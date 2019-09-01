Венецианский кинофестиваль-2019: Кейт Бланшетт, Моника Беллуччи и другие гости четвертого дня
Четвертый день Венецианского кинофестиваля собрал на красной дорожке звезд фильмов «Джокер» и переизданной картины «Необратимость»: от Моники Беллуччи в кружевном платье Dolce & Gabbana до Катрин Денев в бархатном комбинезоне Armani Prive. Показываем всех шоу-стопперов события.
Пока вы провожали последний день лета, произошло воссоединение бывших супругов Моники Беллучи и Венсана Касселя. Правда, лишь в рамках презентации фильма «Необратимость», снятого Гаспаром Ноэ еще в далеком 2002-м: если в старой версии сцены были показаны в обратном хронологическом порядке и включали эпизоды с жестоким изнасилованием героини Беллуччи, то в новой — кадры смонтированы последовательно. Еще одной парой, на которой было сконцентрировано внимание СМИ, стали Руни Мара и Хоакин Феникс: актриса приехала поддержать дебют жениха в роли Джокера — очередную попытку сыграть готэмского злодея лучше оскароноского Хита Леджера.
-
Катрин Денев в Armani Prive на премьере фильма «Джокер»
-
Зази Битц в Valentino на премьере фильма «Джокер»
-
Мурад и Наталья Османн на премьере фильма «Джокер»
-
Барбара Палвин в Armani Prive на премьере фильма «Джокер»
-
Сара Сампайо в Armani Prive на премьере фильма «Джокер»
-
Адель Экзаркопулос в Dior на премьере фильма «Джокер»
-
Алессандра Мастронарди на премьере фильма «Джокер»
-
Белла Торн на премьере фильма «Джокер»
-
Матильда Джоли на премьере фильма «Джокер»
-
Молли Симс на премьере фильма «Джокер»
Если Моника выбрала для выхода красное платье Dolce & Gabbana, отчасти напоминающее костюмы танцовщиц фламенко, а Руни Мара — минималистичный наряд Givenchy, похожий на ее же образ с Met Gala-2019, то остальные гостьи — уже по сложившейся традиции этого Венецианского кинофестиваля — появились на красной дорожке в Armani Prive. Теперь в «Team Armani», помимо амбассадоров бьюти-линии бренда Кейт Бланшетт, Барбары Палвин и Сары Сампайо, состоит актриса Катрин Денев. Она приехала на премьеру «Джокера» в бархатном комбинезоне с переливающейся вышивкой, стилизованном остроносыми лодочками алого цвета.
Фото: REX/Shutterstock
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.