В петербургском магазине Comme des Garçons откроется поп-ап инсталляция полотен и принтов Покраса Лампаса

Посмотреть на арт-объект (и сфотографироваться, конечно!) можно будет Невском проспекте, 156 уже с 4 сентября. Напомним, вчера Покрас Лампас также анонсировал выход новой совместной коллекции с косметическим брендом M.A.C: работы художника украсили кисть #217 и упаковки трех палеток в оттенках Amber Times Nine, Burgundy Times Nine и Dusky Rose Times Nine.