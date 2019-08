BBC выпустят фильм о работе хранителей и кураторов легендарного Музея Виктории и Альберта

BBC Two приступили к съемкам документального фильма «Secrets of the Museum» («Секреты музея»), который расскажет о работе сотен хранителей, кураторов и техников одного из самых посещаемых музеев мира — Виктории и Альберта. Результаты будут показаны в 2020 году в шести эпизодах: уже известно, что один из них будет посвящен изучению оригинальных рукописей Чарльза Диккенса, а другой — 3D-сканированию эскизов Рафаэля для лучшего понимания процесса их создания.