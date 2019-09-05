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Видео: обнаженная Ирина Шейк в рекламной кампании новых сумок Calvin Klein

Ирина Шейк стала лицом сумок Unlocked от Calvin Klein: минималистичные модели разных цветов, размеров и форм (от «ведерка» до трапеции) объединяет одна характерная особенность — застежка в виде дверного замка.

 

 

Сумки — едва ли не единственное, что надето на модели в рекламной кампании Unlocked in #MyCalvins. Авторами съемки стали нидерландские фотографы Инез ван Ламсвеерде и Винуд Матадин, которые в этом сезоне также сделали кампании для Valentino, Louis Vuitton и Michael Kors.

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