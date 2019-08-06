«Индустрию моды невозможно представить без Аллы Константиновны»: ЦУМ и ДЛТ — о смерти Аллы Вербер

«Собака.ru» публикует официальное письмо пресс-службы ЦУМа о смерти Аллы Вербер и приносит свои соболезнования ее коллегам и близким.

«С глубокой скорбью сообщаем о том, что ушла из жизни вице-президент Mercury и фэшн-директор ЦУМа и ДЛТ Алла Вербер.

Невозможно подобрать слова, чтобы описать глубину утраты, которую чувствует каждый человек, который был знаком с Аллой Константиновной.

Сегодня индустрию моды невозможно представить без Аллы Константиновны. Присоединившись к Mercury в 1995 году, каждый день она посвящала тому, чтобы стать на шаг ближе к своей мечте: сделать компанию Mercury, а потом и ЦУМ, и ДЛТ лидером на рынке и стандартом непревзойденного качества для любителей и ценителей моды.

Это большая потеря для всех нас. Владельцы и коллектив компании скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким Аллы Константиновны. Она навсегда останется неотъемлемой частью семьи Mercury и ЦУМа».