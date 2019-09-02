Венецианский кинофестиваль-2019: Мерил Стрип, Изабель Юппер, Джуд Лоу и другие гости пятого дня

«Собака.ru» продолжает вести репортаж с красной дорожки Венецианского кинофестиваля. Вчерашним вечером на ней собрались представители фильмов «Прачечная» и «Осиная сеть» и продолжения сериала «Молодой папа», в котором вместе с Джудом Лоу, Джоном Малковичем, Шэрон Стоун и Мэрилином Мэнсоном (да-да!) снялась российская актриса Юлия Снигирь.

Мерил Стрип в Givenchy на премьере фильма «Прачечная»

Изабель Юппер в Armani Prive на премии Kineo Prize

Джуд Лоу на премьере сериала «Новый папа»

Сиенна Миллер в Gucci на премии Kineo Prize

Пенелопа Крус в Ralph & Russo на премьере фильма «Осиная сеть»

На итальянский остров Лидо продолжают прибывать актеры, телеведущие и инфлюэнсеры из России. После идеологов проекта #FollowMeTo Мурада и Натальи Османн на красную дорожку вышла актриса Юлия Снигирь в позолоченном топе Kalmanovich и бриллиантовых украшениях от Bvlgari. Девушка сыграла эпизодическую роль в продолжении сериала «Молодой папа» под новым названием «Новый папа», получив восторженные отзывы от режиссера Паоло Соррентино. «Великолепная актриса», — подписал он фото с бэкстейджа съемок в своем Instagram.

Юлия Снигирь в платье Kalmanovich и украшениях Bvlgari на премьере сериала «Новый папа»

Гэри Олдмен и Жизель Шмидт на премьере фильма «Прачечная»

Алессандро Борги на премьере фильма «Осиная сеть»

Алессандра Мастронарди в Alberta Ferretti на премьере фильма «Прачечная»

Елена Куччи на премии Kineo Prize

Стивен Содерберг и Джулс Эснер на премьере фильма «Прачечная»

Джон Малкович на премьере сериала «Новый папа»

Молли Симс в Monique Lhuillier на премьере фильма «Прачечная»

Сара Фелбербаум в Miu Miu на премьере сериала «Новый папа»

Однако для мировой публики шоу-стопперами пятого дня кинофестиваля стали исполнительница главной роли в фильме «Прачечная» Мерил Стрип, представительница «Осиной сети» Оливье Ассаяса Пенелопа Крус, а также гостьи премии Kineo Prize (ее вручают представителям самых обсуждаемых кинопроектов года) Изабель Юппер и Сиенна Миллер. Первая выбрала цветочное платье от Givenchy, вторая отказалась от любимого Chanel в пользу пышного наряда от Ralph & Russo, третья вступила в команду амбассадоров Armani Prive, а четвертая вышла в расшитом розовом платье от Gucci.