Netflix выпустит сериал об американском дизайнере Рое Холстоне. Его роль исполнит Эван Макгрегор

Напомним, Рой Холстон начал свой путь в дизайне с создания головных уборов, один из которых в 1961 году выбрала для инаугурации Джона Кеннеди будущая первая леди Жаклин. После этого Рой стал одевать Бьянку Джаггер, Лорен Хаттон, Элизабет Тейлор и Лайзу Минелли, которая стала подругой Холстона и приняла участие в его перфомансе в рамках показа пяти американских дизайнеров, получившего название «Битва за Версаль». Рой создавал форму для панамериканской олимпийской команды США, полиции Нью-Йорка и даже автомобильной компании «Avis», дружил с Энди Уорхолом и одевал гостей «Студии 54». Но главный след в модной индустрии дизайнер оставил своим умением кроить наряды из единого отреза ткани, которое впоследствии переняли многие коллеги, в том числе Иссей Мияке. Об этом частично рассказано в документальном фильме Фредерика Ченга «Холстон», который вышел в июне этого года.