Сестры (актрисы! балерины! диджеи!) Настя и Арина Шевцовы стали героинями обложки сентябрьского номера «Собака.ru»

в интервью «Собака.ru»

Арина: У нас нестандартная внешность для российского кино — так мне кажется. Чаще всего у режиссера заранее есть определенное видение, подходишь ты на роль или нет, и иногда типаж важнее, чем твое мастерство. Плюс ты можешь сыграть не очень, но так общаться, что это понравится режиссеру, у него сложится образ. Это умение важно для актера, а у меня его почти нет.

Настя: Мне вообще не очень нравится, как в России проходят пробы. Отношение такое: «Ну давай, покажи, на что ты способен!» — от этого многие зажимаются. Во Франции, например, ты чувствуешь большую заинтересованность, даже поддержку. Мне постоянно присылают сценарии, связанные с балетом. Актерская профессия привлекает меня тем, что я могу открывать в себе новое. А тему балета я для себя за четырнадцать лет исчерпала. Мое амплуа мечты — как у Инны Чуриковой: полукомедийные роли. Я немного клоун! Не надо так на меня смотреть — в хорошем смысле: люблю смешить людей!