81-летняя петербурженка, которая делает вышивки по мотивам известных картин, открывает персональную выставку

81-летняя Юлия Алешичева из Ленинградской области, которая делает вышивки по мотивам работ Кустодиева, портретов Spice Girls и изображений с необычных календарей, открывает масштабные персональные выставки. Они называются «Девушка из 1938» (как и ее Instagram , который уже насчитывает 13 000 подписчиков) и пройдут в музее «Русский левша» с 6 сентября по 6 октября 2019 года и в рамках Международного текстильного фестиваля «Курочка ряба» в Санкт-Петербургском Союзе Художников 22-27 октября 2019 года.

Ранее работы Юлии Алешичевой уже были представлены на выставке в Союзе Художников, но в меньшем количестве. Также она показывала свои вышивки на Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года. С недавних пор некоторые из них можно купить: Юлия вместе со своим внуком Яном выпустила лимитированную коллекцию футболок «Кот, который жил с Ван Гогом», «Девушка, которая не могла вспомнить» и «Кошачья ссора в летний день».

Напомним, Юлии Алешичевой диагностировали деменцию. По словам внука рукодельницы, «при этом синдроме, к которому по статистике склонно 60-70% пожилых людей, память и ход мыслей начинают деградировать». «Юлия стала путать имена своих родных и друзей, даты и события. Потом она начала забывать, кто и кем ей приходится: иногда думает, что ее родная дочь — это медсестра или может на меня посмотреть и спросить, кто моя мама, — рассказывал Ян в интервью «Собака.ru». — Когда мы ей все объясняем, она сокрушается: "Как я могла это забыть?" Поэтому да, краткосрочная память ее подводит, но мы перевезли бабушку из Карелии в поселок Вырица в Ленинградской области, где она сейчас живет вместе с моей мамой, и поддерживаем лекарствами, прогулками и уходом. Вышивание во многом помогает ей бороться с деменцией».