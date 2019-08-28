Модели агентства Oldushka снимутся в фильме о старости «Дедline»

Модельное агентство Oldushka, представляющее интересы пожилых людей в мировой фэшн-индустрии, и кинокомпания «Первое кино» анонсировали выход полнометражного фильма «Дедline». Он расскажет о том, как продолжать заниматься любимым делом (или освоить новые навыки) в старости. Сейчас на сайте проекта проходит кастинг, в результате которого организаторы выберут главных героев картины и пригласят их на съемки в Москве и Петербурге. Для участия необходимо заполнить простую анкету и нажать кнопку «записаться» до 10 сентября. «Если не получится, попросите помочь внуков», — объясняют в рекламном видео-ролике.

«Мы не ищем профессиональных актеров; мы ищем людей, желающих попробовать для себя новое. — рассказывают организаторы съемок. — Наш фильм о том, что жизнь не заканчивается на пенсии, напротив, старость — время проживать жизнь теми, кем мы стали — и наслаждаться ею. Главные герои получат контракт с модельным агентством Oldushka, а мы покажем, как их жизнь преображается день ото дня». Выход «Дедline» на широкие экраны планируется в 2021 году.