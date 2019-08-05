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От 16-летней Наоми Кэмпбелл до обнаженной Эми Шумер: лучшие фото за всю историю календаря Pirelli

В сети появились первые кадры со съемок нового календаря Pirelli, который в этом году празднует 55 лет с момента первого выпуска. По этому случаю «Собака.ru» решила вспомнить лучшие съемки за всю историю проекта, а также его эволюцию — от плакатов для дальнобойщиков, объективирующих женщин, до высокохудожественных фото, показывающих многообразие красоты.   

  • Съемка Роберта Фримана, 1964

  • Съемка Брайана Даффи, 1965

  • Съемка Питера Кнаппа, 1966

  • Съемка Гарри Печинотти, 1968

  • Съемка Франсиса Джакобетти, 1970

История календаря Pirelli, выпускаемого одноименной итальянской компанией по производству шин, началась в 1962 году. Сначала это были типичные плакаты для дальнобойщиков, на которых полуобнаженные девушки позировали на фоне покрышек, представляя один из двенадцати месяцев. Но уже в 1964-м маркетинговое подразделение фирмы, обеспокоенное убыточностью проекта, пригласило к сотрудничеству профессионалов: арт-директора Дерека Форсайта и фотографа The Beatles Роберта Фримана. Творческая команда решила привязать эротику к моде, перенести съемки из студии в тропические локации и раз и навсегда отказаться от изображения шин. 

  • Съемка Франсиса Джакобетти, 1971

  • Съемка Брайана Даффи, 1973

  • Съемка Уве Оммера, 1984

  • Иман в съемке Нормана Паркинсона, 1985

  • Съемка Берта Штерна, 1986

  • Наоми Кэмпбелл в съемке Теренса Донована, 1987

  • Съемка Барри Латегана, 1988

  • Съемка Джона Клариджа, 1993

  • Съемка Клайва Эрроусмита, 1991

  • Хелена Кристенсен в съемке Херба Ритца, 1994

Дерек Форсайт, возглавивший художественную дирекцию календаря Pirelli, также придумал ежегодно менять фотографов: после Роберта Фримана над съемками работали Гарри Печинотти, Франсис Джакобетти, Брайан Даффи и Сара Мур, каждый из которых брал за основу определенную тему, отказывался от «strike a pose» в пользу естественности и пытался показать эволюцию женской красоты. Календари их авторства можно было приобрести лишь на аукционах или у спекулянтов, которые перепродавали каждую страницу за 100 фунтов как подлинное произведение искусства. 

  • Синди Кроуфорд в съемке Херба Ритца, 1994

  • Кейт Мосс в объективе Херба Ритца, 1994

  • Кристи Тарлингтон в съемке Ричарда Аведона, 1995

  • Ева Герцигова в съемке Питера Линдберга, 1996

  • Моника Беллуччи в объективе Ричарда Аведона, 1997

  • Литиция Каста в объективе Херба Ритца, 1999

  • Съемка Питера Линдберга, 2002

  • Наталья Водянова в объективе Брюса Вебера, 2003

  • Хайди Клум в объективе Брюса Вебера, 2003

  • Адриана Лима в съемке Патрика Демаршелье, 2005

Свидетельством популярности проекта стали массовые возмущения международной прессы после объявления о том, что он вынужден закрыться из-за нефтяного кризиса. С 1974 по 1983 годы поклонники календаря Pirelli лишь ностальгически пересматривали прошлые съемки и выпускали ретроспективы с лучшими кадрами за 10 лет. В 1984 году выпуск проекта возобновился под руководством нового арт-директора Мартина Уолша. Теперь над календарем работали не только лучшие фотографы, но еще и успешные и перспективные модели: в 1985 году — Иман, в 1987-м — Наоми Кэмпбелл.

  • Дженнифер Лопес в объективе Мерта Аласа и Маркуса Пигготта, 2006

  • Cофи Лорен в съемке Инеза ван Ламсвеерде и Винуда Матадина, 2007

  • Пенелопа Крус в съемке Инеза ван Ламсвеерде и Винуда Матадина, 2007

  • Съемка Питера Берда, 2009

  • Джулианна Мур в объективе Карла Лагерфельда, 2011

  • Алессандра Амбросио, Хелена Кристенсен, Каролина Куркова, Алек Век, Миранда Керр и Изабели Фонтана в съемке Питера Линдберга и Патрика Демаршелье, 2014

  • Анна Эверс в съемке Стивена Мейзела, 2015

  • Саша Лусс в съемке Стивена Мейзела, 2015

  • Джиджи Хадид в объективе Стивена Мейзела, 2015

  • Эми Шумер в объективе Энни Лейбовиц, 2016

В 1994 году для календаря Pirelli снялись самые красивые женщины эпохи — Кейт Мосс, Хелена Кристенсен, Синди Кроуфорд и Карен Александр. Фотографу Хербу Ритцу удалось приравнять проект к рекламным кампаниям и глянцевым съемкам и сделать так, чтобы о работе над ним мечтали все работники фэшн-индустрии. Надя Ауэрман, Настасья Кински, Ева Герцигова, Моника Белуччи, Мила Йовович, Шалом Харлоу, Летиция Каста, Наталья Водянова — далеко не все звезды моделинга, благодаря которым календарь Pirelli стал объектом для серьезных инвестиций со стороны участников аукционов. А с наступлением 21 века к ним добавились еще и певицы и актрисы, которые представали в совершенно новых (или давно забытых) для них амплуа: Дженнифер Лопес — в роли тропикана-женщины, а 70-летняя Софи Лорен — в качестве роковой соблазнительницы.

  • Наталья Водянова с сыном в объективе Энни Лейбовиц, 2016

  • Серена Уильямс в объективе Энни Лейбовиц, 2016

  • Йоко Оно в объективе Энни Лейбовиц, 2016

  • Серена Уильямс в объективе Энни Лейбовиц, 2016

  • Николь Кидман в объективе Питера Линдберга, 2017

  • Ума Турман в объективе Питера Линдберга, 2017

  • Тандо Хопа и Вупи Голдберг в объективе Тима Уокера, 2018

  • Пи Дидди и Наоми Кэмпбелл в объективе Тима Уокера, 2018

  • Джиджи Хадид в объективе Альберта Уотсона, 2019

  • Летиция Каста и Сергей Полунин в объективе Альберта Уотсона, 2019

Сегодня одной из главных задач календаря Pirelli является не просто показать гармоничный тандем талантливого фотографа и сексуальной женщины, но еще и продемонстрировать новые многообразные типы красоты. В съемках Эни Лейбовиц, Патрика Демаршелье, Питера Линдберга и Альберта Уотсона профессиональные модели позируют рядом с девушками нестандартных размеров (Эми Шумер), спортсменками (Серена Уильямс) и альбиносами (Тандо Хопа), наряжаясь в костюмы на заданную тему или принимая ту или иную роль. Так, в 2018-м темой календаря стала сказка Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес», в 2019-м — женские мечты, а в 2020 — история Джульетты. Кадры из последнего, над которым работал итальянский фотограф Паоло Роверси, будут опубликованы в декабре. 

Фото: pirellicalendar.pirelli.com

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