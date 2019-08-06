Умерла фэшн-директор ЦУМа и ДЛТ Алла Вербер

Вице-президент Mercury, фэшн-директор ЦУМа и ДЛТ, самая обсуждаемая женщина российского интернета и коренная ленинградка Алла Вербер скончалась в возрасте 61 года. Эту информацию «Собака.ru» подтвердили источники. Редакция выражает соболезнования близким и коллегам Аллы Константиновны.

«Алле Вербер стало плохо вчера вечером, — пишет Ксения Собчак со ссылкой на близких родственников Аллы Константиновны. — Она находилась в итальянском городке Форте-дей-Марми. Вечером вчера ее отвезли в больницу с диагнозом "сепсис" , заражение крови. Мгновенная реакция. Ее подключили к аппарату, бороться за жизнь прилетели израильские врачи. Вот те подробности, которые удалось узнать от близких людей. Дочь Катя и внуки сейчас там, Катя в тяжелом психологическом состоянии. Алла Константиновна весь год болела, перенесла на ногах два воспаления легких — а никто и не знал...».

Последний опубликованный пост в Инстаграме Аллы Вербер датирован 4 августа. На снимке Алла Константиновна на велосипеде в Форте-дей-Марми пишет, что приобщилась к велосипедным прогулкам и «чувствует себя школьницей».