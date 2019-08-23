32 компании по производству одежды и аксессуаров, включая Chanel, Prada, Burberry, Stella McCartney, Hermes, adidas, Puma, H&M, Gap и Inditex (в его состав входит Zara), подписали первый «Экологический пакт», согласно которому планируют вместе бороться с изменением климата и загрязнением планеты. Документ будет представлен исполнительным директором Kering Франсуа Анри-Пино на саммите «Большой семерки» (G7), который пройдет в эти выходные во французском Биаррице.

«Глобальные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, очень сложны. Они не знают границ, — объясняет Франсуа Анри-Пино. — Их могут преодолеть только коалиции, объединяющие правительство, бизнес и гражданское общество». Согласно подписанному пакту, бренды сфокусируются на борьбе с глобальным потеплением, восстановлении биоразнообразия и защите мирового океана за счет сокращения использования одноразового пластика. Документ определяется как «набор руководящих принципов» и не является юридически обязательным.