Сестры (актрисы! балерины! диджеи!) Настя и Арина Шевцовы стали героинями обложки сентябрьского номера «Собака.ru»
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На Насте: кейп, брюки, колье и серьга Chanel (Сhanel) На Арине: жакет, брюки, длинное колье, колье и серьга Chanel (Chanel)
Героини обложки сентябрьского номера «Собака.ru» — выпускницы Академии Вагановой Настя и Арина Шевцовы, лица нового русского (и мирового!) кино. Настя снимается вместе с Жюльет Бинош и Мелани Тьерри. Арина играет главную роль в «Кислоте» Александра Горчилина и становится грезой поколения Z. Вместе они — диджей-дуэт Deux Dos, друзья дома Chanel и наша большая надежда на то, что очень скоро ретроградный Меркурий покинет российский институт звезд.
Новую кавер-стори снимали в Суздале: фотограф Абдулла Артуев поразмышлял, как бы могла выглядеть новая кинозвезда из России (кейп цвета фуксии с подоконника, оверсайз-костюм в гусиную лапку от Chanel и оренбургский пуховый платок), а главный редактор журнала «Собака.ru» Яна Милорадовская и директор отдела моды Ксения Гощицкая поговорили с Настей и Ариной об опыте в кино (и актерском, и режиссерском!), балете, диджеинге и даже юриспруденции.
Настя и Арина Шевцовы
в интервью «Собака.ru»
Арина: У нас нестандартная внешность для российского кино — так мне кажется. Чаще всего у режиссера заранее есть определенное видение, подходишь ты на роль или нет, и иногда типаж важнее, чем твое мастерство. Плюс ты можешь сыграть не очень, но так общаться, что это понравится режиссеру, у него сложится образ. Это умение важно для актера, а у меня его почти нет.
Настя: Мне вообще не очень нравится, как в России проходят пробы. Отношение такое: «Ну давай, покажи, на что ты способен!» — от этого многие зажимаются. Во Франции, например, ты чувствуешь большую заинтересованность, даже поддержку. Мне постоянно присылают сценарии, связанные с балетом. Актерская профессия привлекает меня тем, что я могу открывать в себе новое. А тему балета я для себя за четырнадцать лет исчерпала. Мое амплуа мечты — как у Инны Чуриковой: полукомедийные роли. Я немного клоун! Не надо так на меня смотреть — в хорошем смысле: люблю смешить людей!
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