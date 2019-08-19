персональный стилист, @kate_rock666

«Я думаю, что нам всем давно пора отказаться от ugly shoes и ugly fashion в целом. Сейчас мода тяготеет к элегантности и минимализму, но вместе с тем прослеживается тренд на 1970-е с их клетчатыми юбками и широкими кюлотами, из-под которых торчат высокие сапоги, а также на неон и панк.

Если говорить о цветах, то я выбираю разные сочетания черного и коричневого и зеленого и ярко-розового. Пример последнего есть в коллекции Jacquemus, показанной недавно на лавандовых полях в Провансе. В будущем планирую гоняться за рубашками с шоу! Также мне очень нравятся сегодняшние коллекции Bottega Veneta и шведского бренда Totême.

Самые классные сумки последних сезонов — как раз у Bottega Veneta: этим летом все ходили с клатчем Pouch, а осенью будут — с крупногабаритной Arco. Среди других приемов стайлинга, на которые стоит обратить внимание, —цепи, ободки, резинки из 1990-х и повязки в стиле Gucci. При этом черный минималистичный ремень с неприметной пряжкой тоже очень актуален!

Некоторые из этих аксессуаров можно найти в масс-маркете — например, в этом сезоне меня очень радуют Zara. В их же коллекциях есть отличные широкие джинсы для составления тотал-лука из денима: он постоянно возвращается в моду и каждый раз — с новыми формами и объемами».