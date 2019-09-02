45 самых эпатажных костюмов с музыкального фестиваля Burning Man-2019
В пустыне Блэк-рок штата Невада завершается ежегодный фестиваль Burning Man («Горящий человек») — единственное музыкальное событие с гигантскими арт-объектами в пустыне. Его кульминацией становится сожжение огромной статуи человека, высота которой в разные годы достигала до 32 метров, но атмосферу фестиваля также подогревают костюмы его участников. «Собака.ru» показывает самые эффектные из них.
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Общественный деятель Ирина Хакамада. Фото: @irina_hakamada
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Пэрис Хилтон и модель Беатриц Мониз Рамос. Фото: @beatrizmonizramos
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Диджей Diplo. Фото: @diplo
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Певица Монеточка. Фото: @monetochkaliska
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Модель Келли Гейл. Фото: @kellybellyboom
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Певица Саша Зверева с женихом. Фото: @sashazvereva
Burning Man собирает едва ли не больше знаменитостей, чем Венецианский кинофестиваль или Бал Института костюма. В прошлые годы за впечатлениями туда приезжали Сьюзан Сарандон, Нина Добрев, Кэти Перри, Алессандра Амбросио, Кара Делевинь, Пи Дидди, Хайди Клум и ее новоиспеченный супруг Том Каулитц. Костюмы гостей музыкального шабаша тоже ничуть не уступали Met Gala: сетчатые пончо, надетые на голое тело, кожаные корсеты, расшитые камнями, мотоциклетные маски, мимикрирующие под очки Gucci, и футуристичные боди, как у «Чудо женщины» — так и не скажешь, что темой фестиваля стали «Метаморфозы», а не стиль «кэмп».
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Фото: @leeeeeeeeeeda
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Фото: @alexturco.private
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Фото: @carolinaminchetti
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Фото: @dugald_
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Фото: @gabrielalong
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Фото: @catrinyan
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Фото: @superkaramel
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Фото: @catrinyan
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Фото: @anastasia_abr92
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Фото: @alok
Четверть посетителей Burning Man — звезды, блогеры и простые искатели приключений из России. Например, модель Елена Перминова, телеведущая Алена Водонаева, диджей Алексей Косинус, актер Павел Деревянко, экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева, а в этом году еще и певица Монеточка и даже общественный деятель Ирина Хакамада. И наших, как правило, видно даже в условиях песчаной бури — они выбирают шифоновые топы, балетные пачки, леопардовые комбинезоны, туфли на шпильках и шапки-ушанки с гербом страны.
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Фото: @remiz_pendulinus
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Фото: @jade.tailor
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Фото: @itskovalevskaya
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Фото: @beatrizmonizramos
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Фото: @nurielmolcho
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Фото: @draginah
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Фото: @gruni_ce
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Фото: @tarabaska
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Фото: @alexinagraham
Завсегдатаи фестиваля уже научились одеваться не только эффектно, но еще и практично — с расчетом на то, что прическу может испортить ветер, одежду — струящийся пот, обувь — вездесущий песок, а нервы — экзотические насекомые. Лучший вариант для Burning Man — это металлизированные луноходы, которые также послужат зеркалом, красочные головные уборы, которые спрячут локоны, и микроскопические топы, которые спасут от жары. Хотя многие гости Burning Man и вовсе отказываются от одежды — закоренелым консерваторам в Блэк-рок лучше не приезжать!
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Фото: @amysangster53
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Фото: @leeeeeeeeeeda
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Фото: @katiestetson
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Фото: @burner.fashion
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Фото: @iuliia.kmn
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Фото: @kelseymerritt
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Фото: @misha_komilfo
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