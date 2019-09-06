30 лучших образов гостей Венецианского кинофестиваля-2019

На итальянском острове Лидо завершается 76-й Венецианский кинофестиваль. В этом году он был особенно богат не только на кинособытия (премьеры фильмов «Джокер» с Хоакином Фениксом, «Король» с Тимоти Шаламе, «Прачечная» с Мерил Стрип и даже автобиографической картины Кьяры Ферраньи), но и на действительно модные выходы. «Собака.ru» показывает лучшие из них.

Мерил Стрип в Givenchy на премьере фильма «Прачечная»

Лора Дерн в Gucci на премьере фильма «Брачная история»

Изабель Юппер в Armani Prive на премии Kineo Prize

Кейт Бланшетт в Armani Prive на премьере фильма «Джокер»

Катрин Денев в Jean Paul Gaultier на церемонии открытия

На прошедшей неделе Италию посетили, кажется, все звезды из А-листа: от Моники Беллуччи, представившей вместе с Венсаном Касселем переизданный фильм Гаспара Ноэ «Необратимость», до Маргарет Куэлли, которую сейчас можно увидеть в «Однажды...в Голливуде», а в будущем — в «Назло врагам». Именно эту 24-летнюю девушку — между прочим, дочь американской актрисы Энди Макдауэлл — называют будущим не только кинематографа, но и фэшн-индустрии. Она уже стала лицом аромата Kenzo World, составила компанию Кирстен Данст в новом лукбуке Rodarte и заключила сотрудничество с Miu Miu, Prada и Dior — пусть пока только на красной дорожке.

Иман в Valentino на церемонии открытия

Алессандра Мастронарди в Gucci на премьере фильма «Мирская слава»

Сильвия Хукс в Alberta Ferretti на церемонии Filming Italy Best Movie Awards

Лили-Роуз Депп в Chanel на премьере фильма «Король»

Стейси Мартин в Giambattista Valli на премьере фильма «Мирская слава»

Габриэль Каунсил в Rami Kadi на церемонии открытия

Лив Тайлер в Givenchy и в украшениях Bvlgari на премьере фильма «К звездам»

Нежное платье с рюшами, напоминающими увядшие цветы, в котором Маргарет Куэлли появилась на премьере фильма «Назло врагам» стало лучшим платьем фестиваля в розовой гамме. А их за прошедшие дни было немало: у Кристен Стюарт от Chanel, у Габриэль Каунсил от Rami Kadi и у Сиенны Миллер и Алессандра Мастронарди от Gucci. Больше на Венецианском кинофестивале было лишь образов в белом цвете: все та же Алессандра Мастронарди выбрала для выхода свободный комбинезон Alberta Ferretti, актриса Матильда Джоли — минималистичный костюм Giorgio Armani, а Пенелопа Крус — пышное платье Ralph & Russo (впервые за долгое время изменив Chanel).

Маргарет Куэлли в Prada на премьере фильма «Назло врагам»

Моника Беллуччи в Dolce & Gabbana на фотоколле премьеры фильма «Необратимость»

Сиенна Миллер в Gucci и украшениях Bvlgari на премии Kineo Prize

Лив Тайлер в Stella McCartney на фотоколле премьеры фильма «К Звездам»

Кристен Стюарт в Chanel на премьере фильма «Назло врагам»

Зази Битц в Rodarte на фотоколле премьеры фильма «Джокер»

Скарлетт Йоханссон в Celine на премьере фильма «Брачная история»

Маргарет Куэлли в Dior на фотоколле премьеры фильма «Назло врагам»

В более смелых нарядах — с перьями, вырезами и объемными рукавами — как ни странно, появлялись актрисы с 20, 30 и даже 40-летним стажем. Мерил Стрип — в цветочном платье от Givenchy, стилизованном ее любимыми очками, Катрин Денев — в красном жилете Jean Paul Gaultier, который открывал зону декольте и шеи, а Изабель Юппер — в блестящем комплекте Armani Prive, верх которого был расшит крупными камнями. Кстати, именно этот итальянский бренд стал самым популярным на ковровой дорожке. Команда Джорджо Армани также одела Кейт Бланшетт, Тину Кунаки, Аннабелль Уоллис, Барбару Палвин и Сару Сампайо, а вот российская актриса Юлия Снигирь, сыгравшая в сериале Паоло Соррентино «Новый папа», отказалась от наряда марки в пользу костюма от отечественного дизайнера Юлии Калманович.

Руни Мара в Givenchy на премьере фильма «Джокер»

Тина Кунаки в Armani Prive на премьере фильма «Дело Дрейфуса»

Пенелопа Крус в Ralph & Russo на премьере фильма «Осиная сеть»

Элайза Сканлен в Prada на премьере фильма «Молочные зубы»

Матильда Джоли в Giorgio Armani и украшениях Bvlgari на премьере фильма «Джокер»

Маргарет Куэлли в Miu Miu

Алессандра Мастронарди в Alberta Ferretti на премьере фильма «Прачечная»

Кьяра Ферраньи в Dior на премьере фильма «Chiara Ferragni — Unposted»

Кэндис Свейнпол в Etro на церемонии открытия