В России пройдет шоу дизайнера Жан-Поля Готье
Fashion Freak Show Жан-Поля Готье, которое рассказывает о карьерном и творческом пути дизайнера, а также показывает вещи из его архивных коллекций, едет в Россию. Костюмированные перфомансы пройдут в Московском Дворце Молодежи с 6 по 9 февраля 2020 года.
Ранее Fashion Freak Show проходили в парижском кабаре Фоли-Бержер и в Лондоне. Среди гостей шоу были многие профессионалы моды — например, британский журналист и критик Сьюзи Менкес.
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