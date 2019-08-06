Умерла фэшн-директор ЦУМа и ДЛТ Алла Вербер
Вице-президент Mercury, фэшн-директор ЦУМа и ДЛТ, самая обсуждаемая женщина российского интернета и коренная ленинградка Алла Вербер скончалась в возрасте 61 года. Эту информацию «Собака.ru» подтвердили источники. Редакция выражает соболезнования близким и коллегам Аллы Константиновны.
«Алле Вербер стало плохо вчера вечером, — пишет Ксения Собчак со ссылкой на близких родственников Аллы Константиновны. — Она находилась в итальянском городке Форте-дей-Марми. Вечером вчера ее отвезли в больницу с диагнозом "сепсис" , заражение крови. Мгновенная реакция. Ее подключили к аппарату, бороться за жизнь прилетели израильские врачи. Вот те подробности, которые удалось узнать от близких людей. Дочь Катя и внуки сейчас там, Катя в тяжелом психологическом состоянии. Алла Константиновна весь год болела, перенесла на ногах два воспаления легких — а никто и не знал...».
Последний опубликованный пост в Инстаграме Аллы Вербер датирован 4 августа. На снимке Алла Константиновна на велосипеде в Форте-дей-Марми пишет, что приобщилась к велосипедным прогулкам и «чувствует себя школьницей».
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Ну вот и я приобщилась к велосипедным прогулкам по Форте-Дей-Марми. Какое же это невероятное удовольсвте! Чувстую себя школьницей ☺ #велосипед #прогулка #отпуск #отдых #август #лето #италия #фортедеймарми #фортедеймарми2019 #bicycle #bikeride #vacation #relax #summer #august #italy #italia #fortedeimarmi #fortedeimarmi2019 #verberlifestyle
Напомним, в 2010 году у Аллы Константиновны обнаружили рак крови третьей стадии. Побороть заболевание ей удалось через пять лет. «Когда садишься напротив врача и врач говорит, что у тебя рак, — это не значит, что это конец и твоя жизнь закончилась. <...> В самом начале думаешь только о себе — только бы выжить. Сейчас, когда все уже позади, безумно хочется помочь людям. Как угодно. Не всегда только деньгами можно помочь», — рассказывала она в интервью.
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