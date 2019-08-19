5 стилистов Петербурга советуют, что купить (и как это носить) в новом сезоне
В преддверии нового осенне-зимнего сезона «Собака.ru» расспросила стилистов, имиджмейкеров и персональных шоперов о том, на чьи коллекции стоит обратить свое внимание, где красиво одеться при минимальных затратах, и от каких вещей нужно срочно избавиться (читай: сдать на благотворительность или переработку).
Эльмира Тулебаева
стилист, работала с Ксенией Собчак, Сергеем Шнуровым, Сергеем Семаком и другими героями «Собака.ru», @elleforelle
«Мне запомнилась осенне-зимняя коллекция Prada, посвященная “Семейке Адамс" и "Невесте Франкенштейна". Это рубашки "для боулинга" с портретами героев, лаконичные джемперы и юбки с нашитыми цветами — просто восторг! Цветы, но уже в качестве принтов, также есть в коллекции Dries Van Noten: в процессе разработки дизайна пуховиков, плащей и блуз Дрис фотографировал растения из собственного сада в Рингенхофе. Еще мне очень нравится мужской Dior: жакеты с объемными плечами и узкой талией и широкие брюки я бы сама носила!
Из русских дизайнеров я бы отметила 404 NOT FOUND (их фирменный оверсайзовый пуховик и черный классический жакет — хиты нового сезона!) и M_U_R (коллекции Ани Дружининой будто бы предназначены для самой себя, и от этой теплоты и уюта тебе тоже хочется их купить и носить!). А вообще для подготовки к осени советую зайти на сайты Matches Fashion, Sense и Farfetch: там до сих пор идут летние распродажи!»
Анастасия Ножина
стилист, персональный шопер, @nojinasty
«Для меня главный цвет нового осенне-зимнего сезона — розовый, причем от бледного до насыщенного яркого. Именно в этом оттенке, который прослеживается в коллекции моего любимого бренда Vetements, я бы купила себе пуховик, а к нему — футболку или худи в тон.
Что касается обуви, то я продолжаю носить ugly shoes даже несмотря на то, что они вышли из моды. Придерживаюсь собственного стиля, который без массивных тяжелых кроссовок представить нельзя. Поэтому моими фаворитами остаются Triple-S и Track от Balenciaga, к которым в скором времени присоединятся кроссовки Fusion от Maison Margiela. Хочу их купить!
Также я нашла для себя идеальный тандем сексульности, спорта и "бомжстайла" — это облегающее боди вкупе с джинсами широкого кроя. Поздней осенью, в плохую погоду, накидываем сверху яркий пуховик, длинный шарф и теплую шапку — и ультрамодный и при этом комфортный образ готов!»»
Катя Рок
персональный стилист, @kate_rock666
«Я думаю, что нам всем давно пора отказаться от ugly shoes и ugly fashion в целом. Сейчас мода тяготеет к элегантности и минимализму, но вместе с тем прослеживается тренд на 1970-е с их клетчатыми юбками и широкими кюлотами, из-под которых торчат высокие сапоги, а также на неон и панк.
Если говорить о цветах, то я выбираю разные сочетания черного и коричневого и зеленого и ярко-розового. Пример последнего есть в коллекции Jacquemus, показанной недавно на лавандовых полях в Провансе. В будущем планирую гоняться за рубашками с шоу! Также мне очень нравятся сегодняшние коллекции Bottega Veneta и шведского бренда Totême.
Самые классные сумки последних сезонов — как раз у Bottega Veneta: этим летом все ходили с клатчем Pouch, а осенью будут — с крупногабаритной Arco. Среди других приемов стайлинга, на которые стоит обратить внимание, —цепи, ободки, резинки из 1990-х и повязки в стиле Gucci. При этом черный минималистичный ремень с неприметной пряжкой тоже очень актуален!
Некоторые из этих аксессуаров можно найти в масс-маркете — например, в этом сезоне меня очень радуют Zara. В их же коллекциях есть отличные широкие джинсы для составления тотал-лука из денима: он постоянно возвращается в моду и каждый раз — с новыми формами и объемами».
Анна Бахарева
стилист, работала над кавер-стори Дианы Вишневой для «Собака.ru», @bakharevaa
«Что будет актуально этой осенью и зимой? Тотал-лук одного цвета (особенно красного), шелковые косынки в babushka-style, платья в сочетании с брюками или леггинсами и асимметричные платья с одним рукавом. Еще один тренд, который я подсмотрела на Неделе моды в Копенгагене, — яркий желтый образ плюс белые аксессуары. Также остаются в моде неоромантика, клетка, пончо, бомберы, плащи из кожи и лака. А вот джинсы-«варенки» и велосипедки стоит оставить в уходящем сезоне. Кстати, обратите внимание на коллекции Cecilie Bahnsen, Mira Mikati, Lacoste, Moncler X Simone Rosha и грузинов из LALO, тем более, что вещи последних можно легко достать в Петербурге, в местных аутентичных шоу-румах».
Алина Артей
стилист, работала с Еленой Шейдлиной, Любовью Аксеновой, Егором Кридом и Сэмми Джабраиль, @linch_artey
«Последний месяц лета Петербург не радует солнцем — от плохой погоды можно спрятаться в магазинах, куда уже начали поступать коллекции на осень-зиму. Но перед тем, как пополнить гардероб новыми вещами, нужно избавиться от старых (сдать на благотворительность или переработку). Например, от ботинок-челси, на смену которым приходят высокие сапоги с массивной подошвой, клепками и ремешками в стиле «панк». Сам панк тоже возвращается — да здравствует Вивьен Вествуд! Клетка, цепи, килты, «мартенсы» и прочие атрибуты героев субкультуры 1970-х — то, за чем действительно стоит постоять в очереди (если вы еще их не приобрели).
Преобладающим цветом в новом сезоне станет лаймовый: ищите платья, свитеры и футболки такого оттенка у Balenciaga или в масс-маркете — например, в Zara. Но ни в коем случае не стоит облачаться в неон с ног до головы, иначе вас повяжут как драгдилера, возвращающегося с рейва.
Обязательно помним про базу: трикотажные водолазки, белые футболки, широкие брюки. Их также можно найти в масс-маркете (или у российского бренда UShatava), посмотрев для вдохновения коллекции Виктории Бэкхем. Минимализм и повседневные вещи — ее сильная сторона».
Фото: архивы пресс-служб
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