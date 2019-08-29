Команда благотворительных магазинов «Спасибо!» воссоздала образ Довлатова в современном Петербурге
В преддверии грядущего фестиваля «День Д», посвященного памяти Сергея Довлатова, команда благотворительных магазинов «Спасибо!» воссоздала образ писателя в современном Петербурге. В роли Сергея Довлатова и питомца Глаши выступили экскурсовод Сергей Наконечный и вест-терьер по имени Изабелла, которые прогулялись по любимым местам писателя, в частности, неподалеку от дома №23 на улице Рубинштейна, в котором он жил до эмиграции.
Напомним, в марте этого года благотворительный магазин «Спасибо!» и синематика «Искусство кино» выпустили лукбук в честь возвращения фильма Сергея Соловьева «АССА». В выпущенной съемке герои косплели персонажей картины: студентка Академии Художеств Елизавета Пазова — Алику, член союза художников Геннадий Морозов — Крымова, актер художественной мастерской «Воркута» Даниил Иванов — Бананана, а Ник Fuzzkovsky из Super Collection Orchestra — Виктора Цоя.
Фото: Катя Мурашева
Стиль: Оля Яло
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