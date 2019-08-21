Уже в эти выходные, 24 и 25 августа, в ДЛТ пройдет ежегодный большой праздник «Скоро в школу». В программе воркшопы от Русского музея, игры от книжного магазина «Подписные издания» и даже турнир по пинг-понгу, организованный редакцией «Собака.ru».

В этом году для самых юных гостей универмага ждут конкурсы, игры и воркшопы — от Русского музея, книжного магазина «Подписные издания» и школы Jazz & Musical School. Будущие и нынешние школьники поучаствуют в викторине на знание старинных предметов быта по репродукциям известных полотен, познакомятся с особыми техниками рисования, а также смогут показать свое мастерство на турнире по пинг-понгу от редакции «Собака.ru».

На Детском этаже ДЛТ также открылся школьный базар — там можно приобрести форму, канцелярию, рюкзаки и другие предметы. Всех покупателей ждут подарки при покупке — возможность нанести на купленную вещь патч, рисунок или вышивку в Customize Bar, чтобы сделать ее особенной к новому учебному году.

Ежегодный праздник «Скоро в школу» пройдет в универмаге ДЛТ на Большой Конюшенной улице, 21-23 24 и 25 августа с 13:00 до 18:00. Вход свободный.