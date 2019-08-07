Обезьянки, колготки, бассейн: посмотрите новую видео-кампанию Saint Laurent от Юргена Теллера

Saint Laurent опубликовали продолжение рекламной кампании осенне-зимней коллекции, автором которой выступил фотограф Юрген Теллер. На этот раз в видео-формате: амбассадоры французского бренда показывают, в чем нужно купаться в бассейне (в колготках и платье в пайетках!), как сегодня стоит носить жакеты (прямо на голое тело!), и кто лучший партнер для отпуска (ручная обезьянка-капуцин!).