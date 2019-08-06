«Мир моды будет носить траур»: Татьяна Парфенова, Филипп Киркоров, Ксения Собчак и другие герои — о значении и влиянии Аллы Вербер

Вчера стало известно о смерти Аллы Вербер — вице-президента компании Mercury, фэшн-директора ЦУМа и ДЛТ, одной из самых влиятельных женщин в индустрии моды, благодаря которой в страну приехали коллекции Gucci, Dolce & Gabbana, Saint Laurent и других мировых брендов. «Собака.ru» собрала истории ее друзей, коллег и близких о том, почему без Аллы Константиновны мир моды уже никогда не будет прежним.

Редакция «Собака.ru» «Спустя день после выхода декабрьского номера прошлого года – героиней обложки этого журнала стала Алла Вербер, а внутри было опубликовано большое интервью Аллы Константиновны о ее детстве в Петербурге – в редакцию пришло письмо и огромный букет цветов. Вместе с автором интервью Ксенией Гощицкой мы открыли конверт и нашли открытку, подписанную от руки. "Вы подарили мне прекрасный день в Петербурге – эту съемку и этот день я запомню навсегда. Спасибо вам! Вы всегда дарите мне лучшие воспоминания. Ваша Алла Вербер" — вот что мы прочитали. Это было так трогательно, так неожиданно – и так щедро! И, может, это странно прозвучит, но за годы знакомства Алла Вербер стала нам родным человеком: добрым, открытым, всегда внимательным. Алла Константиновна, спасибо вам! Мы многому у вас научились. Вечная память».

Елена Окутина директор департамента стратегических коммуникаций Mercury «Невозможно подобрать слова, чтобы описать глубину утраты, которую чувствует каждый человек, который был знаком с Аллой Вербер. Сегодня индустрию моды невозможно представить без Аллы Константиновны. Присоединившись к Mercury в 1995 году, каждый день она посвящала тому, чтобы стать на шаг ближе к своей мечте: сделать компанию Mercury, а потом и ЦУМ, и ДЛТ лидером на рынке и стандартом непревзойдённого качества для любителей и ценителей моды. Это большая потеря для всех нас. Владельцы и коллектив компании скорбят и выражают искренние соболезнования близким и родным Аллы Константиновны. Алла навсегда с нами. Навсегда в наших сердцах».

Филипп Киркоров певец, близкий друг Аллы Вербер «Это фото сделано всего каких-то пару-тройку дней назад, на берегу Черного Моря, в солнечном Бодруме, на празднике у нашего друга — Игоря Крутого, где ты, дорогая Аллочка, веселилась и смеялась больше, громче и звонче всех. Только месяц назад ты была самая красивая и эффектная Фэшн-Леди на Сицилии у наших любимых с тобой Dolce & Gabbana на показе и выбирала самые сногшибательные наряды себе и помогала нам, своим друзьям, ведь у тебя всегда был исключительный вкус, на который все мы ориентировались и всегда советовались с тобой по любому вопросу, да и не только в мире моды, в мире жизни, ты всегда могла дать очень дельный, мудрый и правильный совет, и ничто не предвещало этой страшной беды, которая приключилась с тобой, дорогая, любимая Алла…. Кто бы мог подумать, что это будет наше с тобой последнее совместное фото за четверть века нашей с дружбы. В это НЕВОЗМОЖНО поверить. Я плачу, горько плачу. Как же это несправедливо, что именно ты! Именно сейчас! Именно с тобой! Именно тебя забрали силы небесные, которая так любила жизнь, друзей, семью, внуков своих любимых и дочь. Как же хочется, чтобы это все оказалось неправдой! Нет, нет и еще раз нет! Аллочка, ну скажи, что это неправда! Ну скажи, что ты всех разыграла и пошутила. Господи, ну как же так».

Ксения Собчак телеведущая «Алле Вербер стало плохо вчера вечером. Она находилась в итальянском городке Форте-дей-Марми. Вечером вчера ее отвезли в больницу с диагнозом "сепсис" , заражение крови. Мгновенная реакция. Ее подключили к аппарату, бороться за жизнь прилетели израильские врачи. Вот те подробности, которые удалось узнать от близких людей. Дочь Катя и внуки сейчас там, Катя в тяжелом психологическом состоянии. Алла Константиновна весь год болела, перенесла на ногах два воспаления легких, а никто и не знал. Сегодня утром ее не стало. А ведь я была на ее 60-летии в прошлом году в Барвиха Лакшери Вилладж и видела успешную и яркую женщину! RIP».

Татьяна Парфенова дизайнер, основательница модного дома Tatyana Parfionova «Я очень сочувствую семье Аллы Константиновны — ее маме, дочери, внучкам. Это большая потеря — потому, что жить совершенно невозможно, когда уходит такой близкий человек, любящий. Я думаю, им просто даже невозможно дышать. Выражаю глубокое соболезнование всей семье, близким людям и друзьям Аллы Константиновны. Модный Дом также выражает соболезнования компании Mercury и всей модной индустрии».

Наталья Водянова модель, филантроп «Эта невероятная женщина была истоком, откуда брала свое течение мода в России. Представить индустрию без нее невозможно. Нам будет тебя бесконечно не хватать, Аллочка. Отзывчивая, яркая, душевная, целеустремленная. Ты всегда останешься примером в жизни и светлой памятью в наших сердцах»

Даниил Берг дизайнер, в прошлом — креативный директор ЦУМа «Мы были не просто коллеги... я всегда ее называл "Mi segunda madre" (моя вторая мама). Она всегда улыбалась, когда я ей это говорил. То, что я умею, знаю, все то, что она вложила в меня — это соизмеримо только с тем, что мне дала моя родная мама... невозможно все это посчитать. Очень тяжело понять и принять ее уход ... не могу поверить в то, что ее больше нет с нами. Она была человеком с невероятным и фантастическим трудолюбием, самоиронией, потрясающим чувством юмора и жертвенной самоотдачей к любимому делу и невероятным патриотизмом к своей компании. Она создала не просто империю вокруг своей личности, она создала огромную семью! Ты в моем сердце навсегда! Низкий поклон за все, что сделала для меня. Скорблю и соболезную родным и близким!»

Дэвид Уилкинсон исполнительный директор универмага Au Pont Rouge «Ужасные, грустные новости. Мои мысли с семьей, друзьями и коллегами Аллы Вербер в Mercury, ЦУМе и ДЛТ. Влияние Аллы в создании и определении "голоса" для Российской Федерации в сегменте люксовой моды должно быть запомнено и защищено. Ушла огромная, уважаемая персона. Пусть она обретет покой».

Яна Рудковская музыкальный продюсер, близкая подруга Аллы Вербер «16 лет дружбы, ты всегда была моим наставником и учителям! Моя любимая Аллочка Константиновна! Красивая, умная, добрая, ты всем помогала и поддерживала всех нас, очень много работала, всегда хотела лучше и лучше для всех и для фешн-бизнеса, которому отдала всю свою жизнь! Я не знаю ни одного человека, кто бы не уважал и не любил тебя».

Юлия Матвиенко дизайнер, соосновательница бренда JM Studio «Эта новость для меня, как и для всех, стала настоящим шоком. Первая мысль, как только я прочитала в новостях, была: нет, пожалуйста, пусть это будет неправда. До последнего не хотелось в это верить. Алла Константиновна….Большой профессионал своего дела, женщина-звезда, яркая, сильная, мудрая, с невероятной харизмой и любовью к своему делу. Помню день, когда мы только познакомились с ней. Это было в родном Петербурге, в ДЛТ, я рассказывала Алле Константиновне о нашем бренде. Я помню свое волнение, неуверенность перед встречей. А в итоге, переживать не стоило, поскольку в жизни она оказалась невероятно теплым, душевным человеком. Она так много сделала для нашей страны в fashion-индустрии, открыла путь для многих в мире моды, помогла стольким людям! Была Эпохой. Настоящей. А с какой теплотой и любовью она рассказывала о своей маме, о Кате и своих внучках и внуке. Не могу представить, как им сейчас тяжело. Соболезную».

Любовь Успенская певица «Совсем недавно мы с Аллой виделись. С нами на фото дочь Аллы, Катя, и Бэлла Купсина, наш друг и коллега по цеху. Фото было сделано всего несколько дней назад. Алла была полна жизни, она была счастливой, жизнерадостной, была полна готовности покорять новые вершины и горизонты. Я повторяла ей, что она еще побывает на свадьбе внуков. Она могла еще прожить очень много счастливых дней, но сегодня я узнала, что она умерла. Это безумно ужасная новость для меня. Я не могу передать словами, как я скорблю и как мне сложно в это поверить. Мой добрый и преданный друг, ты навсегда останешься в моем сердце и в моей памяти».

Ольга Михайловская колумнист Voguе, автор Telegram-канала Front Fashion «Ужасно жалко ее, просто ужасно. Я с ней познакомилась в 99 году. Интервью для Вога брала. Прямо помню, как она мне рассказывала, как глупо, что не закупила побольше джинсов Gucci, расшитых перьями, боялась, что никто не купит за 3000$, а они улетели в два дня. И сама над собой смеялась. А в последние годы все сокрушалась, что Saint Laurent стал совсем не тот. Она это искренне переживала, как личную потерю».

Александр Васильев историк моды, искусствовед, театральный художник «Алла Вербер была женщина-праздник. Очень хороший друг. Отзывчивый. Хлебосольный. Добрый. Талантливый. Гламурный. Мир моды будет носить траур, особенно ЦУМ, которому она отдала много лет, ее семья. Ее потрясающая энергия наполняла нас всех. Это грустное и неожиданное событие. Это очень неожиданный конец для очень жизнелюбивой женщины».

Елена Перминова модель «Милая Аллочка, как бы хотелось мне вам сказать эти слова лично. Вы сильная. Вы мудрая. В моей памяти вы останетесь очень красивым человеком, невероятной женщиной, которая прошла через все трудности и, став гуру fashion-индустрии, не растеряла внутренний свет и осталась жизнерадостной и открытой. Нам будет очень вас не хватать. Cил родным и близким».

Иосиф Пригожин музыкальный продюсер «Это наше последнее совместное фото. Жуткая новость застала нас в дороге. Аллочка! Как же так? Сегодняшний день для всех нас, твоих друзей, близких, стал шоком. Нам всем не хочется в это верить. Слезы и ком в горле от такой новости. Когда мы говорили с тобой два дня назад, ничего и близко не предвещало. Полна жизненной энергии, профессиональна, дружелюбна, гостеприимна, душевна, иногда даже с родственниками таких отношений не всегда бывает. А какие у тебя были незабываемые огурчики. Нам тебя будет очень не хватать. Светлая память о тебе всегда будет в моем сердце».

Фрол Буримский фэшн-консультант, основатель бренда Flor et Lavr «Это конец целой эпохи. А чисто по-человечески — я всегда ощущал доброту и теплоту от этой невероятной женщины. И уважал ее за открытость, любовь к жизни, за то, что всегда давала дорогу молодым. Мы потеряли очень радостного и доброго человека. Царствие небесное».

Бессарион Размадзе дизайнер, открывший корнер в ЦУМе «Еще в далеком 2006 году, я пришел к вам и попросил дать мне шанс. Вы меня приняли, научили, воспитали,д али невероятно большой опыт и уверенность. Алла Константиновна вы навсегда в моем сердце, красивая, сильная, тёплая и невероятно добрая».