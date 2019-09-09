30 худших образов гостей Венецианского кинофестиваля-2019

В Венеции завершился недельный киномарафон — с огромным количеством звездных гостей, отличным списком долгожданных премьер и победой «Джокера» с Хоакином Фениксом в главной роли. Радость от этих событий омрачает лишь фэшн-хроника — с платьями, как у деревенских выпускниц, и костюмами в стиле «верните мой 2007-й». «Собака.ru» не может держать увиденное в себе и показывает самые впечатляющие кадры.

Катрин Денев в Armani Prive на премьере фильма «Джокер»

Жюльет Бинош в Armani Prive на церемонии открытия

Жасмин Сандерс в Twinset на церемонии открытия

Алессандра Мастронарди в Gucci на премьере фильма «Брачная история»

Тэйлор Мега на премьере фильма «Мартин Иден»

«Как я вам?», — наверняка спрашивали Катрин Денев, Жюльет Бинош и российская красавица Юлия Снигирь перед выходом на красную дорожку Венецианского кинофестиваля. «Просто отлично!», — очевидно отвечали им парикмахеры, визажисты, стилисты и ассистенты, которым те, конечно же, привыкли доверять. Однако в свете софитов (и в окружении действительно модных знаменитостей — таких, как Изабель Юппер, Кейт Бланшетт и молодая актриса Маргарет Куэлли) все образы смотрятся совсем не так, как в апартаментах. Красное кружево от Dolce & Gabbana начинает предательски просвечиваться, черные пайетки от Armani Prive — сливаться с формой репортеров на заднем фоне, а платье-рубашка от Etro — смотреться попросту неуместно.

Моника Беллуччи в Dolce & Gabbana на премьере переизданного фильма «Необратимость»

Эльза Хоск в Etro на церемонии открытия

Элиза Тавити в Peter Langner Couture на премьере фильма «Субботняя беллетристика»

Сара Сампайо в Armani Prive на премьере фильма «Назло врагам»

Кэндис Свейнпол в Etro на премьере фильма «Брачная история»

София Ричи в Twinset на церемонии открытия

Белла Торн на премьере фильма «Джокер»

Элеттра Ламборгини на премьере фильма «Прачечная»

Часть гостей выбирала сетчатые комбинезоны, шелковые комбинации и платья с эполетами осознанно — в целях получить хоть какое-то упоминание в СМИ. Ведь если пролистать всю хронику Венецианского кинофестиваля, можно заметить: у самых плохо одетых девушек нет ни страничек в Википедии, ни даже десятка тысяч подписчиков в социальных сетях. Это всеми забытые «Мисс Франция», никому неизвестные фитнес-богини и еще не реализовавшие себя инфлюэнсеры. Как они проходят на такого рода события? Как спутницы режиссеров, актеров, продюсеров и других представителей фильмов!

Юлия Снигирь в платье Kalmanovich на премьере сериала «Новый папа»

Аннабель Бельмондо на премьере фильма «Брачная история»

Терезанна Паглис на премьере фильма «Субботняя беллетристика»

Диана дель Буфало в Luisa Beccaria на церемонии Filming Italy Best Movie Awards

Фьоренца Д'Антонио на премьере автобиографического фильма Кьяры Ферраньи

Кейт Аптон в Twinset на премьере фильма «Брачная история»

Дельфин Веспизе в Christophe Guillarme на премьере фильма «Субботняя беллетристика»

Альба Париетти на премьере сериала «НольНольНоль»

Благодаря им мы точно знаем, как не нужно одеваться на торжественные мероприятия — будь то международный кинофестиваль или свадьба подруги. Во-первых, не покупать комплект из кроп-топа и длинной юбки, который смотрится как недошитое платье. Во-вторых, не делать косички на короткие волосы, которые вместе с вечерним платьем выглядят воплощением стиля «кэмп». В-третьих, обходить стороной образы, которые совмещают кружево, блестки, декольте и шлейф (хорошего все же должо быть понемногу). И наконец, не повторять откровенные выходы Беллы Хадид (то, что классно сидит на профессиональной модели, может совсем иначе смотреться на вас).

Изабели Фонтана в Alberta Ferretti на церемонии открытия

Мелани Браун на церемонии открытия

Анна Сафрончик на премьере фильма «В ожидании варваров»

Камилла Мангиапело в Milla Nova на премьере фильма «Мирская слава»

Джулия Эллетра Гориетти на премьере фильма «Мартин Иден»

Сара Сампайо в Armani Prive на премьере фильма «Джокер»

Молли Симс на премьере фильма «Джокер»

Мила Суарез на премьере фильма «Бесконечность»

Тереза Лангелла на премьере фильма «Мирская слава»