Венецианский кинофестиваль-2019: Тимоти Шаламе, Лили-Роуз Депп и другие гости шестого дня

Центральным событием вчерашнего вечера стала премьера фильма «Король» Дэвида Мишо . Главную роль в нем сыграл звезда «Зови меня своим именем» и «Красивый мальчик» (а еще любимец брендов Haider Ackermann и Louis Vuitton) Тимоти Шаламе, который приехал представлять картину на Венецианский кинофестиваль. Рассказываем, кто вышел на красную дорожку вместе с актером.

Не получивший «Оскар» за роль в «Зови меня своим именем», возможно, возьмет долгожданную награду за «Короля»: в новом кинопроекте от Netflix Тимоти Шаламе сыграл Генриха V, а его девушка — дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп — принцессу Кэтрин. Свой тандем пара подчеркнула похожими нарядами в пудровых оттенках: Тимоти — костюмом от Haider Ackermann, перетянутым поясом и стилизованным казаками, а Лили-Роуз — платьем от Chanel с таким же акцентом на талии и шелковым шарфом на шее (явная отсылка к предыдущей роли актрисы — Айседоры Дункан в фильме «Танцовщица»). На фоне такого дабл-дрессинга другие появления на красных дорожках остались незамеченными — будь то Джули Эндрюс, получившая специальную награду «Золотой лев» за достижения в карьере, или Алессандра Мастронарди, приехавшая на просмотр фильма «Мартин Иден» Пьетро Марчелло.