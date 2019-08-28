Венецианский кинофестиваль-2019: Катрин Денев, Жюльет Бинош и другие гости церемонии открытия

Сегодня на итальянском острове Лидо стартовал 76-й Венецианский кинофестиваль, который также является одним из самых модных событий года. Показываем кто (и в чем) приехал на первую премьеру в рамках киномарафона — фильм Хирокадзу Корээда «Правда».

Катрин Денев в Jean Paul Gaultier

Стейси Мартин в Louis Vuitton

Жюльет Бинош в Armani Prive

Барбара Палвин в Armani Prive

Кэндис Свейнпол в Etro

Главную роль в фильме японского режиссера, который рассказывает о жизни французской актрисы по имени Катрин и ее дочери-сценаристки, сыграли Катрин Денев и Жюльет Бинош. Первая уже в начале кинофестиваля задала тренд на обильные перья, которым Жан Поль-Готье расшил ее жилет с драматичным воротом (кажется, в этот момент Saint Laurent потеряли главную клиентку). А вторая, в лучших традициях итальянских мероприятий, обратилась за лавандовым платьем с внушительным декольте к миланскому маэстро Джорджо Армани.

Иман в Valentino

Эльза Хоск в Etro

Изабели Фонтана в Alberta Ferretti

Марта Хант в Alberta Ferretti

Жасмин Сандерс

Китти Спенсер в Ermanno Scervino

Мелани Браун

София Ричи

Другие местные бренды — Etro, Dolce & Gabbana и Alberta Ferretti — предпочли одеть блогеров и моделей, без которых Венецианский кинофестиваль уже представить нельзя. Это, в частности, ангелы Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол и Эльза Хоск, ежегодно показывающие весь арсенал «голых», переливающихся и декольтированных нарядов из дизайнерских коллекций. Однако главным шоу-стоппером вечера стали не ведущие актрисы и юные красавицы, а 64-летняя модель Иман: спасибо расшитому платью-пончо из кутюрной коллекции Valentino.