Наоми Кэмпбелл, Белла Хадид и другие звезды снялись в рекламной кампании нижнего белья от Calvin Klein

Calvin Klein выпустили новую рекламную кампанию серии #MYCALVINS. В ней снялись модели Наоми Кэмпбелл и Белла Хадид, звезда сериала «Эйфория» Джейкоб Элорди, футболист Оделл Бекхэм, диджей Diplo, певица Бетт Дитто, музыкант Лэй Жанг, актер Мэттью Носзка, модель Кара Тейлор и китайская актриса Джелли Линь.

В ролике звезды делают то, чем обычно занимаются в реальной жизни: ходят на тренировки, фотографируясь в раздевалке, едят чипсы или попкорн за просмотром фильмов, созваниваются друг с другом по скайпу и поют в домашнем караоке. Все это — в нижнем белье от Calvin Klein.

Автором рекламной кампании стал режиссер Бардия Зейнали, который снял рекламную кампанию Moschino в жанре мыльной оперы и делает ироничные ролики со звездами для Vogue.

Напомним, ранее Calvin Klein объявили о прекращении выпуска сезонных коллекций и сосредоточились на джинсах и нижнем белье.