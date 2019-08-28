Валентин Юдашкин разработал форму для сотрудников Новой сцены Александринского театра

В новом сезоне сотрудники Новой сцены Александринского театра будут принимать у вас билеты на спектакли в настоящей кутюрной форме. Дизайнер Валентин Юдашкин разработал для них корпоративный тотал-лук в черном цвете: мундиры, бадлоны, брюки с лампасами и сумки на пояс с эмблемой Новой сцены.

Как рассказывают представители театра, форма сделана только для билетеров. Ранее они также ходили в брендированной экипировке, которая отличала их от сотрудников Основной сцены (расслабленные футболки и брюки в баклажановом и черном цветах). Идея сделать билетеров более модными пришла Валентину Юдашкину во время частного посещения Александринки. После этого дизайнер и представители Новой cцены договорились о сотрудничестве.