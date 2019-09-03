Венецианский кинофестиваль-2019: Тимоти Шаламе, Лили-Роуз Депп и другие гости шестого дня
Центральным событием вчерашнего вечера стала премьера фильма «Король» Дэвида Мишо. Главную роль в нем сыграл звезда «Зови меня своим именем» и «Красивый мальчик» (а еще любимец брендов Haider Ackermann и Louis Vuitton) Тимоти Шаламе, который приехал представлять картину на Венецианский кинофестиваль. Рассказываем, кто вышел на красную дорожку вместе с актером.
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Тимоти Шаламе в Haider Ackermann на премьере фильма «Король»
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Лили-Роуз Депп в Chanel на премьере фильма «Король»
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Джоэл Эдгертон на премьере фильма «Король»
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Джули Эндрюс на получении премии «Золотой лев» за достижения в карьере
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Алессандра Мастронарди в Etro на премьере фильма «Мартин Иден»
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Аннабель Бельмондо на премьере фильма «Мартин Иден»
Не получивший «Оскар» за роль в «Зови меня своим именем», возможно, возьмет долгожданную награду за «Короля»: в новом кинопроекте от Netflix Тимоти Шаламе сыграл Генриха V, а его девушка — дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп — принцессу Кэтрин. Свой тандем пара подчеркнула похожими нарядами в пудровых оттенках: Тимоти — костюмом от Haider Ackermann, перетянутым поясом и стилизованным казаками, а Лили-Роуз — платьем от Chanel с таким же акцентом на талии и шелковым шарфом на шее (явная отсылка к предыдущей роли актрисы — Айседоры Дункан в фильме «Танцовщица»). На фоне такого дабл-дрессинга другие появления на красных дорожках остались незамеченными — будь то Джули Эндрюс, получившая специальную награду «Золотой лев» за достижения в карьере, или Алессандра Мастронарди, приехавшая на просмотр фильма «Мартин Иден» Пьетро Марчелло.
Фото: REX/Shutterstock
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