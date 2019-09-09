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30 худших образов гостей Венецианского кинофестиваля-2019

В Венеции завершился недельный киномарафон — с огромным количеством звездных гостей, отличным списком долгожданных премьер и победой «Джокера» с Хоакином Фениксом в главной роли. Радость от этих событий омрачает лишь фэшн-хроника — с платьями, как у деревенских выпускниц, и костюмами в стиле «верните мой 2007-й». «Собака.ru» не может держать увиденное в себе и показывает самые впечатляющие кадры. 

  • Катрин Денев в Armani Prive на премьере фильма «Джокер»

  • Жюльет Бинош в Armani Prive на церемонии открытия

  • Жасмин Сандерс в Twinset на церемонии открытия

  • Алессандра Мастронарди в Gucci на премьере фильма «Брачная история» 

  • Тэйлор Мега на премьере фильма «Мартин Иден» 

«Как я вам?», — наверняка спрашивали Катрин Денев, Жюльет Бинош и российская красавица Юлия Снигирь перед выходом на красную дорожку Венецианского кинофестиваля. «Просто отлично!», — очевидно отвечали им парикмахеры, визажисты, стилисты и ассистенты, которым те, конечно же, привыкли доверять. Однако в свете софитов (и в окружении действительно модных знаменитостей — таких, как Изабель Юппер, Кейт Бланшетт и молодая актриса Маргарет Куэлли) все образы смотрятся совсем не так, как в апартаментах. Красное кружево от Dolce & Gabbana начинает предательски просвечиваться, черные пайетки от Armani Prive — сливаться с формой репортеров на заднем фоне, а платье-рубашка от Etro — смотреться попросту неуместно. 

  • Моника Беллуччи в Dolce & Gabbana на премьере переизданного фильма «Необратимость» 

  • Эльза Хоск в Etro на церемонии открытия

  • Элиза Тавити в Peter Langner Couture на премьере фильма «Субботняя беллетристика» 

  • Сара Сампайо в Armani Prive на премьере фильма «Назло врагам»

  • Кэндис Свейнпол в Etro на премьере фильма «Брачная история»

  • София Ричи в Twinset на церемонии открытия

  • Белла Торн на премьере фильма «Джокер»

  • Элеттра Ламборгини на премьере фильма «Прачечная»

Часть гостей выбирала сетчатые комбинезоны, шелковые комбинации и платья с эполетами осознанно — в целях получить хоть какое-то упоминание в СМИ. Ведь если пролистать всю хронику Венецианского кинофестиваля, можно заметить: у самых плохо одетых девушек нет ни страничек в Википедии, ни даже десятка тысяч подписчиков в социальных сетях. Это всеми забытые «Мисс Франция», никому неизвестные фитнес-богини и еще не реализовавшие себя инфлюэнсеры. Как они проходят на такого рода события? Как спутницы режиссеров, актеров, продюсеров и других представителей фильмов!  

  • Юлия Снигирь в платье Kalmanovich на премьере сериала «Новый папа»

  • Аннабель Бельмондо на премьере фильма «Брачная история»

  • Терезанна Паглис на премьере фильма «Субботняя беллетристика»

  • Диана дель Буфало в Luisa Beccaria на церемонии Filming Italy Best Movie Awards 

  • Фьоренца Д'Антонио на премьере автобиографического фильма Кьяры Ферраньи

  • Кейт Аптон в Twinset на премьере фильма «Брачная история» 

  • Дельфин Веспизе в Christophe Guillarme на премьере фильма «Субботняя беллетристика»

  • Альба Париетти на премьере сериала «НольНольНоль»

Благодаря им мы точно знаем, как не нужно одеваться на торжественные мероприятия — будь то международный кинофестиваль или свадьба подруги. Во-первых, не покупать комплект из кроп-топа и длинной юбки, который смотрится как недошитое платье. Во-вторых, не делать косички на короткие волосы, которые вместе с вечерним платьем выглядят воплощением стиля «кэмп». В-третьих, обходить стороной образы, которые совмещают кружево, блестки, декольте и шлейф (хорошего все же должо быть понемногу). И наконец, не повторять откровенные выходы Беллы Хадид (то, что классно сидит на профессиональной модели, может совсем иначе смотреться на вас). 

  • Изабели Фонтана в Alberta Ferretti на церемонии открытия

  • Мелани Браун на церемонии открытия

  • Анна Сафрончик на премьере фильма «В ожидании варваров»

  • Камилла Мангиапело в Milla Nova на премьере фильма «Мирская слава»

  • Джулия Эллетра Гориетти на премьере фильма «Мартин Иден»

  • Сара Сампайо в Armani Prive на премьере фильма «Джокер» 

  • Молли Симс на премьере фильма «Джокер»

  • Мила Суарез на премьере фильма «Бесконечность» 

  • Тереза Лангелла на премьере фильма «Мирская слава»

Фото: REX/Shutterstock

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