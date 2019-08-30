Венецианский кинофестиваль-2019: Брэд Питт, Скарлетт Йоханссон, Лив Тайлер и другие гости второго дня
В Италии продолжается долгожданный ежегодный киномарафон: вчерашним вечером свои картины показали Ной Баумбах («Брачная история») и Джеймс Грэй («К звездам»). Показываем, кто пришел на премьеры фильмов, помимо исполнителей главных ролей.
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Скарлетт Йоханссон в Celine на премьере фильма «Брачная история»
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Лора Дерн в Gucci на премьере фильма «Брачная история»
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Алессандра Мастронарди в Gucci на премьере фильма «Брачная история»
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Кейт Аптон в Twinset и украшениях Bvlgari на премьере фильма «Брачная история»
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Эльза Хоск в Etro на премьере фильма «Брачная история»
Шоу-стоппером красной дорожки стала Скарлетт Йоханссон, сыгравшая у Баумбаха актрису, которая переживает развод с театральным режиссером (его роль исполнил звезда «Голодных сердец» и «Звездных войн» Адам Драйвер). Девушке уже пророчат главные награды Венецианского кинофестиваля (а может, даже и «Золотой Глобус» и «Оскар»), поэтому она выходит к репортерам в победоносном красном от «слимановского» Celine.
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Брэд Питт на премьере фильма «К звездам»
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Рут Негга в Louis Vuitton на премьере фильма «К звездам»
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Лив Тайлер в Givenchy на премьере фильма «К звездам»
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Анаис Галлахер на премьере фильма «К звездам»
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Бар Рафаэли на премьере фильма «К звездам»
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Аннабель Бельмондо на премьере фильма «Брачная история»
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Кэндис Свейнпол в Etro на премьере фильма «Брачная история»
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Молли Симс в Zuhair Murad на премьере фильма «Брачная история»
Вместе со Скарлетт на киносмотре появилась актриса Лора Дерн, которая только недавно представляла второй сезон сериала «Большая маленькая ложь». Как и многие ее героини, Лора выбирает для важных мероприятий Gucci — зеленое платье с вышивками, напоминающими жар-птиц. Другие гости кинофестиваля остановились на тотал-блэк образах: декольтированном платье Twinset (Кейт Аптон), наряде с открытыми плечами Givenchy (Лив Тайлер) или «пижамном» костюме с оранжевыми цветами (дочь Ноэля Галлахера Анаис). Но никто не носит черный так же эффектно, как Брэд Питт — протагонист нового фильма «К звездам».
Фото: REX/Shutterstock
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