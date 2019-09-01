Венецианский кинофестиваль-2019: Кейт Бланшетт, Моника Беллуччи и другие гости четвертого дня

Четвертый день Венецианского кинофестиваля собрал на красной дорожке звезд фильмов «Джокер» и переизданной картины «Необратимость»: от Моники Беллуччи в кружевном платье Dolce & Gabbana до Катрин Денев в бархатном комбинезоне Armani Prive. Показываем всех шоу-стопперов события.

Моника Беллуччи в Dolce & Gabbana на премьере переизданного фильма «Необратимость»

Венсан Кассель на премьере переизданного фильма «Необратимость»

Руни Мара в Givenchy на премьере фильма «Джокер»

Хоакин Феникс на премьере фильма «Джокер»

Кейт Бланшетт в Armani Prive на премьере фильма «Джокер»

Пока вы провожали последний день лета, произошло воссоединение бывших супругов Моники Беллучи и Венсана Касселя. Правда, лишь в рамках презентации фильма «Необратимость», снятого Гаспаром Ноэ еще в далеком 2002-м: если в старой версии сцены были показаны в обратном хронологическом порядке и включали эпизоды с жестоким изнасилованием героини Беллуччи, то в новой — кадры смонтированы последовательно. Еще одной парой, на которой было сконцентрировано внимание СМИ, стали Руни Мара и Хоакин Феникс: актриса приехала поддержать дебют жениха в роли Джокера — очередную попытку сыграть готэмского злодея лучше оскароноского Хита Леджера.

Катрин Денев в Armani Prive на премьере фильма «Джокер»

Зази Битц в Valentino на премьере фильма «Джокер»

Мурад и Наталья Османн на премьере фильма «Джокер»

Барбара Палвин в Armani Prive на премьере фильма «Джокер»

Сара Сампайо в Armani Prive на премьере фильма «Джокер»

Адель Экзаркопулос в Dior на премьере фильма «Джокер»

Алессандра Мастронарди на премьере фильма «Джокер»

Белла Торн на премьере фильма «Джокер»

Матильда Джоли на премьере фильма «Джокер»

Молли Симс на премьере фильма «Джокер»

Если Моника выбрала для выхода красное платье Dolce & Gabbana, отчасти напоминающее костюмы танцовщиц фламенко, а Руни Мара — минималистичный наряд Givenchy, похожий на ее же образ с Met Gala-2019, то остальные гостьи — уже по сложившейся традиции этого Венецианского кинофестиваля — появились на красной дорожке в Armani Prive. Теперь в «Team Armani», помимо амбассадоров бьюти-линии бренда Кейт Бланшетт, Барбары Палвин и Сары Сампайо, состоит актриса Катрин Денев. Она приехала на премьеру «Джокера» в бархатном комбинезоне с переливающейся вышивкой, стилизованном остроносыми лодочками алого цвета.