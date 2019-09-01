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Венецианский кинофестиваль-2019: Кейт Бланшетт, Моника Беллуччи и другие гости четвертого дня

Четвертый день Венецианского кинофестиваля собрал на красной дорожке звезд фильмов «Джокер» и переизданной картины «Необратимость»: от Моники Беллуччи в кружевном платье Dolce & Gabbana до Катрин Денев в бархатном комбинезоне Armani Prive. Показываем всех шоу-стопперов события.

  • Моника Беллуччи в Dolce & Gabbana на премьере переизданного фильма «Необратимость» 

  • Венсан Кассель на премьере переизданного фильма «Необратимость» 

  • Руни Мара в Givenchy на премьере фильма «Джокер»

  • Хоакин Феникс на премьере фильма «Джокер»

  • Кейт Бланшетт в Armani Prive на премьере фильма «Джокер»

Пока вы провожали последний день лета, произошло воссоединение бывших супругов Моники Беллучи и Венсана Касселя. Правда, лишь в рамках презентации фильма «Необратимость», снятого Гаспаром Ноэ еще в далеком 2002-м: если в старой версии сцены были показаны в обратном хронологическом порядке и включали эпизоды с жестоким изнасилованием героини Беллуччи, то в новой — кадры смонтированы последовательно. Еще одной парой, на которой было сконцентрировано внимание СМИ, стали Руни Мара и Хоакин Феникс: актриса приехала поддержать дебют жениха в роли Джокера — очередную попытку сыграть готэмского злодея лучше оскароноского Хита Леджера.

  • Катрин Денев в Armani Prive на премьере фильма «Джокер»

  • Зази Битц в Valentino на премьере фильма «Джокер»

  • Мурад и Наталья Османн на премьере фильма «Джокер»

  • Барбара Палвин в Armani Prive на премьере фильма «Джокер»

  • Сара Сампайо в Armani Prive на премьере фильма «Джокер»

  • Адель Экзаркопулос в Dior на премьере фильма «Джокер»

  • Алессандра Мастронарди на премьере фильма «Джокер»

  • Белла Торн на премьере фильма «Джокер»

  • Матильда Джоли на премьере фильма «Джокер»

  • Молли Симс на премьере фильма «Джокер»

Если Моника выбрала для выхода красное платье Dolce & Gabbana, отчасти напоминающее костюмы танцовщиц фламенко, а Руни Мара — минималистичный наряд Givenchy, похожий на ее же образ с Met Gala-2019, то остальные гостьи — уже по сложившейся традиции этого Венецианского кинофестиваля — появились на красной дорожке в Armani Prive. Теперь в «Team Armani», помимо амбассадоров бьюти-линии бренда Кейт Бланшетт, Барбары Палвин и Сары Сампайо, состоит актриса Катрин Денев. Она приехала на премьеру «Джокера» в бархатном комбинезоне с переливающейся вышивкой, стилизованном остроносыми лодочками алого цвета. 

Фото: REX/Shutterstock

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