В России пройдет шоу дизайнера Жан-Поля Готье

Fashion Freak Show Жан-Поля Готье, которое рассказывает о карьерном и творческом пути дизайнера, а также показывает вещи из его архивных коллекций, едет в Россию. Костюмированные перфомансы пройдут в Московском Дворце Молодежи с 6 по 9 февраля 2020 года.