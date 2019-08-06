«Мы многому у вас научились!» Редакция «Собака.ru» — Алле Вербер

На 62-ом году жизни скончалась Алла Вербер , вице-президент Mercury, фэшн-директор ЦУМа и ДЛТ и одна из самых влиятельных женщин в индустрии моды. В декабре 2018 года обложка журнала «Собака.ru» вышла с ее изображением на фоне родного Петербурга и большим интервью о детстве, Ленинграде, эмиграции и родителях . Редакция вспоминает ту съемку и говорит слова, которые мы не успели сказать Алле Константиновне.

Спустя день после выхода декабрьского номера прошлого года – героиней обложки этого журнала стала Алла Вербер, а внутри было опубликовано большое интервью Аллы Константиновны о ее детстве в Петербурге – в редакцию пришло письмо и огромный букет цветов. Вместе с автором интервью Ксенией Гощицкой мы открыли конверт и нашли открытку, подписанную от руки.

«Вы подарили мне прекрасный день в Петербурге – эту съемку и этот день я запомню навсегда. Спасибо вам! Вы всегда дарите мне лучшие воспоминания. Ваша Алла Вербер» — вот что мы прочитали.

Это было так трогательно, так неожиданно – и так щедро! И, может, это странно прозвучит, но за годы знакомства Алла Вербер стала нам родным человеком: добрым, открытым, всегда внимательным.

Алла Константиновна, спасибо вам! Мы многому у вас научились.

Вечная память.

Редакция «Собака.ru выражает глубокие соболезнования родным и друзьям Аллы Константиновны