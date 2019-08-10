Установлена официальная причина смерти Аллы Вербер
Сегодня утром в Instagram вице-президента Mercury, фэшн-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер появилась официальная информация о причине ее смерти: «Чтобы покончить со всеми слухами и спекуляциями в СМИ, мы хотим сообщить, что официальная причина смерти Аллы Вербер - менингококковый сепсис».
Представители отмечают, что организм Аллы Константиновны не смог побороть эту инфекцию из-за слабого иммунитета и выражают благодарность всем соболезнующим. Похороны Аллы Вербер пройдут 14 августа в городе Торонто, где она провела значительную часть своей жизни. Недавно у ЦУМа появилась стена памяти, где изображен ее портрет в полный рост и у входа в магазин стоит стол для цветов, на котором уже нет места – москвичи кладут их к подножию стены.
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Фото: пресс-служба Mercury
Напомним, что Алла Вербер скончалась 6 августа в возрасте 61 года. Редакция «Собака.ru выразила глубокие соболезнования родным и друзьям Аллы Константиновны. Мы собрали истории ее друзей, коллег и близких о том, почему без нее мир моды уже никогда не будет прежним. В декабре 2018 года обложка журнала «Собака.ru» вышла с изображением Аллы Вербер на фоне родного Петербурга и большим интервью о детстве, Ленинграде, эмиграции и родителях.
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