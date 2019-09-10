Как жить в мире, где дорогие вещи больше не подтверждают ваш статус? Очень просто: разобраться с головой и погасить тревогу осознанностью. Как? Учимся у лучших! Основатель школы стилистов Self Made Studio Оля Слово отказалась от покупок масс-маркета, заработка в инстаграме, не верит в конкуренцию и считает, что новая красота — это искренность и правда. Сильнейший мотиватор! Не благодарите.

Комбинезон Marine Serre, плащ Strogo Vintage, ремни Levi’s, сапоги для рыбалки «Декатлон»

Довольно дико слышать девиз «Хватит покупать!» от человека, который занят в фэшн-индустрии. Как дошла ты до жизни такой? Сегодня осознанное потребление превратилось в раскрученный тренд. Безусловно, важно решать этот вопрос, но на деле получается, что крупные бренды, производящие гигантское количество отходов, делают ограниченную линейку вроде бы «зеленой» одежды и сразу становятся экоответственными. Практически в любой корпорации появились отделы по вопросам этики, которые занимаются тем, чтобы никого не обидеть в медийном пространстве. Конечно, требуется время для тотальной реорганизации предприятий, но что реально делается? И к популярным блогерам, поднимающим тему осознанного потребления, есть вопрос: применяют ли они его к себе и как именно?

К популярным блогерам, поднимающим тему осознанного потребления, есть вопрос: применяют ли они его к себе и как именно?

А ты с чего начала? Еще пару лет назад бренды присылали мне огромное количество одежды. Так выстроена работа с блогерами: тебе просто отправляют гору подарков, которые ты не просил. В какой-то момент я поняла, что я обросла коробками с абсолютно ненужными вещами. Например, парфюмерная компания дарит духи, что в принципе очень личная история, в посылку встраивает монитор, на котором прокручивается ролик. В такие моменты мне становилось дико: куда это? В мусорное ведро? Настолько неэтичное использование бюджетов поражало, но я не могла переделать маркетинговую систему и поняла, что должна начать с себя. Тогда я решила не принимать подарки, не поддерживать инстаисторию с нарядом на один раз: сфотографироваться и выбросить. Затем я подумала, что было бы здорово перестать покупать любые вещи в масс-маркете и выбирать либо винтажную одежду, либо произведенную по принципу ателье конкретно под меня. И уже два года стараюсь следовать этому правилу.

Звучит достаточно сложно! Это сложно и на деле! Поначалу я была переполнена энтузиазмом, а потом столкнулась с проблемами: например, не так-то легко купить обувь. И конечно, законы по этичному производству должны приниматься на уровне государства: люди разные, невозможно всем навязать одну позицию, но если будет правило, то потребители будут вынуждены его принимать. Пока я не вижу никаких глобальных изменений. Моя бывшая ученица сделала съемку на тему перепотребления — ее опубликовали в Vogue Italia. Она наблюдала за бездомными людьми и поняла, что они буквально носят на себе всю свою жизнь. Если мы вдруг лишимся своего дома, унесем ли с собой то запредельное количество вещей, что у нас есть?

Если мы вдруг лишимся своего дома, унесем ли с собой то запредельное количество вещей, что у нас есть?

Я заметила, что к теме осознанного потребления обращаются специальные люди: те, кому стало неинтересно подчеркивать дорогими вещами свой статус или решать в примерочной бутика психологические проблемы — купить еще, чтобы быть лучше, красивее, моднее. Как пришла в нее ты? Нам всем было бы полезно ходить к психотерапевтам и прорабатывать свои проблемы. Если у тебя нет страхов, ты не будешь агрессивным, если нет тревожности или проблем с самооценкой, ты не будешь сублимировать это покупками. Я в терапии уже два года, и мне это очень помогает на всех уровнях. Чем тебе интереснее с собой — у меня, например, сейчас появились хобби метать ножи и заниматься фехтованием, — тем проще жить без магазинов вообще. Просто перестаньте покупать. Если хочется почувствовать себя хорошим, нужным и классным, отправляйтесь в приют и помогите животным. Вы получите эмоции и будете еще кому-то полезны.

В конечном счете мода сегодня — это психология? Я недавно думала: а что же сейчас действительно красиво? И поняла, что для меня это принятие себя. Если у тебя с этим проблемы, сумочки Loewe и Jacquemus не спасут. У моего поколения было очень специфическое детство: дефицит любви, родители были заняты выживанием, мало кто не просто кормил и одевал, но пытался понять своего ребенка. Если тебе недодали, то ты так и будешь пытаться довести себя всеми силами до некоего фантомного идеала или стандарта. Еще пять лет назад я парилась по поводу внешности, у меня был настоящий комплекс. Наше поколение 1990-х подвержено саморазрушению. Это как стрит-арт — искусство, которое обречено умереть. Мы очень сильно отличаемся от нынешней молодежи, которая совершенно по-другому устроена. Например, нас определяла музыка, которую мы слушали, а сегодня важнейший маркер — одежда, которую ты носишь. По-настоящему осознанное потребление именно у тинейджеров: так как собственных средств еще нет, они очень тщательно выбирают и умело работают с винтажем или секондом. Я считаю, что нужно пристально следить за молодежью, хотя в модной индустрии есть определенный снобизм: как правило, молодых специалистов не воспринимают всерьез. Но ведь талант и вкус никак не коррелируют с возрастом.

По-настоящему осознанное потребление у тинейджеров: так как собственных средств еще нет, они очень тщательно выбирают и умело работают с винтажем или секондом

Что, на твой взгляд, будет следующим мегатрендом именно в России? Думаю, все так же — темы феминизма и многообразия. Девушки будут продолжать отвоевывать свою свободу. И начнется все с моды: в ближайшее время мы вернем себе право на платье. Слишком долго образ по-настоящему интеллектуальной женщины ассоциировался с мужской одеждой, этаким power dressing. Зачастую, чтобы тебя не сочли дурой, ты должна ходить в костюмах с широкой линией плеч. Мы хотим носить не только пиджаки, но и платья с туфлями, не боясь, что нас будут объективизировать или проецировать на нас какие-то свои ожидания. Ты, как очень красивая девушка, часто с этим сталкиваешься? Да, эта тема очень близка мне лично. С детства я обожаю стрельбу, и в детстве я пришла в спортклуб — в группе были одни мальчики. Помнишь, тогда было модно носить серьги-кольца и бандану? Так вот, тренер оттянул мою сережку со словами: «Ой, смотрите, у нас новая мишень!» Мне было ужасно неприятно и неловко за себя. Теперь же я жалею, что из-за этого сексизма я перестала заниматься, хотя мой нынешний тренер говорит мне, что у меня реально получается и я делаю успехи. Подобное произошло недавно: я пришла записываться на занятие по метанию ножей, и меня спросили, зачем я вообще пришла. Так вот, женщина не должна пояснять, почему она хочет заниматься якобы мужским хобби или почему она пришла в платье.

Жакет и юбка Strogo Vintage

Что тебе, как визуалу, кажется некрасивым и где-то уродливым? Я не люблю неискренний контент. Когда я вижу фотографию, на которой человек очень сильно пытается понравиться, перебирает с ретушью и получается существом с кожей без пор. Это настоящая проблема, потому что кажется, что в интернете столько идеальных (а это совсем не так!), и это заставляет других чувствовать себя некрасивыми. Ты не устала от моды? Нет ли у тебя желания заняться чем-то еще? Если честно, я не знаю ничего другого. Я ведь и училась на дизайнера, потом работала моделью за границей, вернувшись, стала стилистом, потом основала школу Self Made Studio. Хотя мир моды, конечно, сильно изменился, моя профессия всегда будет с ним связана. Важно уметь меняться вместе со временем, мне не хочется сидеть на стопке глянцевых журналов через 20 лет и приговаривать: «А в наши-то годы!» Я постоянно меняю ориентиры, корректирую программу обучения, чтобы она была актуальной.

Зачастую, чтобы тебя не сочли дурой, ты должна ходить в костюмах с широкой линией плеч

Какие новые дисциплины появились в школе? Сейчас мы делаем ставку на контент-стайлинг: стиль, который формируется в расчете на социальные сети. Бренды все чаще уходят сразу туда, минуя диджитал. Приходится снимать много контента, всем нужно, чтобы кадр выглядел актуально и эстетично. Курс фэшн-стайлинга мы переформатировали: теперь мы говорим не только о журнальных съемках, но и о работе с селебрити и на коммерческих съемках. Нет смысла выпускать чисто фэшн-специалистов, когда журналов не так много и, как правило, в них трудно попасть. Самое глобальное изменение, случившееся с модой? Мода стала доступнее. Эта сфера стала интересна большему количеству людей. Раньше индустрия была гораздо более закрытой, со стороны было практически невозможно в ней оказаться. Сегодня есть медиа с именем, альтернативные проекты, блогеры и телеграм-каналы — и у всех своя аудитория. Ко мне на курс приходят работающие девушки из самых разных областей — просто для себя, потому что им интересно попробовать. Конечно, это влияет на контент: единицы умеют прорабатывать идею и работать с первоисточником. Все превратилось в повтор повтора: заходишь на Pinterest и смотришь на чужую рефлексию на тему.

Работа ученика школы стилистов Self Made Studio

Работа ученика школы стилистов Self Made Studio

Работа ученика школы стилистов Self Made Studio

Работа ученика школы стилистов Self Made Studio

Ты пытаешься это изменить? Мой друг, дизайнер Санан Гасанов, рассказал мне, что в антверпенской академии студентов учат смотреть по сторонам: множество повседневных вещей способны вдохновлять, просто их не умеют замечать. Осталось практически два вида съемок: копирование идеи или тренды, но я ставлю перед учениками задачу работать со смыслом. Изменилась и сама концепция моды. Раньше это была некая визуально-повествовательная история, как с картинками Айвазовского: я смотрю — и мне красиво. Сегодня одежда стала похожа на современное искусство — это в первую очередь контекст: важно, что стоит за конкретным брендом или вещью. В этом проблема интеллектуальных брендов вроде Vetements: люди не всегда углубляются в концепцию.

В России возможно все, но если люди не будут дистанцироваться друг от друга и конкурировать

Что еще ты делаешь, чтобы проект Self Made Studio не терял актуальности? Моя школа — нишевая, не массовая. Я стараюсь придерживаться несколько элитарного визионерского подхода, чтобы привлекать «своих» людей. Я и сама стараюсь не останавливаться. Я заметила, что стилисты, став преподавателями, начинают расслабляться. Если ты перестаешь снимать, твое видение быстро становится неактуальным. Поэтому нужно выходить из зоны комфорта и все время делать что-то новое. В какой-то момент я почувствовала, что мне не хватает адекватных знаний о мировом контексте, и я придумала туры в Антверпен, Лондон, Нью-Йорк: общаться с представителями индустрии, искать общие визуальные коды. Пресловутая насмотренность — это опыт. В сентябре мы провели в Москве форум для стилистов, который рассчитан в том числе на участников из регионов. Круглые столы, лекции, тренинги — это большое имиджевое мероприятие для нас хоть и затратно, зато оно дает адекватную картину состояния индустрии.

В России все же она возможна? Я считаю, что да. В России возможно все, но если люди не будут дистанцироваться друг от друга и конкурировать. Когда мы все-таки поймем, что все в одной лодке — журналисты, стилисты, дизайнеры, производители, — и будем стараться вкладывать в общее дело. Главное — не топить друг друга: у нас принято даже на хорошую съемку кривиться и говорить, что все дилетантство. Я этого не понимаю. Я стремлюсь работать по концепции win-win, не просто дружу и общаюсь со всеми, но и приглашаю с лекциями коллег из других школ стилистов: Артема Бахтина, Игоря Андреева. Я не верю в конкуренцию, а верю в коллаборацию. И знаете, когда другим хорошо, я начинаю больше верить в себя.