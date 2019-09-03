В петербургском магазине Comme des Garçons откроется поп-ап инсталляция полотен и принтов Покраса Лампаса
Художник Покрас Лампас, ранее получивший статуэтку премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в категории «Мода» за коллаборации с брендами Levi’s, Reebok, Dries Van Noten и Fendi, рассказал о новом фэшн-проекте. Петербургский магазин Comme des Garçons открывает поп-ап инсталляцию полотен и принтов художника, специально разработанных в рамках рекламной кампании японского бренда.
Посмотреть на арт-объект (и сфотографироваться, конечно!) можно будет Невском проспекте, 156 уже с 4 сентября. Напомним, вчера Покрас Лампас также анонсировал выход новой совместной коллекции с косметическим брендом M.A.C: работы художника украсили кисть #217 и упаковки трех палеток в оттенках Amber Times Nine, Burgundy Times Nine и Dusky Rose Times Nine.
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