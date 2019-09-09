30 худших образов гостей Венецианского кинофестиваля-2019
В Венеции завершился недельный киномарафон — с огромным количеством звездных гостей, отличным списком долгожданных премьер и победой «Джокера» с Хоакином Фениксом в главной роли. Радость от этих событий омрачает лишь фэшн-хроника — с платьями, как у деревенских выпускниц, и костюмами в стиле «верните мой 2007-й». «Собака.ru» не может держать увиденное в себе и показывает самые впечатляющие кадры.
«Как я вам?», — наверняка спрашивали Катрин Денев, Жюльет Бинош и российская красавица Юлия Снигирь перед выходом на красную дорожку Венецианского кинофестиваля. «Просто отлично!», — очевидно отвечали им парикмахеры, визажисты, стилисты и ассистенты, которым те, конечно же, привыкли доверять. Однако в свете софитов (и в окружении действительно модных знаменитостей — таких, как Изабель Юппер, Кейт Бланшетт и молодая актриса Маргарет Куэлли) все образы смотрятся совсем не так, как в апартаментах. Красное кружево от Dolce & Gabbana начинает предательски просвечиваться, черные пайетки от Armani Prive — сливаться с формой репортеров на заднем фоне, а платье-рубашка от Etro — смотреться попросту неуместно.
-
Моника Беллуччи в Dolce & Gabbana на премьере переизданного фильма «Необратимость»
-
Эльза Хоск в Etro на церемонии открытия
-
Элиза Тавити в Peter Langner Couture на премьере фильма «Субботняя беллетристика»
-
Сара Сампайо в Armani Prive на премьере фильма «Назло врагам»
-
Кэндис Свейнпол в Etro на премьере фильма «Брачная история»
-
София Ричи в Twinset на церемонии открытия
-
Белла Торн на премьере фильма «Джокер»
-
Элеттра Ламборгини на премьере фильма «Прачечная»
Часть гостей выбирала сетчатые комбинезоны, шелковые комбинации и платья с эполетами осознанно — в целях получить хоть какое-то упоминание в СМИ. Ведь если пролистать всю хронику Венецианского кинофестиваля, можно заметить: у самых плохо одетых девушек нет ни страничек в Википедии, ни даже десятка тысяч подписчиков в социальных сетях. Это всеми забытые «Мисс Франция», никому неизвестные фитнес-богини и еще не реализовавшие себя инфлюэнсеры. Как они проходят на такого рода события? Как спутницы режиссеров, актеров, продюсеров и других представителей фильмов!
-
Юлия Снигирь в платье Kalmanovich на премьере сериала «Новый папа»
-
Аннабель Бельмондо на премьере фильма «Брачная история»
-
Терезанна Паглис на премьере фильма «Субботняя беллетристика»
-
Диана дель Буфало в Luisa Beccaria на церемонии Filming Italy Best Movie Awards
-
Фьоренца Д'Антонио на премьере автобиографического фильма Кьяры Ферраньи
-
Кейт Аптон в Twinset на премьере фильма «Брачная история»
-
Дельфин Веспизе в Christophe Guillarme на премьере фильма «Субботняя беллетристика»
-
Альба Париетти на премьере сериала «НольНольНоль»
Благодаря им мы точно знаем, как не нужно одеваться на торжественные мероприятия — будь то международный кинофестиваль или свадьба подруги. Во-первых, не покупать комплект из кроп-топа и длинной юбки, который смотрится как недошитое платье. Во-вторых, не делать косички на короткие волосы, которые вместе с вечерним платьем выглядят воплощением стиля «кэмп». В-третьих, обходить стороной образы, которые совмещают кружево, блестки, декольте и шлейф (хорошего все же должо быть понемногу). И наконец, не повторять откровенные выходы Беллы Хадид (то, что классно сидит на профессиональной модели, может совсем иначе смотреться на вас).
-
Изабели Фонтана в Alberta Ferretti на церемонии открытия
-
Мелани Браун на церемонии открытия
-
Анна Сафрончик на премьере фильма «В ожидании варваров»
-
Камилла Мангиапело в Milla Nova на премьере фильма «Мирская слава»
-
Джулия Эллетра Гориетти на премьере фильма «Мартин Иден»
-
Сара Сампайо в Armani Prive на премьере фильма «Джокер»
-
Молли Симс на премьере фильма «Джокер»
-
Мила Суарез на премьере фильма «Бесконечность»
-
Тереза Лангелла на премьере фильма «Мирская слава»
Фото: REX/Shutterstock
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.