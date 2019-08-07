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В России пройдет шоу дизайнера Жан-Поля Готье

Fashion Freak Show Жан-Поля Готье, которое рассказывает о карьерном и творческом пути дизайнера, а также показывает вещи из его архивных коллекций, едет в Россию. Костюмированные перфомансы пройдут в Московском Дворце Молодежи с 6 по 9 февраля 2020 года. 

 

 

Ранее Fashion Freak Show проходили в парижском кабаре Фоли-Бержер и в Лондоне. Среди гостей шоу были многие профессионалы моды — например, британский журналист и критик Сьюзи Менкес. 

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