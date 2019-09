Как менялся стиль Тейлор Свифт: от выступлений на ярмарках до статуса самой высокооплачиваемой певицы мира

Если в России имя Тейлор Свифт чаще всего слышат в связи с церемониями Grammy и Billboard Music Awards (певица ежегодно забирает сразу несколько статуэток), то в США оно стало практически нарицательным. Многие американки выросли на ее синглах (ровно как вы или ваши мамы — на песнях группы «Ласковый май»): «Tim McGraw» о танцах под луной с первой любовью, «You Belong with Me» о соперничестве двух девушек за парня, «We Are Never Ever Getting Back Together» о разрыве («на этот раз точно!») отношений и «Mine» о зрелой (с надеждой на вечную) любви. Автобиографичные песни простой девчонки из Нэшвилла, которая сначала выступала на ярмарках, фестивалях и в кафе, а после была замечена ветераном музыкальной индустрии (и создателем независимого лейбла Big Machine Records) Скоттом Борчеттой, становились успокоительной пилюлей и утешительным подтверждением — «у кого-то есть такие же проблемы, как у тебя».