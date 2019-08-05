От 16-летней Наоми Кэмпбелл до обнаженной Эми Шумер: лучшие фото за всю историю календаря Pirelli

В сети появились первые кадры со съемок нового календаря Pirelli, который в этом году празднует 55 лет с момента первого выпуска. По этому случаю «Собака.ru» решила вспомнить лучшие съемки за всю историю проекта, а также его эволюцию — от плакатов для дальнобойщиков, объективирующих женщин, до высокохудожественных фото, показывающих многообразие красоты.

Съемка Роберта Фримана, 1964

Съемка Брайана Даффи, 1965

Съемка Питера Кнаппа, 1966

Съемка Гарри Печинотти, 1968

Съемка Франсиса Джакобетти, 1970

История календаря Pirelli, выпускаемого одноименной итальянской компанией по производству шин, началась в 1962 году. Сначала это были типичные плакаты для дальнобойщиков, на которых полуобнаженные девушки позировали на фоне покрышек, представляя один из двенадцати месяцев. Но уже в 1964-м маркетинговое подразделение фирмы, обеспокоенное убыточностью проекта, пригласило к сотрудничеству профессионалов: арт-директора Дерека Форсайта и фотографа The Beatles Роберта Фримана. Творческая команда решила привязать эротику к моде, перенести съемки из студии в тропические локации и раз и навсегда отказаться от изображения шин.

Съемка Франсиса Джакобетти, 1971

Съемка Брайана Даффи, 1973

Съемка Уве Оммера, 1984

Иман в съемке Нормана Паркинсона, 1985

Съемка Берта Штерна, 1986

Наоми Кэмпбелл в съемке Теренса Донована, 1987

Съемка Барри Латегана, 1988

Съемка Джона Клариджа, 1993

Съемка Клайва Эрроусмита, 1991

Хелена Кристенсен в съемке Херба Ритца, 1994

Дерек Форсайт, возглавивший художественную дирекцию календаря Pirelli, также придумал ежегодно менять фотографов: после Роберта Фримана над съемками работали Гарри Печинотти, Франсис Джакобетти, Брайан Даффи и Сара Мур, каждый из которых брал за основу определенную тему, отказывался от «strike a pose» в пользу естественности и пытался показать эволюцию женской красоты. Календари их авторства можно было приобрести лишь на аукционах или у спекулянтов, которые перепродавали каждую страницу за 100 фунтов как подлинное произведение искусства.

Синди Кроуфорд в съемке Херба Ритца, 1994

Кейт Мосс в объективе Херба Ритца, 1994

Кристи Тарлингтон в съемке Ричарда Аведона, 1995

Ева Герцигова в съемке Питера Линдберга, 1996

Моника Беллуччи в объективе Ричарда Аведона, 1997

Литиция Каста в объективе Херба Ритца, 1999

Съемка Питера Линдберга, 2002

Наталья Водянова в объективе Брюса Вебера, 2003

Хайди Клум в объективе Брюса Вебера, 2003

Адриана Лима в съемке Патрика Демаршелье, 2005

Свидетельством популярности проекта стали массовые возмущения международной прессы после объявления о том, что он вынужден закрыться из-за нефтяного кризиса. С 1974 по 1983 годы поклонники календаря Pirelli лишь ностальгически пересматривали прошлые съемки и выпускали ретроспективы с лучшими кадрами за 10 лет. В 1984 году выпуск проекта возобновился под руководством нового арт-директора Мартина Уолша. Теперь над календарем работали не только лучшие фотографы, но еще и успешные и перспективные модели: в 1985 году — Иман, в 1987-м — Наоми Кэмпбелл.

Дженнифер Лопес в объективе Мерта Аласа и Маркуса Пигготта, 2006

Cофи Лорен в съемке Инеза ван Ламсвеерде и Винуда Матадина, 2007

Пенелопа Крус в съемке Инеза ван Ламсвеерде и Винуда Матадина, 2007

Съемка Питера Берда, 2009

Джулианна Мур в объективе Карла Лагерфельда, 2011

Алессандра Амбросио, Хелена Кристенсен, Каролина Куркова, Алек Век, Миранда Керр и Изабели Фонтана в съемке Питера Линдберга и Патрика Демаршелье, 2014

Анна Эверс в съемке Стивена Мейзела, 2015

Саша Лусс в съемке Стивена Мейзела, 2015

Джиджи Хадид в объективе Стивена Мейзела, 2015

Эми Шумер в объективе Энни Лейбовиц, 2016

В 1994 году для календаря Pirelli снялись самые красивые женщины эпохи — Кейт Мосс, Хелена Кристенсен, Синди Кроуфорд и Карен Александр. Фотографу Хербу Ритцу удалось приравнять проект к рекламным кампаниям и глянцевым съемкам и сделать так, чтобы о работе над ним мечтали все работники фэшн-индустрии. Надя Ауэрман, Настасья Кински, Ева Герцигова, Моника Белуччи, Мила Йовович, Шалом Харлоу, Летиция Каста, Наталья Водянова — далеко не все звезды моделинга, благодаря которым календарь Pirelli стал объектом для серьезных инвестиций со стороны участников аукционов. А с наступлением 21 века к ним добавились еще и певицы и актрисы, которые представали в совершенно новых (или давно забытых) для них амплуа: Дженнифер Лопес — в роли тропикана-женщины, а 70-летняя Софи Лорен — в качестве роковой соблазнительницы.

Наталья Водянова с сыном в объективе Энни Лейбовиц, 2016

Серена Уильямс в объективе Энни Лейбовиц, 2016

Йоко Оно в объективе Энни Лейбовиц, 2016

Серена Уильямс в объективе Энни Лейбовиц, 2016

Николь Кидман в объективе Питера Линдберга, 2017

Ума Турман в объективе Питера Линдберга, 2017

Тандо Хопа и Вупи Голдберг в объективе Тима Уокера, 2018

Пи Дидди и Наоми Кэмпбелл в объективе Тима Уокера, 2018

Джиджи Хадид в объективе Альберта Уотсона, 2019

Летиция Каста и Сергей Полунин в объективе Альберта Уотсона, 2019