Оля Слово: «Если у тебя нет тревожности или проблем с самооценкой, ты не будешь сублимировать это покупками»
Как жить в мире, где дорогие вещи больше не подтверждают ваш статус? Очень просто: разобраться с головой и погасить тревогу осознанностью. Как? Учимся у лучших! Основатель школы стилистов Self Made Studio Оля Слово отказалась от покупок масс-маркета, заработка в инстаграме, не верит в конкуренцию и считает, что новая красота — это искренность и правда. Сильнейший мотиватор! Не благодарите.
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Комбинезон Marine Serre, плащ Strogo Vintage, ремни Levi’s, сапоги для рыбалки «Декатлон»
Довольно дико слышать девиз «Хватит покупать!» от человека, который занят в фэшн-индустрии. Как дошла ты до жизни такой?
Сегодня осознанное потребление превратилось в раскрученный тренд. Безусловно, важно решать этот вопрос, но на деле получается, что крупные бренды, производящие гигантское количество отходов, делают ограниченную линейку вроде бы «зеленой» одежды и сразу становятся экоответственными. Практически в любой корпорации появились отделы по вопросам этики, которые занимаются тем, чтобы никого не обидеть в медийном пространстве. Конечно, требуется время для тотальной реорганизации предприятий, но что реально делается? И к популярным блогерам, поднимающим тему осознанного потребления, есть вопрос: применяют ли они его к себе и как именно?
А ты с чего начала?
Еще пару лет назад бренды присылали мне огромное количество одежды. Так выстроена работа с блогерами: тебе просто отправляют гору подарков, которые ты не просил. В какой-то момент я поняла, что я обросла коробками с абсолютно ненужными вещами. Например, парфюмерная компания дарит духи, что в принципе очень личная история, в посылку встраивает монитор, на котором прокручивается ролик. В такие моменты мне становилось дико: куда это? В мусорное ведро? Настолько неэтичное использование бюджетов поражало, но я не могла переделать маркетинговую систему и поняла, что должна начать с себя. Тогда я решила не принимать подарки, не поддерживать инстаисторию с нарядом на один раз: сфотографироваться и выбросить. Затем я подумала, что было бы здорово перестать покупать любые вещи в масс-маркете и выбирать либо винтажную одежду, либо произведенную по принципу ателье конкретно под меня. И уже два года стараюсь следовать этому правилу.
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Носить одну и ту же одежду - нормально. Нормально иметь любимые вещи, это же как с запахами : надел тот самый свитер и сразу окунулся в воспоминания. Не важно, в хорошие или в плохие, это ведь ваша история. Это вы. ⠀ Не нормально стремиться каждый день выходить в новой одежде, скупать все вещи мира и выбрасывать платье после того, как выложили в нём пост в Instagram. ⠀
Звучит достаточно сложно!
Это сложно и на деле! Поначалу я была переполнена энтузиазмом, а потом столкнулась с проблемами: например, не так-то легко купить обувь. И конечно, законы по этичному производству должны приниматься на уровне государства: люди разные, невозможно всем навязать одну позицию, но если будет правило, то потребители будут вынуждены его принимать. Пока я не вижу никаких глобальных изменений. Моя бывшая ученица сделала съемку на тему перепотребления — ее опубликовали в Vogue Italia. Она наблюдала за бездомными людьми и поняла, что они буквально носят на себе всю свою жизнь. Если мы вдруг лишимся своего дома, унесем ли с собой то запредельное количество вещей, что у нас есть?
Я заметила, что к теме осознанного потребления обращаются специальные люди: те, кому стало неинтересно подчеркивать дорогими вещами свой статус или решать в примерочной бутика психологические проблемы — купить еще, чтобы быть лучше, красивее, моднее. Как пришла в нее ты?
Нам всем было бы полезно ходить к психотерапевтам и прорабатывать свои проблемы. Если у тебя нет страхов, ты не будешь агрессивным, если нет тревожности или проблем с самооценкой, ты не будешь сублимировать это покупками. Я в терапии уже два года, и мне это очень помогает на всех уровнях. Чем тебе интереснее с собой — у меня, например, сейчас появились хобби метать ножи и заниматься фехтованием, — тем проще жить без магазинов вообще. Просто перестаньте покупать. Если хочется почувствовать себя хорошим, нужным и классным, отправляйтесь в приют и помогите животным. Вы получите эмоции и будете еще кому-то полезны.
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К одежде отношусь легко и иронично, считаю что мы живем в эпоху перепотребления и мечтаю о технологичной кастомизированой униформе 🌑👽 До тех самых пор, пока не уезжаю на месяц в Питер, с тремя свитерами и двумя парами джинс 😁 OMG, в этот самый месяц, я желаю чтобы ВСЕ ПЛАТЬЯ МИРА БЫЛИ МОИМИ 😭😭😭 Ну, или хотя бы, мне вернули мою дублёнку, которая уже 2 недели в химчистке...
В конечном счете мода сегодня — это психология?
Я недавно думала: а что же сейчас действительно красиво? И поняла, что для меня это принятие себя. Если у тебя с этим проблемы, сумочки Loewe и Jacquemus не спасут. У моего поколения было очень специфическое детство: дефицит любви, родители были заняты выживанием, мало кто не просто кормил и одевал, но пытался понять своего ребенка. Если тебе недодали, то ты так и будешь пытаться довести себя всеми силами до некоего фантомного идеала или стандарта. Еще пять лет назад я парилась по поводу внешности, у меня был настоящий комплекс. Наше поколение 1990-х подвержено саморазрушению. Это как стрит-арт — искусство, которое обречено умереть. Мы очень сильно отличаемся от нынешней молодежи, которая совершенно по-другому устроена. Например, нас определяла музыка, которую мы слушали, а сегодня важнейший маркер — одежда, которую ты носишь. По-настоящему осознанное потребление именно у тинейджеров: так как собственных средств еще нет, они очень тщательно выбирают и умело работают с винтажем или секондом. Я считаю, что нужно пристально следить за молодежью, хотя в модной индустрии есть определенный снобизм: как правило, молодых специалистов не воспринимают всерьез. Но ведь талант и вкус никак не коррелируют с возрастом.
Что, на твой взгляд, будет следующим мегатрендом именно в России?
Думаю, все так же — темы феминизма и многообразия. Девушки будут продолжать отвоевывать свою свободу. И начнется все с моды: в ближайшее время мы вернем себе право на платье. Слишком долго образ по-настоящему интеллектуальной женщины ассоциировался с мужской одеждой, этаким power dressing. Зачастую, чтобы тебя не сочли дурой, ты должна ходить в костюмах с широкой линией плеч. Мы хотим носить не только пиджаки, но и платья с туфлями, не боясь, что нас будут объективизировать или проецировать на нас какие-то свои ожидания.
Ты, как очень красивая девушка, часто с этим сталкиваешься?
Да, эта тема очень близка мне лично. С детства я обожаю стрельбу, и в детстве я пришла в спортклуб — в группе были одни мальчики. Помнишь, тогда было модно носить серьги-кольца и бандану? Так вот, тренер оттянул мою сережку со словами: «Ой, смотрите, у нас новая мишень!» Мне было ужасно неприятно и неловко за себя. Теперь же я жалею, что из-за этого сексизма я перестала заниматься, хотя мой нынешний тренер говорит мне, что у меня реально получается и я делаю успехи. Подобное произошло недавно: я пришла записываться на занятие по метанию ножей, и меня спросили, зачем я вообще пришла. Так вот, женщина не должна пояснять, почему она хочет заниматься якобы мужским хобби или почему она пришла в платье.
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Жакет и юбка Strogo Vintage
Что тебе, как визуалу, кажется некрасивым и где-то уродливым?
Я не люблю неискренний контент. Когда я вижу фотографию, на которой человек очень сильно пытается понравиться, перебирает с ретушью и получается существом с кожей без пор. Это настоящая проблема, потому что кажется, что в интернете столько идеальных (а это совсем не так!), и это заставляет других чувствовать себя некрасивыми.
Ты не устала от моды? Нет ли у тебя желания заняться чем-то еще?
Если честно, я не знаю ничего другого. Я ведь и училась на дизайнера, потом работала моделью за границей, вернувшись, стала стилистом, потом основала школу Self Made Studio. Хотя мир моды, конечно, сильно изменился, моя профессия всегда будет с ним связана. Важно уметь меняться вместе со временем, мне не хочется сидеть на стопке глянцевых журналов через 20 лет и приговаривать: «А в наши-то годы!» Я постоянно меняю ориентиры, корректирую программу обучения, чтобы она была актуальной.
Какие новые дисциплины появились в школе?
Сейчас мы делаем ставку на контент-стайлинг: стиль, который формируется в расчете на социальные сети. Бренды все чаще уходят сразу туда, минуя диджитал. Приходится снимать много контента, всем нужно, чтобы кадр выглядел актуально и эстетично. Курс фэшн-стайлинга мы переформатировали: теперь мы говорим не только о журнальных съемках, но и о работе с селебрити и на коммерческих съемках. Нет смысла выпускать чисто фэшн-специалистов, когда журналов не так много и, как правило, в них трудно попасть.
Самое глобальное изменение, случившееся с модой?
Мода стала доступнее. Эта сфера стала интересна большему количеству людей. Раньше индустрия была гораздо более закрытой, со стороны было практически невозможно в ней оказаться. Сегодня есть медиа с именем, альтернативные проекты, блогеры и телеграм-каналы — и у всех своя аудитория. Ко мне на курс приходят работающие девушки из самых разных областей — просто для себя, потому что им интересно попробовать. Конечно, это влияет на контент: единицы умеют прорабатывать идею и работать с первоисточником. Все превратилось в повтор повтора: заходишь на Pinterest и смотришь на чужую рефлексию на тему.
Ты пытаешься это изменить?
Мой друг, дизайнер Санан Гасанов, рассказал мне, что в антверпенской академии студентов учат смотреть по сторонам: множество повседневных вещей способны вдохновлять, просто их не умеют замечать. Осталось практически два вида съемок: копирование идеи или тренды, но я ставлю перед учениками задачу работать со смыслом. Изменилась и сама концепция моды. Раньше это была некая визуально-повествовательная история, как с картинками Айвазовского: я смотрю — и мне красиво. Сегодня одежда стала похожа на современное искусство — это в первую очередь контекст: важно, что стоит за конкретным брендом или вещью. В этом проблема интеллектуальных брендов вроде Vetements: люди не всегда углубляются в концепцию.
Что еще ты делаешь, чтобы проект Self Made Studio не терял актуальности?
Моя школа — нишевая, не массовая. Я стараюсь придерживаться несколько элитарного визионерского подхода, чтобы привлекать «своих» людей. Я и сама стараюсь не останавливаться. Я заметила, что стилисты, став преподавателями, начинают расслабляться. Если ты перестаешь снимать, твое видение быстро становится неактуальным. Поэтому нужно выходить из зоны комфорта и все время делать что-то новое. В какой-то момент я почувствовала, что мне не хватает адекватных знаний о мировом контексте, и я придумала туры в Антверпен, Лондон, Нью-Йорк: общаться с представителями индустрии, искать общие визуальные коды. Пресловутая насмотренность — это опыт. В сентябре мы провели в Москве форум для стилистов, который рассчитан в том числе на участников из регионов. Круглые столы, лекции, тренинги — это большое имиджевое мероприятие для нас хоть и затратно, зато оно дает адекватную картину состояния индустрии.
В России все же она возможна?
Я считаю, что да. В России возможно все, но если люди не будут дистанцироваться друг от друга и конкурировать. Когда мы все-таки поймем, что все в одной лодке — журналисты, стилисты, дизайнеры, производители, — и будем стараться вкладывать в общее дело. Главное — не топить друг друга: у нас принято даже на хорошую съемку кривиться и говорить, что все дилетантство. Я этого не понимаю. Я стремлюсь работать по концепции win-win, не просто дружу и общаюсь со всеми, но и приглашаю с лекциями коллег из других школ стилистов: Артема Бахтина, Игоря Андреева. Я не верю в конкуренцию, а верю в коллаборацию. И знаете, когда другим хорошо, я начинаю больше верить в себя.
Текст: Ксения Гощицкая
Фото: Александр Фаворов, Данил Ярощук
Стиль: Светлана Михайлюк
Ассистент стилиста: Юлия Стрелкова
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