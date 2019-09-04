Умер легендарный фотограф Питер Линдберг
Сегодня стало известно о смерти Питера Линдберга — легенадрный немецкий фотограф скончался 3 сентября в возрасте 74 лет. «Его пережили его жена Петра, его первая жена Астрид, его четыре сына Бенджамин, Джереми, Симон, Иосиф и семь внуков», — написано в официальном инстаграме Линдберга.
Напомним, Питер Линдберг — автор знаменитых кадров Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Линды Евангелисты, Синди Кроуфорд, Кейт Мосс, Стефани Сеймур и других моделей. В разные годы он работал с Карлом Лагерфельдом, Дерил Ханной, Джорджо Армани, а также изданиями Vogue, Harper's Bazaar, Numéro и Vanity Fair.
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Первая обложка Vogue US под руководством Анны Винтур авторства Питера Линдберга, 1988
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Рекламная кампания Donna Karan с Деми Мур и Брюсом Уиллисом от Питера Линдберга, 1996
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«Великая пятерка моделей» в объективе Питера Линдберга, 1990
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Джулианна Мур для календаря Pirelli авторства Питера Линдберга, 2017
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Марион Котийяр в рекламной кампании Dior от Питера Линдберга, 2012
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