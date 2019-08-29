Команда благотворительных магазинов «Спасибо!» воссоздала образ Довлатова в современном Петербурге

В преддверии грядущего фестиваля «День Д», посвященного памяти Сергея Довлатова, команда благотворительных магазинов «Спасибо!» воссоздала образ писателя в современном Петербурге. В роли Сергея Довлатова и питомца Глаши выступили экскурсовод Сергей Наконечный и вест-терьер по имени Изабелла, которые прогулялись по любимым местам писателя, в частности, неподалеку от дома №23 на улице Рубинштейна, в котором он жил до эмиграции.