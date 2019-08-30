Венецианский кинофестиваль-2019: Брэд Питт, Скарлетт Йоханссон, Лив Тайлер и другие гости второго дня

Шоу-стоппером красной дорожки стала Скарлетт Йоханссон, сыгравшая у Баумбаха актрису, которая переживает развод с театральным режиссером (его роль исполнил звезда «Голодных сердец» и «Звездных войн» Адам Драйвер). Девушке уже пророчат главные награды Венецианского кинофестиваля (а может, даже и «Золотой Глобус» и «Оскар»), поэтому она выходит к репортерам в победоносном красном от «слимановского» Celine.

Вместе со Скарлетт на киносмотре появилась актриса Лора Дерн, которая только недавно представляла второй сезон сериала «Большая маленькая ложь». Как и многие ее героини, Лора выбирает для важных мероприятий Gucci — зеленое платье с вышивками, напоминающими жар-птиц. Другие гости кинофестиваля остановились на тотал-блэк образах: декольтированном платье Twinset (Кейт Аптон), наряде с открытыми плечами Givenchy (Лив Тайлер) или «пижамном» костюме с оранжевыми цветами (дочь Ноэля Галлахера Анаис). Но никто не носит черный так же эффектно, как Брэд Питт — протагонист нового фильма «К звездам».