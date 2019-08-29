BBC выпустят фильм о работе хранителей и кураторов легендарного Музея Виктории и Альберта

BBC Two приступили к съемкам документального фильма «Secrets of the Museum» («Секреты музея»), который расскажет о работе сотен хранителей, кураторов и техников одного из самых посещаемых музеев мира — Виктории и Альберта. Результаты будут показаны в 2020 году в шести эпизодах: уже известно, что один из них будет посвящен изучению оригинальных рукописей Чарльза Диккенса, а другой — 3D-сканированию эскизов Рафаэля для лучшего понимания процесса их создания.

Напомним, Музей Виктории и Альберта — крупнейший в мире музей декоративно-прикладного искусства и дизайна, основанный в 1852 году в Лондоне. В разные годы в нем проходили выставки Undressed (с ретроспективой эволюции белья за полтора века его существования), Fashioned from Nature (с одеждой из экологичных и натуральных материалов), Shoes: Pleasure and Pain (с самыми эксцентричными работами обувных дизайнеров), Wedding Dresses 1775−2014 (с подвенечными платьями знаменитостей) и Savage Beauty (с историческими работами Александра Маккуина). В начале этого года в Петербург приезжал директор музея Тристрам Хант, который рассказал в рамках лекции на Новой Голландии о его истории, поддержке дизайн-образования в английских школах, открытиях новых музейных пространств, а также о проходящих в то время выставках — например, «Christian Dior: Designer of Dreams» с 500 нарядами из архивов французского бренда.