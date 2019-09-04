Умер легендарный фотограф Питер Линдберг

Сегодня стало известно о смерти Питера Линдберга — легенадрный немецкий фотограф скончался 3 сентября в возрасте 74 лет. «Его пережили его жена Петра, его первая жена Астрид, его четыре сына Бенджамин, Джереми, Симон, Иосиф и семь внуков», — написано в официальном инстаграме Линдберга.