18+

Валентин Юдашкин разработал форму для сотрудников Новой сцены Александринского театра

В новом сезоне сотрудники Новой сцены Александринского театра будут принимать у вас билеты на спектакли в настоящей кутюрной форме. Дизайнер Валентин Юдашкин разработал для них корпоративный тотал-лук в черном цвете: мундиры, бадлоны, брюки с лампасами и сумки на пояс с эмблемой Новой сцены. 

Как рассказывают представители театра, форма сделана только для билетеров. Ранее они также ходили в брендированной экипировке, которая отличала их от сотрудников Основной сцены (расслабленные футболки и брюки в баклажановом и черном цветах). Идея сделать билетеров более модными пришла Валентину Юдашкину во время частного посещения Александринки. После этого дизайнер и представители Новой cцены договорились о сотрудничестве. 

Фото: Владимир Постнов

Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также