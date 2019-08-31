Венецианский кинофестиваль-2019: Венсан Кассель, Тина Кунаки, Кристен Стюарт и другие гости третьего дня
В рамках Венецианского кинофестиваля прошли премьеры фильмов «Дело Дрейфуса» Романа Полански и «Сиберг» Бенедикта Эндрюса. В представленных историко-политических драмах снялись Жан Дюжарден, Луи Гаррель, Энтони Маки, Кристен Стюарт, Зази Битц и звезда фильма «Однажды…в Голливуде» Маргарет Куэлли. «Собака.ru» показывает, в чем, по их мнению, на самом деле нужно ходить в кино.
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Тина Кунаки в Armani Prive и Венсан Кассель на премьере фильма «Дело Дрейфуса»
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Луи Гаррель в Giorgio Armani на премьере фильма «Дело Дрейфуса»
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Жан Дюжарден и Натали Пешала на премьере фильма «Дело Дрейфуса»
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Каролина Даур на премьере фильма «Дело Дрейфуса»
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Алессандра Мастронарди на премьере фильма «Дело Дрейфуса»
Вчерашний вечер на итальянском острове Лидо прошел под эгидой бренда Armani. Команда Джорджо Армани одела сразу несколько моделей и актрис: Тину Кунаки, появившуюся под ручку с Венсаном Касселем, Сару Сампайо, выбравшую для выхода переливающийся костюм, Аннабелль Уоллис, скосплеившую выпускницу, и амбассадора бьюти-линии марки Барбару Палвин, которой досталось платье цвета ковровой дорожки (или помады Rouge d'Armani).
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Кристен Стюарт в Chanel на премьере фильма «Сиберг»
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Сара Сампайо в Armani Prive на премьере фильма «Сиберг»
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Барбара Палвин в Armani Prive на премьере фильма «Сиберг»
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Марика Пеллегринелли на премьере фильма «Сиберг»
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Маргарет Куэлли в Prada на премьере фильма «Сиберг»
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Зази Битц на премьере фильма «Сиберг»
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Аннабелль Уоллис в Armani Prive на премьере фильма «Сиберг»
На фоне «Team Armani» особенно выделялись Кристен Стюарт в длинном платье Chanel (настолько женственной мы актрису давно не видели) и Маргарет Куэлли в образе от Prada с плиссировкой и рюшами (дочь Энди Макдауэлл уже не в первый раз выбирает одежду итальянского бренда). А вот за мужчинами на Венецианском кинофестивале не так интересно следить: в отличие от эксцентричных приемов вроде MTV VMA (с ковбойскими шляпами, принтованными рубашками и костюмами в пайетках) здесь они – будто бы по учебнику – выбирают классический black-tie.
Фото: REX/Shutterstock
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