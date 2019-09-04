Как менялся стиль Тейлор Свифт: от выступлений на ярмарках до статуса самой высокооплачиваемой певицы мира

На днях американская певица Тейлор Свифт, на минуточку, ставшая самой высокооплачиваемой исполнительницей года (она заработала 185 млн. долларов — это в полтора раза больше, чем Бейонсе и Рианна вместе взятые) презентовала седьмой студийный альбом «Lover», который еще до релиза купили почти миллион раз. В нем Свифт поет уже не только о романтических закатах и болезненных расставаниях, но и проблемах, с которыми сталкивается современная женщина, — например, сексизме и харассменте. «Собака.ru» рассказывает, как музыкальное взросление певицы отражалось на ее модных образах — от платьев «выпускницы» с кожаными казаками до жакетов Versace с бархатными ботфортами.

Обложка седьмого студийного альбома Тейлор Свифт «Lover», 2019

Если в России имя Тейлор Свифт чаще всего слышат в связи с церемониями Grammy и Billboard Music Awards (певица ежегодно забирает сразу несколько статуэток), то в США оно стало практически нарицательным. Многие американки выросли на ее синглах (ровно как вы или ваши мамы — на песнях группы «Ласковый май»): «Tim McGraw» о танцах под луной с первой любовью, «You Belong with Me» о соперничестве двух девушек за парня, «We Are Never Ever Getting Back Together» о разрыве («на этот раз точно!») отношений и «Mine» о зрелой (с надеждой на вечную) любви. Автобиографичные песни простой девчонки из Нэшвилла, которая сначала выступала на ярмарках, фестивалях и в кафе, а после была замечена ветераном музыкальной индустрии (и создателем независимого лейбла Big Machine Records) Скоттом Борчеттой, становились успокоительной пилюлей и утешительным подтверждением — «у кого-то есть такие же проблемы, как у тебя».

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2018 год

2019 год

Образ подружки из соседнего подъезда, которая будто бы сопереживала, понимала и разговаривала с тобой о трудностях подросткового возраста (пусть и через наушники), Тейлор Свифт подчеркивала одеждой. Почти каждая ее слушательница могла позволить себе такую же парку с оторочкой из эко-меха, джемпер с чудаковатым принтом, синие джинсы, которые неаккуратно собираются на коленках, и лакированные балетки, тщательно подобранные под цвет сумочки. Сумки, кстати, Тейлор меняла редко: коричневая кросс-боди или черная на рамочном замке из года в год попадали в объективы репортеров. Их певица — к 2010 году уже семикратная обладательница American Music Awards, четырехкратная — Grammy Awards и лауреат премии MTV VMA — приобретала в масс-маркете: например, H&M, Topshop и Aldo.

На премии Академии кантри-музыки, 2006

На церемонии вручения премии CMA Awards, 2006

На церемонии CMA Awards, 2007

На церемонии Young Hollywood Awards, 2008

На церемонии вручения премии Grammy, 2008

В Balenciagа на церемонии CMT Music Awards, 2008

На церемонии MTV VMA, 2008

На церемонии American Music Awards, 2008

В Kaufman Franco на церемонии MTV VMA, 2009

На церемонии CMT Music Awards, 2009

Первую статуэтку MTV VMA — за клип «You Belong With Me», признанный лучшим женским видео 2009 года, — Тейлор Свифт получала со скандалом. Вместе с певицей (в едва ли не первом платье от «большого» бренда Kaufman Franco) на сцену выбежал Канье Уэст, который выхватил у нее микрофон и заявил, что награду должна была получить Бейонсе. Выходку рэпера осудили многие знаменитости, в том числе Кэти Перри, Пинк, Келли Кларксон и Барак Обама, после чего он принес публичные извинения. Однако спустя семь лет высмеял ситуацию в треке «Famous» («Кажется, мы с Тейлор все еще можем заняться сексом. Почему? Я сделал эту сучку знаменитой») и одноименном клипе, где был представлен лежащим в общей кровати с одиннадцатью голыми восковыми фигурами, одна из которых была похожа на Тейлор Свифт. После возмущений певицы жена Канье Уэста Ким Кардашьян выложила в сеть запись телефонного разговора, где рэпер обсуждает со Свифт идею будущего клипа и обменивается благодарностями. Поклонники пары обвинили Тейлор в двуличии и устроили травлю в социальных сетях, оставляя в комментариях смайлики в виде кобры. Певица удалила свои посты в Twitter и Instagram, перестала появляться на мероприятиях и, даже когда выходила из дома, прятала свое лицо за зонтиком или сумкой (теперь уже не из масс-маркета, а от Prada).

На церемонии American Music Awards, 2010

На церемонии CMA Awards, 2010

В Kaufman Franco на церемонии вручения премии Grammy, 2010

В Reem Acra на церемонии American Music Awards, 2011

На афтепати церемонии «Оскар» от журнала Vanity Fair, 2011

В Elie Saab на церемонии Billboard Music Awards, 2011

В Zuhair Murad на церемонии вручения премии Grammy, 2012

В Ellie Saab на церемонии Billboard Music Awards, 2012

В J. Mendel на церемонии MTV VMA, 2012

В Ralph Lauren на церемонии People's Choice Awards, 2013

В 2017 году Тейлор вернулась — с треком «Look What You Made Me Do» («Посмотрите, до чего вы меня довели»), который вошел в шестой студийный альбом «Reputation». В одноименном клипе по рукам певицы ползали змеи — и их же головы венчали сцену во время ее выступления. «Но я поумнела и в мгновенье ока стала жестче. Крошка, я восстала из мертвых, для меня это обычное дело», — пела, обращаясь к Канье и Ким, она. Эта песня ознаменовала прощание Тейлор с прежним образом — музыкой, стилем и поведением в целом («Простите, но прежняя Тейлор не может сейчас подойти к телефону. Почему? О, видите ли...Она умерла!»). В текстах исполнительницы стали подниматься вопросы буллинга, клеветы, саморазрушения и даже политики, а ее сценический имидж — формироваться из кожи, латекса, каблуков и агрессивного мейка. Переливающиеся наряды, которые вошли в мудборды выпускниц по всему миру, и юбки в стиле baby doll, надетые вместе с футболками с котиками, сменились комбинациями с леопардовым принтом, платьями с металлическими цветами и ботфортами в пайетках. А бренды, воплощающие нежность и элегантность (Reem Acra, Elie Saab и Zuhair Murad), — теми, которые ассоциируются с ультрасексуальностью, гранжем и откровенностью (Balmain, Versace и Alexandre Vauthier).

В Reem Acra на гала-вечере Winter Whites, 2013

В Zuhair Murad на церемонии American Music Awards, 2013

В Herve Leger на церемонии MTV VMA, 2013

В Elie Saab на церемонии CMA Awards, 2013

В J. Mendel на балу Met Gala, 2013

В Oscar de la Renta на балу Met Gala, 2014

В Balmain на церемонии Billboard Music Awards, 2015

В Elie Saab на церемонии вручения премии Grammy, 2015

В Ashish на церемонии MTV VMA, 2015

В Julien Macdonald на церемонии Elle Style Awards, 2015

Если темы, про которые Тейлор Свифт пела в альбоме «Reputation» и продолжает петь в релизе «Lover», до сих пор близки многим девушкам, то в ее новый имидж будто бы не верят. Бренды не приглашают певицу на съемки рекламных кампаний, фэшн-критики все чаще заносят в списки worst-dressed, а поклонники не стремятся (да и не могут позволить себе) одеваться так же. Кажется, и самой Тейлор намного комфортнее не в блестящих шортах, туфлях на платформе и с красной помадой, а в джинсовом комбинезоне, пыльных казаках и с небрежной укладкой. Продолжать быть «девчонкой из Нэшвилла», чьи проблемы знакомы каждому, а не звездой красной дорожки, которая прячет слабости за набором ярких вещей. «Я не собираюсь мешать тебе самовыражаться. Но я усвоила, что злиться и сходить с ума из-за кого-то совсем невесело. И ни змеи, ни камни не смогли мне навредить», — поет Тейлор Свифт в треке «You Need to Calm Down» («Тебе надо успокоиться») и выходит на премию журнала Time «100 самых влиятельных людей планеты» в пыльно-розовом платье от любимой когда-то марки J. Mendel.

В Atelier Versace на церемонии вручения премии Grammy, 2016

В Alexandre Vauthier на афтепати церемонии «Оскар» от журнала Vanity Fair, 2016

В Monique Lhuillier на церемонии BMI Pop Awards, 2016

В Louis Vuitton на балу Met Gala, 2016

В Atelier Versace на церемонии Billboard Music Awards, 2018

В Balmain на церемонии American Music Awards, 2018

В Balmain на церемонии American Music Awards, 2018

В Atelier Versace на церемонии вручения премии «Золотой Глобус», 2019

В J.Mendel на гала-вечере журнала Time, 2019

В Atelier Versace на церемонии MTV VMA, 2019