироваться, кто-то прячется на заднем плане, кто-то лезет в середину, чтобы спрятать руки или еще что-то, кто-то бежит переодеваться и заставляет всех ждать. Черт подери, вы целый день ходили как ни в чем не бывало, а тут вдруг вам приспичило?»

Существует простое объяснение тому, почему многие ненавидят свои фотографии, даже если спокойно воспринимают отражение в зеркале. То же и с нашим голосом — мы не любим слышать себя в записи. Как записи, так и фотографии кажутся нам странными и неприятными, поскольку представляют непривычный образ. Голос в записи, к примеру, звучит иначе, чем вживую, потому что звуковые волны искажаются, проходя через записывающую аппаратуру. Наше лицо и тело выглядят на фотографиях иначе, чем в зеркале, потому что перед зеркалом многие подсознательно стараются принять привлекательную позу, и еще потому, что в зеркальном отражении левая и правая половина тела меняются местами.

Наше лицо выглядит на фотографиях иначе, чем в зеркале, потому что перед зеркалом многие подсознательно стараются принять привлекательную позу

Когда изображение на фотографии не отвечает нашему представлению о себе, различия в наших глазах многократно увеличиваются, черты лица искажаются буквально до неузнаваемости. Согласно исследованиям, многим больше нравятся их фотографии после горизонтального флипа в графических редакторах, дающего образ, который мы привыкли видеть в зеркале. Словом, большую роль играет вопрос узнаваемости, привычки. Не случайно люди, которые по работе часто выступают перед камерами (политики, общественные активисты, репортеры, актеры), не испытывают сильного неприятия, видя себя на видео или на фото. Не то чтобы они находят себя более привлекательными, чем все мы, просто их восприятие изменилось под воздействием многократно виденных образов.

Как вы реагируете на свои фотографии? Цитаты из опросов «Я смирилась с тем, что фотографии не передают моего правдивого образа. Мне нравится, что сказала по этому поводу Ани ДиФранко: “Я плохо получаюсь на фотографиях, потому что моя красота все время в движении”». «В школе у меня однажды были неприятности из-за фотографий. Я отказалась фотографироваться с классом. Меня называли эгоисткой и хулиганкой, а на самом деле я просто не выносила своих снимков». «Мне восемьдесят, и сейчас, глядя на свои старые фотографии, я могу сказать, что была симпатичная. А раньше они мне не нравились».

«Мне говорят, что на всех фотографиях у меня одинаковое выражение лица, но это единственное выражение, с которым я прилично выгляжу»

«Одна ноздря у меня крупнее другой и улыбка кривая, и, когда меня фотографируют, я пытаюсь повернуться к объективу левой стороной». «Ненавижу свои фотографии. Я либо вообще не фотографируюсь, либо нарочно кривляюсь или наклоняю голову в последний момент, чтобы лица не было видно. Любителей селфи я не понимаю. Зачем выкладывать свои фотографии в соцсетях, где люди будут рассматривать их и смеяться над тобой?» «Я делаю с дюжину селфи, прежде чем выложить одно на своей странице. Освещение, угол съемки, положение тела, видны ли дефекты кожи — все важно. Селфи я, конечно, редактирую. Мне говорят, что на всех фотографиях у меня одинаковое выражение лица, но это единственное выражение, с которым я прилично выгляжу». «Я не делаю селфи. Мне хватает отражения в витринах магазинов».

Чрезвычайная ситуация из-за неудачной фотографии. Скорая помощь в пять этапов Перед вами пять этапов экстренных действий на случай неудачной фотографии. Ваша цель — не убедить себя, что вы выглядите отлично, но снизить градус негативной реакции и объективно взглянуть на снимок. Вы должны понимать, что это просто неудачное фото, которое не влечет за собой никаких последствий. Этап 1. Скажите себе, что, скорее всего, вы воспринимаете свое изображение чересчур строго. Эффект непривычности, который мы обсуждали выше, одна из причин, почему не стоит придавать большого значения своим оценкам фотографий. Помните, что женщины (согласно психологическим исследованиям): а) постоянно преувеличивают размеры своего тела; б) имеют тенденцию сосредоточиваться на проблемных частях тела, что затем определяет их восприятие собственной внешности в целом. Если фотография вызывает у вас сильный негативизм, вы определенно подвержены этим явлениям.

Согласно психологическим исследованиям, женщины постоянно преувеличивают размеры своего тела

Этап 2. Помните, каждый может выглядеть лучше или хуже в зависимости от ряда факторов, как в реальной жизни, так и на фотографиях. Имеют значение освещение, угол съемки, макияж, время суток. Даже у фотомоделей есть неудачные снимки. Физическая красота — не постоянная величина, и единственная фотография не доказывает, что вы непривлекательны. Этап 3. Разозлитесь. Задумайтесь о причинах вашей гиперреакции. Вы недовольны своей фотографией, потому что крупные корпорации и наше общество, глубоко пронизанное сексистскими установками, всю жизнь вдалбливали вам, что так нужно реагировать на несоответствие их лживым стандартам. Вы тут ни при чем.