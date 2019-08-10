Установлена официальная причина смерти Аллы Вербер

Сегодня утром в Instagram вице-президента Mercury, фэшн-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер появилась официальная информация о причине ее смерти: «Чтобы покончить со всеми слухами и спекуляциями в СМИ, мы хотим сообщить, что официальная причина смерти Аллы Вербер - менингококковый сепсис».

Представители отмечают, что организм Аллы Константиновны не смог побороть эту инфекцию из-за слабого иммунитета и выражают благодарность всем соболезнующим. Похороны Аллы Вербер пройдут 14 августа в городе Торонто, где она провела значительную часть своей жизни. Недавно у ЦУМа появилась стена памяти, где изображен ее портрет в полный рост и у входа в магазин стоит стол для цветов, на котором уже нет места – москвичи кладут их к подножию стены.