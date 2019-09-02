45 самых эпатажных костюмов с музыкального фестиваля Burning Man-2019

В пустыне Блэк-рок штата Невада завершается ежегодный фестиваль Burning Man («Горящий человек») — единственное музыкальное событие с гигантскими арт-объектами в пустыне. Его кульминацией становится сожжение огромной статуи человека, высота которой в разные годы достигала до 32 метров, но атмосферу фестиваля также подогревают костюмы его участников. «Собака.ru» показывает самые эффектные из них.

Общественный деятель Ирина Хакамада. Фото: @irina_hakamada

Пэрис Хилтон и модель Беатриц Мониз Рамос. Фото: @beatrizmonizramos

Диджей Diplo. Фото: @diplo

Певица Монеточка. Фото: @monetochkaliska

Модель Келли Гейл. Фото: @kellybellyboom

Певица Саша Зверева с женихом. Фото: @sashazvereva

Burning Man собирает едва ли не больше знаменитостей, чем Венецианский кинофестиваль или Бал Института костюма. В прошлые годы за впечатлениями туда приезжали Сьюзан Сарандон, Нина Добрев, Кэти Перри, Алессандра Амбросио, Кара Делевинь, Пи Дидди, Хайди Клум и ее новоиспеченный супруг Том Каулитц. Костюмы гостей музыкального шабаша тоже ничуть не уступали Met Gala: сетчатые пончо, надетые на голое тело, кожаные корсеты, расшитые камнями, мотоциклетные маски, мимикрирующие под очки Gucci, и футуристичные боди, как у «Чудо женщины» — так и не скажешь, что темой фестиваля стали «Метаморфозы», а не стиль «кэмп».

Четверть посетителей Burning Man — звезды, блогеры и простые искатели приключений из России. Например, модель Елена Перминова, телеведущая Алена Водонаева, диджей Алексей Косинус, актер Павел Деревянко, экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева, а в этом году еще и певица Монеточка и даже общественный деятель Ирина Хакамада. И наших, как правило, видно даже в условиях песчаной бури — они выбирают шифоновые топы, балетные пачки, леопардовые комбинезоны, туфли на шпильках и шапки-ушанки с гербом страны.